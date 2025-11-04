Descoperire surprinzătoare: China construiește un nou tip de navă de luptă, semi-submersibilă despre care nu s-a mai auzit până acum. E posibil să nici nu aibă echipaj

O imagine recentă obținută din satelit cu şantierul Huangpu Shipyard din Guangzhou indică faptul că forțele chineze lucrează la o nouă navă cu aspect neobişnuit.

Analistul american H. I. Sutton care a analizat imaginea satelitară scrie în publicația Naval News că nava aflată în construcție apare protejată cu prelate, o practică rară în șantierul naval din China specializat să construiască corvete și fregate.

Cu toate acestea se pot deosebi unele detalii interesante: nava are un corp principal mai subțire și lung, cu brațe laterale în partea din spate ce-i dau navei o formă de trimaran, cu stabilizatoare care se extind din pupa navei, un element ce poate sugera că nava e gândită pentru operațiuni de mare viteză.

Totodată imaginile satelitare arată că noua ambarcațiune în construcție apare vopsită într-un ton foarte închis, aproape negru, specific mai degrabă submarinelor. conform Naval News.

Unusual Black Trimaran Drone Ship Spotted In Chinese Shipyardhttps://t.co/ODPEqawmZs — H I Sutton (@CovertShores) October 29, 2025

Detalii surprinzătoare

Conform analizei lui Sutton, nava are o lungime estimată la circa 65 m, corp lung şi subţire, iar zona în superioară superstructura navei este minimă – semnalând posibil un echipaj foarte redus sau chiar lipsa totală a echipajului.

Analistul american spune că desenul de navă conventională este abandonat și că se observă o linie de plutire mult mai înaltă, care nu corespunde unei nave tipice, dar nici unui submarin.

Nava mai are și o punte frontală relativ mare şi plată, iar superstructura navei foarte mică sugerează un rol ne-convenţional.

Din imaginile analizate apare că nava are o carenă inferioară rotundă, aproape asemănătoare cu cea a unui submarin, și structuri minime la suprafață. Asta sugerează o navă care este semi-submersibilă, capabilă să înainteze foarte aproape de linia apei și astfel să fie mult mai greu de detectat de radare și alți senzori. Sutton amintește că șantierul naval Huangpu a mai construit anterior nave de transport semi-submersibile.

Mai jos, o simulare 3D cum ar putea arăta noile nave construite de China:

The future of naval warfare?



China’s proposed trimaran unmanned, semisubmersible arsenal ship.



These ships would be perfect to sneak up at an enemy port and unleash a swarm of missiles and drones as the opening salvo of war. pic.twitter.com/TbY8xju8GM — Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) November 2, 2025

Două scenarii

Analistul care semnalează descoperirea avansează două scenarii principale pentru noul tip de navă pe care China îl construiește.

Nava ar putea fi un nou tip de navă arsenal fără-echipaj, o dronă navală de mari dimensiuni practic, destinată să transporte un volum mare de rachete de croazieră sau alte muniţii, cu lansatoare verticale montate pe punte.

O altă ipoteză avansată e că nava ar fi de fapt o navă-mamă pentru alte tipuri de vehicule navale fără echipaj.

Nava, fără pilot sau cu un echipaj minim, ar putea să servească drept platformă de lansare de drone navale sau drone subacvatice într-un număr foarte mare.

„China construiește proiectele și conceptele de nave care în Occident există doar ăn PowerPoint”

Publicația americană spune că zvonuri despre posibile astfel de nave au apărut pe internetul chinez în 2017, însă multe din informațiile apărute pe atunci se bazau pe numeroase speculații și elemente neprobate. Acum ar fi practic prima oară când există o dovadă concretă pentru acest nou tip de navă.

Ritmul noilor dezvoltări în cadrul Marinei Chineze (PLAN) continuă să crească, spune Sutton care notează că evoluția Flotei Militare a Beijingului are la abză o combinație între un uriaș sector de construcții navale, un capital uman imens cu mulți arhitecți și ingineri navali formați în universități occidentale și bugete uriașe care au dus la apariția a numeroase nave neobișnuite în ultimii ani.

„Proiectele și conceptele care există în PowerPoint în marinele occidentale sunt construite în China pentru PLAN. Acest lucru este valabil în special în domeniul navelor fără echipaj. Dacă marinele occidentale vor să înceapă și ele să se dezvolte în aceeași direcție este foarte probabil să înceapă asta cu ani întârziere față de China, care a adoptat deja aceste tehnologii și a efectuat deja experimente reale pe mare”, susține analistul H. I. Sutton.