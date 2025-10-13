Deputatul Superbet-AUR. Un politician a fost plătit cu 300.000 de euro de către cea mai mare firmă a industriei de pariuri din România

Eduard Virgil Koler este parlamentar AUR și, afirmă el, „bun prieten” cu Sacha Dragic, CEO-ul Superbet, operatorul #1 al industriei jocurilor de noroc din România. Vreme de 4 ani, din 2019 până în 2023, pe când activa la PMP, Koler a fost consilierul președintelui Superbet, dezvăluie siteul de investigații Snoop, politicianul luând, în medie 5.000 de euro pe lună.

Conform declarației de avere a lui Eduard Virgil Koler, funcția de consilier i-a fost plătită și în anul 2024 cu 290.000 de lei, echivalentul a 58.000 de euro. În total, deputatul AUR a primit de la Superbet 300.000 de euro.

În 2023, George Simion cerea interzicerea industriei jocurilor de noroc în România. Ca partid, AUR nu a solicitat interzicerea jocurilor de noroc. Dintre țările europene doar Kosovo le interzice total.

Nu interzicerea industriei, ci reglementarea publicității la jocurile de noroc este practicată extins în UE în ultimii ani, mai ales în zona TV și online.

O recentă inițiativă legislativă a AUR, semnată și de Koler, susține ca păcănelele, cazinourile și pariurile offline să fie organizate exclusiv în stațiuni turistice.

Eduard Virgil Koler, 50 de ani, este la primul mandat de parlamentar. A fost ales pe listele AUR în decembrie 2024, în circumscripția Mehedinți. Este membru în Comisia pentru buget, finanțe și Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională.

Simultan consilier local PMP și consilier al șefului Superbet

Înainte de a adera la AUR, Eduard Virgil Koler a fost consilier local PMP, în Drobeta Turnu Severin. Simultan, Koler a fost și consilierul președintelui Superbet, cel mai mare operator de jocuri de noroc și pariuri sportive din România. Actualul deputat AUR a încasat în 2024 peste 290.000 de lei (58.000 de euro).

Relația lui Koler cu Sacha Dragic, CEO-ul Superbet, este una „de prietenie veche”, conform descrierii deputatului AUR, într-o declarație pentru Snoop.

Eduard Virgil Koler a fost consilierul președintelui Superbet din 2019 până în februarie 2023, conform CV-ului depus la Camera Deputaților. În declarația de avere, Koler a consemnat că a lucrat pentru CEO-ul Superbet inclusiv în 2024, an la finalul căruia a fost ales parlamentar al principalului partid de opoziție.

În perioada 2020-2024, colaborarea cu firma de pariuri i-a adus actualului deputat AUR aproape 1,5 milioane de lei, echivalentul a 300.000 de euro. Salariul mediu lunar a fost de aproape 5.000 de euro net, vreme de 5 ani.

„L-am cunoscut la Orșova pe Sacha Dragic”

În afara acestor venituri, în ultima declarație de avere, din iunie 2025, Eduard Virgil Koler a menționat că a fost împrumutat de Sacha Dragic cu 120.000 de euro. Împrumutul a fost primit anul trecut și are termen de rambursare în 2026.

„L-am cunoscut la Orșova pe Sacha Dragic. Mi-a propus să fiu consilierul domniei sale”, a explicat Koler pentru Snoop.ro.

„Sacha Dragic este un vechi prieten de-al meu, care produce 450 de milioane de euro taxe și impozite în fiecare an. Este unul dintre cei mai mari oameni de afaceri ai României și sunt mândru că am putut să lucrez cu el și voi lucra cu el cât timp voi putea”, a spus Eduard Virgil Koler.

Koler susține că, spre deosebire de alți politicieni, nu este de acord cu interzicerea jocurilor de noroc și închiderea afacerilor din acest domeniu.

Cât joacă românii

„Jocurile de noroc sunt un cod CAEN din România. Aduc 3 miliarde pe an statului român. Eu zic că este suficient. Personal, cred că nicio firmă din România, indiferent de codul ei de activitate, atât timp cât are un cod CAEN corect, stabilit prin lege, nu trebuie închisă. Sunt lucruri care ar trebui delimitate, ar trebui un cod CAEN pentru pariurile sportive, ar trebui un cod CAEN pentru alte jocuri de noroc”, a spus deputatul AUR.

Taxe și impozite de la industria jocurilor de noroc conform surselor guvernamentale, au fost în 2024 de 5 miliarde de lei.

Pentru ca firmele să poată plăti taxe de 5 miliarde de lei (1 miliard de euro), companiile din gambling încasează 12,5 miliarde de lei (2,5 miliarde de euro), sumă care include conform BNR doar plățile cu cardurile pentru jocurile online de noroc.

În intervalul ianuarie-iunie 2025, românii au jucat aproximativ 5,5 miliarde de lei la jocurile de noroc, ceea ce echivalează cu bugetele anuale cumulate ale ministerelor Justiției și Culturii, conform datelor de la INS.

Koler critică „politicienii populiști”

Eduard Koler atacă politicienii populiști care cer o reglementare drastică a jocurilor de noroc din cauza efectelor nocive asupra societății.

„Să mai gândim și într-o logică economică și să lăsăm populismele. Sunt unii politicieni care și-au făcut o temă din treaba asta”, spune Koler.

Întrebat dacă printre acești „politicieni populiști” se numără și președintele AUR, cel care a cerut în mod repetat interzicerea jocurilor de noroc și pariurilor, deputatul AUR susține că „George Simion este un politician care are părerile lui foarte bune”.

Evită un răspuns, dar insistă asupra „efectelor pozitive asupra bugetului” aduse de jocurile de noroc

„Dacă mâine se interzic în România, credeți că nu se vor mai juca oamenii? O să joace pe online și banii o să îi ia alte țări… Vă spun că, dacă de mâine dispar din bugetul țării 3 miliarde, ei vor trebui să fie puși la loc din altă parte. Și o să fie puși din mărire de TVA și taxe de la alții. Guvernul a spus exact la fel, că nu susține acest lucru”, a afirmat Eduard Koler.

Fenomenul siteurilor ilegale, unde se joacă fără ca statul să plătească taxe, la care se referă Koler, este real la nivel european, Bloomberg citând un studiu finanțat de industria cazionurilor legale, care susține că 70% din jocurile de noroc din Europa se practică ilegal.

Koler susține că el personal a militat pentru interzicerea publicității stradale pentru jocurile de noroc, să nu mai existe publicitate în timpul evenimentelor sportive și pentru mutarea sediului fiscal în România.

