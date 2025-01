Derută pe burse după ce chinezii au lansat „DeepSeek”, un model A.I. care provoacă îngrijorări în Silicon Valley

Acțiunile companiilor tehnologice globale au suferit puternic luni, după lansarea neașteptată a unei noi tehnologii de către startup-ul chinez de inteligență artificială DeepSeek, care a neliniștit investitorii din domeniul A.I., relatează Markets Insider.

În SUA, contractele futures Nasdaq 100 au scăzut cu 3,3%, iar Nvidia, pionier în domeniul cipurilor avansate necesare sistemelor A.I., a înregistrat o scădere de peste 13% înainte de deschiderea pieței.

Prețul acțiunilor producătorului olandez de mașinării pentru semiconductoare ASML a scăzut, de asemenea, cu peste 10% în tranzacțiile de dimineață pe bursa de la Amsterdam.

În Asia, capitalizarea de piață a SoftBank, bancă cunoscută pentru investițiile sale în domeniul A.I., a scăzut cu peste 8%, în timp ce prețul acțiunilor Tokyo Electron a scăzut cu 4,9% până în momentul redactării acestui articol.

Companiile japoneze de cipuri Disco Corp și Advantest, un furnizor-cheie pentru Nvidia, au înregistrat și ele scăderi de 1,8%, respectiv 8,6%.

Aceste scăderi vin după ce DeepSeek a dezvăluit un nou model de inteligență artificială, numit „R1”, care prezintă un nou nivel de „raționament”. Modelul laboratorului chinez de inteligență artificială, prezentat într-o lucrare publicată lunea trecută, se apropie ca performanță de modelul ChatGPT al OpenAI, însă la un cost mult mai redus.

În decembrie, OpenAI a dezvăluit complet modelul o1, „proiectat să petreacă mai mult timp gândindu-se înainte de a răspunde”. Noul model i-a impresionat în general pe experții din domeniul tech.

Însă DeepSeek a demonstrat cât de rapid poate reduce decalajul, stârnind temeri în rândul investitorilor, politicienilor și dezvoltatorilor cu privire la cât timp va putea SUA să-și mențină supremația în cursa pentru inteligența artificială.

De lunea trecută, aplicația DeepSeek a ajuns pe locul 1 în clasamentul celor mai descărcate aplicații gratuite din Apple App Store.

Financial Times scria încă de sâmbătă că DeepSeek, un mic laborator de cercetare din China, a uimit lumea după ce a dezvăluit „rețeta tehnică” pentru modelul său de ultimă generație, „transformând liderul său retras într-un erou național care a sfidat încercările SUA de a opri ambițiile tehnologice ale Chinei”.

Fondat de Liang Wenfeng, un manager al unei firme de investiții în fonduri speculative, „DeepSeek” a dezvăluit modelul său pe 20 ianuarie, explicând într-o lucrare detaliată cum să construiești un model lingvistic de mari dimensiuni cu un buget redus, capabil să învețe și să se îmbunătățească singur, fără supraveghere umană.

Companii americane precum OpenAI și Google DeepMind au fost pionieri în dezvoltarea modelelor de raționament, un domeniu relativ nou de cercetare în A.I. care încearcă să facă modelele să se potrivească capacităților cognitive umane.

Lansarea modelului „R1” de către DeepSeek a stârnit o dezbatere intensă în Silicon Valley cu privire la posibilitatea ca marile companii americane de A.I., printre care se mai numără Meta și Anthropic, să-și păstreze avantajul tehnologic.

În China în schimb, Liang a devenit în doar o săptămână un simbol al mândriei naționale. El a fost singurul șef din domeniul A.I. ales pentru a participa la o întâlnire publică cu al doilea cel mai puternic lider al țării, premierul Li Qiang. Antreprenorilor li s-a transmis să „concentreze eforturile pentru a depăși tehnologiile de bază esențiale”.

În 2021, Liang a început să achiziționeze mii de unități grafice Nvidia pentru proiectul său din domeniul A.I., unul secundar pentru el în condițiile în care în același timp era ocupat cu conducerea High-Flyer, firma sa de investiții financiare. Experții din industrie au considerat noul său proiect o excentricitate a unui miliardar în căutare de un nou hobby.

„Când l-am întâlnit prima dată, era un tip foarte tocilar, cu o coafură groaznică, vorbind despre construirea unui cluster de 10.000 de cipuri pentru a-și antrena propriile modele. Nu l-am luat în serios”, a spus unul dintre partenerii săi de afaceri, citat de FT.

„Nu și-a putut articula viziunea altfel decât spunând: ‘Vreau să construiesc asta, și va schimba regulile jocului’. Am crezut că asta este posibil doar pentru giganți precum ByteDance și Alibaba”, a adăugat persoana respectivă.

Statutul lui Liang ca „outsider” în domeniul A.I. a fost în pofida faptului că la High-Flyer el și-a construit averea folosind inteligența artificială și algoritmi pentru a identifica modele care pot prognoza evoluția prețurilor acțiunilor. Echipa sa a devenit expertă în utilizarea cipurilor Nvidia pentru a câștiga bani prin tranzacționare. El a lansat DeepSeek abia în 2023, anunțându-și intenția de a dezvolta A.I. la nivel de cogniție umană.

„Liang a construit o echipă de infrastructură excepțională care înțelege cu adevărat cum funcționează cipurile”, a declarat pentru FT fondatorul unei companii rivale de modele A.I. „Și-a luat cei mai buni oameni cu el de la fondul de investiții la DeepSeek”, a subliniat acesta.

The Rise of Liang Wenfeng, Founder – DeepSeek: From Quant Finance to AI Visionary



At 30, Liang Wenfeng was building a quant hedge fund. By 2015, he launched High-Flyer, now managing $8B AUM.



In 2021, he bet big on AI—acquiring 10,000 H800 chips and bringing over his top… pic.twitter.com/941KXRSKJv