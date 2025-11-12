Deși susține că se bucură de o sănătate „excepțională”, Casa Albă refuză să dezvăluie pentru ce a făcut Trump un RMN

Președintele Donald Trump se întoarce la Casa Albă după o vizită la Cimitirul Arlington, de Ziua Veteranilor, pe 11 noiembrie 2025. FOTO: Andrew Leyden / Zuma Press / Profimedia

Casa Albă a refuzat miercuri să furnizeze detalii specifice despre analizele medicale de imagistică pe care medicii le-au făcut corpului președintelui Donald Trump în timpul examenului medical efectuat în urmă cu o lună, dar a transmis că examenul arată că republicanul se bucură de o sănătate excepțională, scrie Reuters.

Trump, în vârstă de 79 de ani, a dezvăluit anterior că a fost supus unui examen de imagistică prin rezonanță magnetică în timp ce se afla la centrul medical Walter Reed pe 10 octombrie, dar nici el, nici Casa Albă nu au precizat care parte a corpului său a fost examinată.

Medicii prescriu RMN-uri pentru imagini detaliate ale coloanei vertebrale, inimii și sistemului vascular, creierului, genunchilor și altor părți ale corpului. Analizele lui Trump au fost făcute în cadrul celui de-al doilea examen medical al său din acest an.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, întrebată de reporteri despre mai multe detalii privind RMN-ul făcut de președinte, nu a precizat ce au examinat medicii.

„Rezultatele complete au fost analizate de radiologi și consultanți, iar toți au fost de acord că președintele Trump se bucură în continuare de o sănătate fizică excepțională”, a declarat Leavitt.

RMN-ul a fost realizat în cadrul unui examen de rutină, a spus ea, deși o astfel de analiză de imagistică nu face parte dintr-un examen medical tradițional.