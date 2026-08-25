Deși motorina și benzina trec de 10 lei și 9,5 lei, Consiliul Concurenței constată: Reducerea accizei „are efect și prețul plătit de consumator e mai mic”

Principalii operatori de pe piața autohtonă a carburanților au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial, în perioada aprilie – iunie 2026, iar marjele acestora nu au depășit nivelul mediu înregistrat anul trecut, arată o analiză preliminară, publicată marți de către Consiliul Concurenței (CC).

Conform conducerii autorității de concurență, marjele raportate de lanțurile de benzinării nu sunt mai mari faţă de nivelul mediu înregistrat în 2025, iar, în prezent, motorina este mai ieftină cu aproximativ 50-53 de bani/litru, decât înainte de reducerea accizei, ceea ce înseamnă că „măsura are efect şi preţul plătit de consumator este mai mic”.

„Principalii operatori de pe piața carburanților, pentru care sunt disponibile date comparabile, au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial în perioada aprilie-iunie 2026 (…) Astfel, marjele raportate de aceștia nu au depășit nivelul mediu înregistrat în anul 2025. În cazul principalilor producători și distribuitori incluși în Monitorul Prețurilor, respectiv OMV Petrom, Rompetrol, MOL România și Socar România, datele analizate nu indică marje mai mari în perioada aprilie-iunie 2026 decât cele aferente anului 2025”, menționează instituția condusă de Bogdan Chirițoiu.

„Pentru Petrotel-Lukoil, Lukoil România și Nis Petrol/Gazprom sunt necesare clarificări suplimentare, deoarece unele dintre informațiile raportate sunt incomplete sau există unele neconcordanțe”, precizează autoritarea de concurență, în raportul preliminar, potrivit Agerpres.

Benzinarii au respectat plafonarea adaosului comercial, spune Chirițoiu

Astfel, spune instituția, pe baza datelor transmise Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) de către operatorii economici care activează în producția, importul, distribuția și comercializarea benzinei și motorinei, în baza obligațiilor instituite prin OUG nr. 19/2026, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026, valoarea medie a adaosului comercial practicat de fiecare companie a fost limitată la nivelul mediu anual al adaosului comercial practicat de aceasta în anul anterior.

„Monitorizăm permanent piața carburanților, mai ales într-o perioadă în care prețurile sunt ridicate și există o preocupare firească din partea consumatorilor. Datele analizate până în prezent arată că principalii operatori de pe piață au respectat prevederile privind plafonarea adaosului comercial. Analiza este în desfășurare și o vom finaliza în perioada următoare”, a declarat președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, într-un comunicat de presă.

Chirițoiu a precizat că, în prezent, motorina este cu aproximativ 50-53 de bani/litru mai ieftină decât înainte de reducerea accizei, ceea ce înseamnă că „măsura are efect și prețul plătit de consumator este mai mic”.

„Prețul motorinei este influențat nu doar de cotația țițeiului, ci și de evoluția cotațiilor produselor rafinate, de deficitul de motorină și de problemele de aprovizionare. Cotațiile internaționale ale motorinei se mențin la niveluri ridicate, iar presiunile asupra prețurilor provin în principal din zona rafinării”, a subliniat șeful autorității de concurență.

În total, în baza de date transmisă de ANAF au fost identificați 824 de operatori economici care au raportat informații pentru cel puțin una dintre perioadele analizate, iar pentru 536 dintre aceștia există raportări atât pentru anul 2025, cât și pentru perioada analizată din 2026.

„În urma analizei preliminare au fost identificate 65 de situații în care valorile raportate pentru anul 2026 apar ca fiind mai mari decât nivelul de referință aferent anului 2025, pentru cel puțin unul dintre produsele sau canalele de comercializare analizate. Aceste situații urmează să fie verificate individual și nu reprezintă, în această etapă, constatări finale privind nerespectarea plafonării adaosului comercial”, notează instituția.

„De asemenea, în unele cazuri au fost identificate posibile erori sau neconcordanțe de raportare, precum clasificări eronate ale unor produse, suprapuneri între declarațiile inițiale și cele rectificative, lipsa informațiilor privind unitatea de măsură și unele valori aparent eronate. Consiliul Concurenței va continua analiza împreună cu ANAF și va solicita, acolo unde este necesar, informații și clarificări suplimentare operatorilor economici”, mai afirmă CC.

Cum au evoluat prețurile carburanților după reducerea accizei

Conform monitorizării evoluției actuale a prețurilor carburanților, prin centralizarea atât a datelor din Monitorul Prețurilor, cât și a informațiilor solicitate direct companiilor, reducerea cu 20% a accizei la motorină, aplicată la 16 august 2026, a însemnat 68 de bani/litru, mai afirmă conducerea autorității.

„Imediat după aplicarea măsurii, prețul mediu al motorinei standard a scăzut de la aproximativ 10,74 lei/litru la 10,10 lei/litru. Astfel, principalii operatori au redus prețul la pompă cu 68 bani/litru. Singura excepție a fost o companie aflată deja sub supravegherea statului, care a aplicat o reducere de 53 de bani/litru. Ca urmare a creșterii ulterioare de aproximativ 13-15 bani/litru, prețul mediu a ajuns la aproximativ 10,23 lei/litru”, susțin reprezentanții instituției.

Consiliul Concurenței precizează că evoluția prețurilor carburanților din România, în această perioadă, este similară cu cea de pe piețele europene.

„Astfel, pe 17 august, prețul motorinei cu taxe din România era practic egal cu media Uniunii Europene: 2,030 euro/litru în România, comparativ cu 2,033 euro/litru media UE. În intervalul 10-17 august, prețul motorinei din România a crescut cu aproximativ 1%, în timp ce în alte 16 state membre au fost înregistrate creșteri mai mari, de până la 9%. În același timp, prețul fără taxe era în România cu aproximativ 6% sub media UE: 1,142 euro/litru față de 1,210 euro/litru. În cazul benzinei, prețurile din România erau chiar mai reduse: cu aproximativ 6% sub media UE pentru prețul cu taxe și cu 8% sub media UE pentru prețul fără taxe. Pe 24 august, prețul mediu al benzinei standard în România era de aproximativ 9,55 lei/litru”, menționează analiza preliminară.

Autoritatea de concurență subliniază faptul că, în urma recentei modificări a metodologiei de plafonare a adaosului pe piața carburanților, se observă că prețurile din România au scăzut mai puțin în raport cu media europeană decât în perioada aprilie – iunie în care s-a aplicat plafonarea anterioară. La acel moment, prețurile cu taxe erau cu până la 10% sub media Uniunii Europene, iar cele fără taxe cu până la 20% mai mici.

Totuși, motorina continuă să coste peste 10 lei, iar benzina cel puțin 9,5 lei

Marți, motorina a depășit din nou pragul de 10 lei pe litru la toate benzinăriile din România, la doar câteva zile după ce autoritățile au redus cu 20% acciza la acest carburant, începând cu 16 august.

Astfel, un litru de diesel costă 10,14 lei la Petrom, 10,19 lei la SOCAR, 10,20 lei la OMV, Rompetrol și MOL și 10,40 lei la Lukoil, potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor Carburanților, analizate de HotNews.

Motorina premium, potrivită pentru mașinile de putere mare, costă peste 11 lei pe litru la unele stații: 10,59 lei la SOCAR, 10,91 lei la Petrom, 11,01 lei la MOL și OMV și 11,09 la Rompetrol.

Benzina standard este mai ieftină: 9,51 lei la Petrom, 9,54 lei pe litru la Rompetrol, MOL și OMV și 9,57 lei la Lukoil, pentru sortimentul clasic. Benzina premium costă 9,99 lei la Petrom, 10,04 lei la Rompetrol, 10,14 lei la MOL și OMV și 10,15 la Lukoil.

Ministerul Finanțelor a redus cu 20% acciza la motorina standard pentru perioada 16-31 august 2026. Imediat după aplicarea reducerii accizei, pe 16 august, prețurile au scăzut cu circa 68 de bani pe litru, motorina a coborât sub pragul de 10 lei în unele stații: în benzinăriile Petrom și SOCAR, prețul era de 9,99 lei/litru.

Explicații din Ministerul Energiei

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, susține că explicația poate consta în câteva elemente:

Stocurile existente. Carburanții aflați deja în circuitul comercial pot proveni din loturi pentru care acciza a fost achitată la nivelul anterior. Transmiterea reducerii poate apărea gradual, pe măsură ce stocurile se înlocuiesc;

Cotațiile internaționale ale motorinei și petrolului au crescut;

Cotațiile Platts pentru motorină, după care sunt fundamentate prețurile de import pentru produsele petroliere și, în special, pentru motorină în România, au înregistrat creșteri constante și puternice. De altfel, pentru perioada analizată de Ministerul Finanțelor pentru a decide scăderea accizei, cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu 34,13%, iar prețul mediu la pompă a crescut cu 23,01%. De asemenea, există o competiție pentru motorină la nivel internațional.

„Cel mai important, ceea ce uită sau ignoră cu bună știință toți cei care atacă Guvernul pe acest subiect este faptul că astăzi ne aflăm în cel mai dificil context internațional, deosebit de dificil în ceea ce privește atât prețurile, cât și disponibilitatea motorinei. Din cauza prelungirii conflictului din Orientul Mijlociu, dar și a atacurilor asupra infrastructurilor energetice în războiul ilegal al Rusei împotriva Ucrainei, există o creștere a cotațiilor internaționale, nu doar la petrolul brut, ci și la produsele finite”, a continuat Bușoi, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

În opinia acestuia, comparația cu luna aprilie trebuie să țină cont nu doar de evoluția cotației internaționale, ci și de deteriorarea semnificativă a disponibilității fizice a motorinei în regiune.

Pompă de motorină. Foto: dreamstime.com