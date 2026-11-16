Despăgubiri de 50.000 de euro pentru oamenii atacați de urși. Ce stabilesc cele mai noi proiecte adoptate de Senat

Senatul a adoptat, luni, două proiecte care prevăd acordarea unor daune morale de minimum 50.000 de euro în cazul rănirii sau decesului unei persoane în urma atacurilor animalelor sălbatice, inclusiv ale urșilor, precum și faptul că nu va constitui infracțiune rănirea sau uciderea unui animal ca reacție la atacul acestuia.

Prima propunere legislativă modifică și completează Legea nr. 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic. Ea a fost adoptată cu 73 voturi „pentru”, 16 „împotrivă” și 18 abțineri, informează Agerpres.

Anexele acesteia se referă la mai multe animale sălbatice, printre care bizamul, capra neagră, căpriorul, cerbul, mistrețul, șacalul, jderul, vulpea, precum și castorul, ursul, elanul, lupul, râsul, zimbrul, dar și mai multe specii de păsări.

„În cazul atacurilor exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 soldate cu rănirea sau decesul unei persoane fizice se vor acorda victimei despăgubiri de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare și de către autoritatea publică centrală care răspunde de mediu, care vor acoperi cheltuielile de spitalizare, cheltuielile de înmormântare, veniturile nete nerealizate în perioada în care victima a fost în incapacitate temporară de muncă, de la momentul producerii incidentului”, prevede actul normativ adoptat.

De asemenea, în cazul atacurilor acestor animale soldate cu rănirea unei persoane fizice se vor acorda victimei daune morale în cuantum de minim 50.000 de euro.

În cazul în care aceste atacuri sunt soldate cu decesul unei persoane se vor acorda sume compensatorii pentru soțul supraviețuitor și copiii defunctului sau, în lipsa acestora, pentru alte rude de gradul I reprezentând cheltuielile de spitalizare, cheltuielile de înmormântare, veniturile nete nerealizate, precum și daune morale în cuantum de minim 50.000 de euro, mai stipulează actul normativ.

Proiectul mai prevede că valoarea despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vânarea este interzisă scade în cazul urșilor de la 40.000 euro la 500 euro.

Totodată, actul normativ mai prevede că fapta persoanei de rănire sau ucidere a unui animal ca reacție la atacul acestuia nu va constitui infracțiune.

Aceeași prevedere este introdusă și prin cel de-al doilea proiect, adoptat cu 72 voturi „pentru”, 15 „împotrivă” și 20 de abțineri, care completează în acest sens Ordonanța de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

Astfel, actul normativ introduce un nou articol, conform căruia „rănirea sau uciderea unui animal de către o persoană, ca reacție la atacul acestuia, nu constituie infracțiune”.

Acuzație din PNL

Senatorul PNL Cristian-Augustin Niculescu-Țâgârlaș a susținut că, de fapt, scopul acestor inițiative este dezincriminarea faptelor de braconaj.

„Am analizat și am studiat temeinic această inițiativă care este un exemplu de disfuncție atât logică, cât și argumentativă. Cu toate că reglementează patru elemente extrem de interesante și care ar trebui să determine o dezbatere aprinsă și pasională, de fapt scopul acestei inițiative eu cred că este dezincriminarea, prin aplicarea legii penale mai favorabile, pentru mulți care au dosare penale de braconaj în România”, a afirmat Țâgârlaș.

El a menționat că despăgubirile de 50.000 euro sunt stabilite „fără să aibă la bază niciun fel de analiză, nici de jurisprudență, nici de impact bugetar”, avertizând că un impact bugetar fără o fișă fiscală este un act de neconstituționalitate.

„Dacă mergi tu prin pădure și te atacă cineva, te poți apăra, dar dacă mergi cu pușca prin pădure și auzi un urs, nu trebuie să-l împuști pentru că, chipurile, te simți amenințat, nu trebuie să împuști un mistreț sau un căprior că trece. Deci, e lege făcută pentru vânătorul care se plimbă cu pușca în spate prin pădure și aude un mormăit și împușcă ursul garantat fiind amenințat”, a indicat Tâgârlaș.

Replică din UDMR

Senatorul UDMR Lorant Antal a susținut că ursul reprezintă pericol general la siguranța cetățeanului.

„Nu știu, domnul senator de la PNL, dacă ați văzut urs în viața dumneavoastră în afară de zoo, dacă nu, atunci vă invit să veniți în circumscripția noastră, de exemplu, județul Harghita, județul Covasna, județul Mureș, județul Argeș și să vă uitați și să înțelegeți ce înseamnă să existe urși la număr deja exagerat. Eu chiar aș spune că ursul reprezintă pericol general la siguranța cetățeanului. Dacă astăzi vrei să umbli în anumite păduri care sunt deja în proximitatea satelor sau chiar în interiorul satelor din aceste județe, există pericolul și face parte din viața de zi cu zi a cetățenilor că ursul e prezent practic printre oameni, iar dumneavoastră vreți să spuneți că, dacă din apărare tu împuști un urs, ești bun de plată și ești bun de plată și pentru un dosar penal pentru că ai făcut din autoapărare”, a afirmat senatorul UDMR.

„Dacă te întâlnești cu un urs cu copii de mână și te atacă ursul trebuie să ai dreptul la legitimă apărare”, a mai spus acesta.

Urs brun. SURSA FOTO: © Ondrej Prosicky | Dreamstime.com