„Desigur că știa despre fete”. Trump, menționat repetat în mesajele private ale infractorului sexual Epstein, acum dezvăluite / Ce a spus acesta despre președinte

O pancartă cu referire la Jeffrey Epstein, la un protest față de vizita lui Donald Trump la Londra, în septembrie 2025. FOTO: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jeffrey Epstein, infractorul sexual condamnat care s-a sinucis în închisoare, l-a menționat pe Donald Trump de mai multe ori în corespondența privată din ultimii 15 ani cu o apropiată și un publicist, potrivit unor e-mailuri publicate miercuri de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, scriu CNN și The New York Times.

O serie de e-mailuri trimise de infractorul sexual Jeffrey Epstein includ conversații în care acesta afirmă că Trump a petrecut mult timp cu o femeie pe care democrații din Comisia de Supraveghere o descriu drept o victimă a traficului sexual al lui Epstein.

E-mailurile includ, de asemenea, un mesaj în care Epstein afirmă că Trump „știa despre fete” – aparent o referire la afirmația lui Trump cum că l-a dat afară pe Epstein din clubul său Mar-a-Lago pentru că a racolat tinere care lucrau acolo, scrie CNN.

O parte din mesajele care au fost publicate de Comisia de Supraveghere din Camera Reprezentanților i-au fost trimise lui Ghislaine Maxwell, o apropiată a lui Epstein, iar altele îi erau adresate jurnalistului și publicistului Michael Wolff.

Trump a negat ferm că ar fi avut o implicare sau informație despre operațiunile de trafic sexual ale lui Epstein. El a declarat că el și Epstein, care s-a sinucis într-o închisoare federală în 2019, au fost cândva prieteni, dar s-au certat.

Însă democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților au afirmat că e-mailurile, pe care le-au selectat din mii de pagini de documente primite de comisia lor, ridică noi întrebări cu privire la relația dintre cei doi.

Ce urmează

Mesajele vor alimenta dezbaterea din Congres cu privire la modul în care administrația Trump a gestionat dosarele Epstein și la decizia înalților oficiali de a reveni asupra promisiunii de a le face publice în întregime.

Această problemă, care a divizat Partidul Republican și i-a îndepărtat pe unii dintre susținătorii de dreapta ai lui Trump, a trecut în plan secund pe măsură ce blocajul guvernamental s-a prelungit.

Citește și Semnătura lui Donald Trump pe o felicitare cu aluzii sexuale către Jeffrey Epstein. Fotografia făcută publică de congresmenii democraţi

Camera Reprezentanților urmează însă să se reunească miercuri pentru a aproba legislația care va pune capăt blocajului, iar atenția se va îndrepta probabil din nou asupra cazului Epstein, scrie The New York Times.

„Aceste ultime e-mailuri și corespondențe ridică întrebări evidente cu privire la ce altceva ascunde Casa Albă și la natura relației dintre Epstein și președinte”, a declarat într-un comunicat Robert Garcia, reprezentant al Californiei în Congres și liderul democraților din Comisia de Supraveghere.

Cine a fost Epstein

Finanțist bogat cunoscut pentru relațiile sale cu vedete, politicieni, miliardari și personalități din lumea academică, Epstein a fost arestat inițial în Palm Beach, Florida, în 2005, după ce a fost acuzat că a plătit o fată de 14 ani pentru a întreține relații sexuale.

Zeci de alte fete minore au descris abuzuri sexuale similare, dar procurorii i-au permis în cele din urmă finanțatorului să pledeze vinovat în 2008 pentru o acuzație care implica o singură victimă.

El a ispășit 13 luni într-un program de eliberare condiționată.

Epstein a fost arestat din nou pe 6 iulie 2019, sub acuzații federale de trafic sexual de minori în Florida și New York și a murit în închisoare în 2019.

El a avut o relație de zeci de ani cu britanica Ghislaine Maxwell. Aceasta a fost condamnată în 2021 pentru acuzații federale de trafic sexual și conspirație pentru că l-a ajutat să procure fete minore, inclusiv una de 14 ani, pentru abuz sexual și prostituție.

Prietenia lui Epstein cu mulți oameni cunoscuți, inclusiv Trump sau Bill Clinton, a generat numeroase suspiciuni și teorii.

„Acel câine care nu a lătrat este Trump”

Cele trei schimburi separate de e-mailuri publicate miercuri datează din perioada de după acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Epstein în 2008 în Florida, în privința acuzațiilor de solicitare de prostituție, în care procurorii federali au convenit să nu continue urmărirea penală.

De asemenea, acestea au apărut la câțiva ani după ce Trump și Epstein s-au certat, potrivit unor informații, la începutul anilor 2000.

Concret, într-un e-mail din aprilie 2011, Epstein i-a spus lui Maxwell, care a fost ulterior condamnată pentru complicitate la infracțiunile sale: „Vreau să înțelegi că acel câine care nu a lătrat este Trump”.

Epstein a adăugat că o femeie (identificată de procurori drept o victimă) „a petrecut ore întregi la mine acasă cu el, el nu a fost menționat niciodată”.

„M-am gândit la asta”, a răspuns Maxwell.

„Desigur că știa despre fete”

Mesajele publicate includ e-mailuri între Epstein și publicistul MIchael Wolff, inclusiv unul din ianuarie 2019, din timpul primului mandat al lui Trump și cu aproximativ șapte luni înainte ca Epstein să se sinucidă în închisoare.

Potrivit e-mailului analizat de CNN, Epstein i-a scris lui Wolff pentru a răspunde aparent afirmației lui Trump cum că i-a cerut să renunțe la calitatea de membru al clubului Mar-a-Lago al președintelui.

„Trump a spus că mi-a cerut să plec”, a scris Epstein, adăugând: „Niciodată nu am fost membru. Desigur, știa despre fete, deoarece i-a cerut lui Ghislaine să înceteze”.

Casa Albă a declarat că Trump a interzis accesul lui Epstein în clubul său Mar-a-Lago „pentru că era un ciudat”, iar Trump însuși a spus că Epstein „a furat” tinere care lucrau la spa-ul Mar-a-Lago, explicând în același timp de ce relația lor s-a încheiat. Maxwell a negat că ar fi recrutat persoane la Mar-a-Lago.

Într-un al treilea e-mail publicat de comisia de supraveghere, Michael Wolff – care a publicat o carte despre administrația Trump în 2018 – i-a scris lui Epstein un mesaj cu subiectul „atenție!” pe 15 decembrie 2015, în ziua unei dezbateri organizate de CNN cu candidații republicani la președinție.

„Am auzit că CNN intenționează să-l întrebe pe Trump în seara asta despre relația lui cu tine – fie în direct, fie în conferința de presă de după”, i-ar fi scris Wolff lui Epstein.

Epstein, potrivit e-mailului, a răspuns: „Dacă am putea să-i pregătim un răspuns, care crezi că ar trebui să fie acesta?”

Wolff a răspuns: „Cred că ar trebui să-l lași să se agațe singur. Dacă spune că nu a fost în avion sau în casă, atunci asta îți oferă un avantaj valoros din punct de vedere politic și de PR. Îl poți agăța într-un mod care să-ți aducă un beneficiu pozitiv sau, dacă pare că ar putea câștiga, ai putea să-l salvezi, generând o datorie”.

„Desigur, este posibil ca, atunci când va fi întrebat, să spună că Jeffrey este un tip grozav, că a fost tratat nedrept și că este victima corectitudinii politice, care va fi interzisă în regimul Trump”, a continuat Wolf.

O decizie controversată

E-mailurile publicate miercuri au fost furnizate Comisiei de Supraveghere împreună cu o serie mai mare de documente din patrimoniul lui Epstein, solicitate de comisie în cadrul anchetei sale asupra lui Epstein și a lui Maxwell, care ispășește o pedeapsă de 20 de ani pentru trafic sexual.

Democrații din Camera Reprezentanților au declarat săptămâna aceasta că Maxwell se pregătea să îi ceară oficial lui Trump să îi comute pedeapsa pe care o ispășește în prezent.

Personalul comisiei a șters din e-mailuri numele victimelor și orice informații de identificare. Deoarece setul complet de documente nu a fost făcut public, nu este clar dacă e-mailurile au fost extrase din conversații mai ample care ar fi putut oferi un context mai complet, scrie New York Times.

Relația lui Trump cu Epstein a fost supusă unei atenții sporite în contextul dezbaterii de la Washington cu privire la momentul în care guvernul federal va face publice dosarele care îl privesc pe infractorul sexual.

Controversa s-a intensificat la începutul acestui an, când Departamentul de Justiție a declarat că rămâne la concluzia anterioară, potrivit căreia Epstein s-a sinucis, și că nu intenționează să furnizeze alte informații despre acest caz.

Decizia a stârnit criticile democraților și a unei părți a suporterilor lui Trump.

Trump a criticat întrebările privind modul în care a gestionat cazul Epstein, calificându-le drept o „farsă” pusă la cale de democrați. El l-a numit pe Epstein „un ciudat” și a insistat că nu a comis niciodată nicio ilegalitate împreună cu acesta sau cu Maxwell.

Contextul e-mailurilor

Atât Trump, cât și Epstein își împărțeau timpul între New York și Palm Beach, Florida, și erau prieteni în anii 1990 și la începutul anilor 2000.

Relația lor părea să se fi încheiat deja în jurul anului 2004, deși Trump și cei apropiați lui au oferit explicații diferite pentru acest lucru.

În momentul în care Epstein i-a trimis un e-mail lui Maxwell în 2011, numindu-l pe Trump „câinele care nu a lătrat”, Trump era o vedetă de televiziune și a tabloidelor din New York, la ani distanță de a deveni președinte.

La începutul acestui an, administrația Trump a publicat transcrierea unui interviu la tribunal cu Maxwell, care a recunoscut că Trump și Epstein au avut odată o relație socială, dar a negat orice legătură între Trump și rețeaua de trafic sexual.

E-mailul lui Epstein din 2019, în care se afirmă că Trump „știa despre fete” și i-a cerut lui Maxwell „să înceteze”, i-a fost trimis lui Wolff, care scrisese recent o carte despre președinte.

Epstein era în acel moment la câteva luni distanță de arestarea și acuzațiile federale care urmau să îl trimită la închisoare, dar era în centrul atenției după ce The Miami Herald publicase o serie de articole care atrăgeau din nou atenția asupra acordului pe care îl semnase în 2008 în Florida.

Democrații au făcut publice e-mailurile cu câteva ore înainte ca președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, să o investească în funcție pe reprezentranta Adelita Grijalva, democrată din Arizona, pe care a evitat să o investească timp de aproape două luni de la câștigarea alegerilor.

Se așteaptă ca ea să furnizeze semnătura finală necesară pe o petiție pentru a forța Camera Reprezentanților să voteze o măsură care să oblige administrația Trump să facă publice toate materialele de anchetă referitoare la cazul Epstein. Casa Albă s-a opus ferm acestei măsuri.