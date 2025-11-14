Despăgubiri de peste 200.000 de euro pentru Traian Berbeceanu, fost șef al BCCO Alba. Decizia nu este definitivă

Traian Berbeceanu, fost şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba, trebuie să primească din partea statului suma de 200.000 de euro, reprezentând daune morale, și suma de 152.252 de lei cu titlu de daune materiale, după ce a fost anchetat nejustificat pentru represiune nedreaptă, a stabilit Tribunalul Hunedoara, vineri, printr-o decizie nedefinitivă, potrivit News.ro.

„Obligă pe pârâtul Statul Român- prin Ministerul Finanţelor să plătească reclamantului Berbeceanu Traian despăgubiri civile în cuantum de 200.000 euro- echivalent în lei la data plăţii la cursul BNR, reprezentând daune morale, precum şi suma de 152.252 lei cu titlu de daune materiale, sume ce se vor actualiza cu rata inflaţiei la data plăţii, la care se adaugă dobânda legală calculată de la data introducerii acţiunii, respectiv 12.09.2024, şi până la achitarea lor efectivă. Obligă pe pârâtul Statul Român- prin Ministerul Finanţelor să plătescă reclamantului suma de 11.900 cu titlu de cheltuieli de judecată”, a decis vineri Tribunalul Hunedoara.

Dosarul care l-a vizat pe Berbeceanu

Traian Bereceanu a fost șef al BCCO Alba Iulia între 2005 și 2013, când a trebuit să plece în urma unei anchete DIICOT.

A stat în arest din 24 octombrie până în 26 noiembrie 2013, fiind acuzat că ar fi sprijinit o grupare suspectată de evaziune fiscală cu produse petroliere, cu un prejudiciu de peste 3,5 milioane de lei.

Berbeceanu a fost achitat în 2016, fiind găsit nevinovat pentru faptele de luare de mită, sprijinire grup infracţional organizat, spălare de bani, fals în declaraţii, fals sub semnătură privată, complicitate la delapidare, faptele de care îl acuzaseră procurorii DIICOT în 2013.

Direcția Națională Anticorupție (DNA) deja începuse în paralel o anchetă cu privire la posibila „fabricare” de către DIICOT Alba a dosarului care îl viza pe Berbeceanu. Șeful de atunci al Direcţiei, Ioan Mureşan, fostul procuror Nicolaie Cean şi ofițerul de poliție judiciară din cadrul BCCO Alba Alin Mirel Muntean au fost acuzați că au vrut să îl reducă la tăcere pe Berbeceanu şi să obţină de la acesta materiale despre care credeau că i-ar fi putut incrimina.

În 2014, cei trei au fost trimiși în judecată de DNA în baza următoarelor acuzații: Ioan Mureşan, pentru abuz în serviciu, represiune nedreaptă şi fals intelectual; Nicolaie Ioan Cean, pentru complicitate la abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie; Alin Mirel Muntean, pentru abuz în serviciu, fals intelectual şi complicitate la infracţiunea de represiune nedreaptă.

Mureșan, Cean și Muntean au fost achitați definitiv de Înalta Curte în 2024.

Traian Berbeceanu a lansat în 2019 cartea „Radiografia unei mârşăvii judiciare”, un volum autobiografic care cuprinde evenimentele după ce a fost acuzat de fapte de corupție.