Descoperire extraordinară la Pompei: Ce s-a găsit în interiorul unui mulaj uman de acum aproape două mii de ani

Cea mai recentă descoperire din Parcul Arheologic Pompei arată că una dintre victimele erupției Vezuviului de acum aproape două mii de ani a fost un medic surprins în timp ce încerca să fugă, potrivit EuroNews.com.

Identificarea medicului a fost posibilă după studierea unei mici cutii ascunse în tencuiala unui mulaj uman. Acest mulaj a fost găsit în anul 1961, în timpul cercetărilor conduse de Amedeo Maiuri.

Zona, numită Orto dei Fuggiaschi, era ocupată atunci de o vie și adăpostea mulajele a 14 persoane surprinse de norul piroclastic în timp ce încercau să se salveze.

Analizele recente ale materialelor din depozitele parcului au scos la iveală obiectele personale ale uneia dintre victime. Printre acestea se aflau o cutie din material organic cu elemente metalice, o pungă din pânză cu monede de bronz și argint și o serie de instrumente medicale.

Cum a fost identificat medicul din Pompeiul antic

Specialiștii au efectuat analize cu raze X și tomografii asupra mulajului. Acestea au expus în interiorul cutiei o placă de ardezie, o rocă folosită probabil ca suport pentru prepararea unor substanțe medicale sau cosmetice, și mici instrumente metalice chirurgicale. Descoperirile susțin ipoteza că acea persoană era medic.

Tehnologiile bazate pe inteligență artificială și reconstrucții 3D au permis analizarea conținutului fără distrugerea mulajului. La această cercetare au lucrat împreună arheologi, restauratori, antropologi, arheobotanici, numismați, radiologi, tehnicieni și specialiști în modelare digitală. Studiul a scos la iveală și faptul că acea cutie avea un sistem de blocare cu roți dințate.

Directorul Parcului Arheologic Pompei, Gabriel Zuchtriegel, a declarat că acest bărbat și-a adus uneltele cu el pentru a putea profesa în altă parte, dar poate și pentru a-i ajuta pe alții.

„Deja acum două mii de ani, existau oameni care nu erau doar medici în timpul programului de lucru, ci medici în orice moment – chiar și în momentul în care fugeau de erupție”, a comentat Zuchtriegel.