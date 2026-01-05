După noaptea de Revelion, PRO TV și Antena 1 se ciocnesc din nou în această seară

Duelul audiențelor în noaptea de Revelion a fost câștigat pentru al patrulea an la rând de PRO TV. Dar anul abia a început, iar în această seară cele două posturi rivale lansează două emisiuni de tip reality-show pline de vedete, după cum relatează și PaginadeMedia.

Power Couple, sezonul 3

De la 20.30 în această seară, Dani Oțil este gazda celui de-al treilea sezon al Power Couple. Lista de vedete care participă la show îi include pe fosta gimnastă Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, Andrei Niculae și Claudia Cîrjan, ADDA și Cătălin Rizea, Oase și Maria Pitică, Cătălin și Luiza Zmărăndescu, Marius și Simona Urzică, Mădălin Șerban și Dilinca, Mitzuu și Ariana, NiCK NND și Cătălina Marin.

Locul de decor: Malta.

Power Couple, sezonul 3, poate fi urmărit luni, marţi şi miercuri, pe Antena 1 şi Antena Play.

Desafio, noua emisiune de la PRO TV

De la aceeași oră începe pe PRO TV un nou show, Desafio prezentat de Dan Pavel. Filmată în Thailanda, emisiunea pune la bătaie un premiu de 150.000 de Euro.

Dan Pavel, foto: PRO TV

Cine sunt concurenții de la Desafio 2026

Norocoşii:

Delia Salchievici

Sergiu Califar

Alina Ceban

Nicolae Lupşor

Florin Prunea

Bettyshor

Ian

Codruţa Sanfira

Luptătorii:

Vladimir Drăghia

Dumbo (Alexandru)

Meila Codruţa (Coco)

Iuliana Dup

Alina Oprea

Babasha

Dr. Cezar Amititeloaie

Condrea Luiza

Visătorii: