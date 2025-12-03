Despăgubiri pentru întârzierile la autobuze, tramvaie și metrou pe mai mulți ani. Câți bani vor primi cei care au abonament la compania de transport public din Roma

Compania de transport public din Roma, Atac, s-a angajat să ofere rambursări pentru serviciile de slabă calitate, a declarat miercuri autoritatea italiană pentru concurență, punând capăt unei anchete asupra societății, informează Reuters.

Autoritatea de reglementare a început ancheta asupra Atac în februarie pentru „posibile practici comerciale neloiale”, pentru că nu ar fi respectat standardele de calitate în perioada 2021-2023.

Atac nu a îndeplinit obiectivele privind punctualitatea, funcționarea scărilor rulante și a lifturilor și asigurarea de agenți de pază în stațiile de metrou, printre alte probleme, a declarat autoritatea de reglementare la momentul respectiv.

Ancheta a fost închisă după ce Atac s-a angajat să aloce peste 3 milioane de euro pentru rambursări către clienții care au abonamente anuale, a declarat miercuri autoritatea de reglementare.

Autoritatea italiană pentru concurență supraveghează și drepturile consumatorilor.

Deținătorii de abonamente anuale pentru 2024 vor primi câte 5 euro, iar deținătorii de abonamente anuale pentru orice an între 2021 și 2023 vor primi 5 euro în plus, a precizat autoritatea.

Abonamentele anuale costă 250 de euro, fără reduceri.

Atac va introduce, de asemenea, o nouă aplicație mobilă care oferă rambursări parțiale utilizatorilor în cazul întârzierilor de peste 15 minute ale înregistrate de autobuze, tramvaie sau metrou.

Transportul public din Roma este cunoscut pentru ineficiența sa, dar Atac a declarat autorității de reglementare că acesta s-a îmbunătățit datorită fondurilor post-COVID ale UE și finanțării guvernamentale pentru pregătirea Anului Sfânt Catolic 2025, care a început pe 24 decembrie 2024 și se va încheia pe 6 ianuarie 2026.

De asemenea, Atac a dat asigurări că va angaja mai mult personal în stațiile de metrou și că va forma personalul existent, cu o investiție anuală de 2,6 milioane de euro. Compania de transport public din Roma nu a comentat anunțurile autorității de reglementare.