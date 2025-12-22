Despre bani și educație financiară

Programul de educație financiară Banometru împlinește zece ani de existență în 2026. Am analizat, alături de Corneliu Ionescu, trainer și coach financiar, cum s-a schimbat relația românilor cu banii în ultimul deceniu și ce planuri de viitor are Banometru.

“La Banometru nu mai vorbim doar despre bani, ci despre cum să luăm decizii conștiente, într-o lume care ne testează constant cu stimuli de consum. Despre cum să ne transformăm noi, pentru a trăi o viață așa cum ne dorim”, Corneliu Ionescu, trainer și coach financiar

1. Cornel, în 2016, când ati inceput discutiile pentru crearea Banometru, care era peisajul educației financiare în România?

La acel moment, educația financiară în România era un domeniu aproape neexplorat. Existau niște resurse teoretice: cărțile lui Kyiosaki, milionarulmioritic.ro și altele. Ce lipsea era fix zona în care oamenii să poată avea conversații sincere despre greutățile lor financiare cu cineva care să nu-i judece. Am început cu niste cursuri în cadru restrâns, unde îi învățam pe români cum să-și achite datoriile. Asta fusese durerea mea cea mai mare. Eu mă ocupam de livrarea informației și îmi amintesc că observam la participanți nevoia urgentă de a vorbi despre probleme lor, de a întelege cum funcționează banii și de ce suferă, de a face o schimbare.

În acea perioadă, datorită alinierii mai multor factori, s-a născut programul Banometru, ca un răspuns direct la această nevoie: multe frici și probleme legate de bani, puține soluții concrete.

Una dintre cele mai mari provocări de la început a fost să-i convingem că tot ce oferim este gratuit. Mulți credeau că e o păcăleală, că la un moment dat vor afla că trebuie să plătească. Le-am câștigat încrederea treptat și cred că am redefinit, treptat, cum arată educația financiară în România.

2. Cum arată impactul concret al programului Banometru? Ce schimbări reale vedeți în viețile participanților?

Transformarea e clară când te uiți la cifre. Noi monitorizăm atât indicatori calitativi, cât și cantitativi. Spre exemplu, în 2025, participanții la Provocări și la sesiunile de coaching Banometru au economisit, generat venituri suplimentare sau au achitat datorii în valoare totală de peste 425.000 de euro.

Ce mă bucură cel mai mult sunt schimbările comportamentale concrete: 95% dintre beneficiarii sesiunilor de coaching raportează că își monitorizează lunar cheltuielile, deci au reușit, cu ajutorul nostru, să implementeze un nou obicei în viața lor. Cei care au participat la “Provocarea Datoriilor” și au făcut plăți anticipate mici și frecvente (chiar și 400, 600 de lei) ne-au spus ca li s-a redus considerabil anxietatea financiară, pentru că acum știu ce au de făcut ca să iasă din datorii. Foarte interesant este că 56% din participanți devin “consilieri financiari” pentru alte persoane din viața lor. Asta înseamnă că ajungem la mult mai multe persoane decat putem monitoriza noi, pentru că oricine poate fi un agent al schimbării în viața altcuiva.

Cred ca este dovada că educația financiară funcționează.

3. Din perspectiva celui care a fost prezent în programul Banometru de la început, care sunt principalele diferențe între cum se “preda” educația financiară astăzi față de acum 10 ani? Cum a influențat digitalizarea metodele voastre de educație?

Acum 10 ani educația financiară însemna întâlniri fizice, în grupuri mici. Era un proces mai greu de scalat și nouă ne era mai greu să măsurăm impactul, deși vedeam foarte clar că acesta există. Pandemia a fost momentul care ne-a transformat complet modelul. Ne-am adaptat rapid și am început să facem webinarii online, să avem cursuri înregistrare și secvențe de e-mailuri, grupuri de sprijin pe Whatsapp și să facem coaching telefonic.

Aceste schimbari ne-au permis să ajungem la mii de oameni simultan, astfel că în prezent avem peste 300.000 de beneficiari ai programelor noastre.

Au apărut și comportamente financiare care nu erau evidente acum 10 ani. Am trecut de la neînțelegerea și administrarea defectuoasă a datoriilor, de la lipsa planificării financiare la cumpărături impulsive online, la presiunea stilului de viață perfect de pe rețelele sociale. Ne lovim și de tot felul de “guru” care promit îmbogățire rapidă și de zona de securitate digitală. Digitalizarea a adus tentații noi, de aceea și mesajele noastre s-au adaptat. Nu mai vorbim doar despre bani, ci despre cum să luăm decizii conștiente, într-o lume care ne testează constant cu stimuli de consum. Despre cum să ne transformam noi pentru a trăi o viață așa cum ne dorim, alegere care se va reflecta, inevitabil, în situația noastră financiară.

4. Cum s-a schimbat percepția generală despre educația financiară în ultimii 10 ani? Ce observi diferit în felul în care oamenii și companiile vorbesc despre bani astăzi, față de 2016?

S-au îmbunătățit lucrurile, cu siguranță. Acum 10 ani educația financiară era practic inexistentă ca subiect pe agenda publică. Astăzi sunt mai multe resurse disponibile, oamenii caută informații, companiile investesc în traininguri pentru angajați. Am observat că este încă dificil să vorbești deschis despre problemele tale cu bani, rușinea și frica de judecată sunt încă prezente. Mulți oameni preferă să tacă, decât să recunoască că au dificultăți financiare. De aceea spațiul sigur, fără judecată, creat de Banometru, continuă să fie esențial și mai avem încă de construit în această direcție. În ceea ce privește companiile și mediul privat, tot mai multe înțeleg legătura dintre educația financiară a angajaților și productivitate. Avem peste 40 de companii unde am ținut traininguri. Avem alături de noi partenerul de încredere ING, care ne susține constant în această misiune. Conversația este activă acum, resursele sunt mai accesibile, companiile sunt mai deschise. Dar schimbarea culturală profundă ia timp și încă avem mult de lucru.

5. Anul acesta ați lansat pagina de fundraising. Ce v-a determinat să faceți acest pas după aproape 10 ani de activitate?

Era un plan mai vechi, care a venit ca o concluzie a faptului că ne-am uitat la cifre și ne-am dat seama că ne dorim să ajungem la mai mulți români, păstrând, în același timp, educația financiară gratuită. De exemplu, aproximativ 38% dintre angajații din România nu au niciun ban pus deoparte, iar restul, până la 70%, au maxim un salariu economisit. Dacă ne raportăm doar la acest exemplu (și mai sunt multe altele), realizăm că vorbim de aproximativ 3 milioane și jumătate de români, care ar avea nevoie urgentă de educație financiară. Dimensiunea nevoii depășește ce putem acoperi în acest moment doar prin parteneriate corporative.

În plus, ca parte din strategia noastră de educație financiară, vrem să îi învățăm pe oameni cum să se raporteze la donații. Mulți fac alegeri impulsive, ceva îi impresionează și fac rapid o donație. La Banometru încurajăm donațiile recurente și recomandăm ca suma donată să fie inclusă în bugetul lunar, pentru a vedea daca este sau nu sustenabil acest gest.

Când donezi conștient, transmiți minții tale mesajul că ai suficient, încât poți da și altora, poți ajuta. E un obicei, iar noi suntem ceea ce facem. O sumă mică donată lunar te ajută în primul rând să îți schimbi imaginea despre propria persoană. Suma contează prea puțin în această ecuație, e vorba de intenția din spate. Iar pe cei care vor să ne susțină, dar nu consideră că își permit acum, îi invităm să ne ajute cu un like, un share sau să ia legătura cu noi, pentru a vedea cum pot să se implice activ în comunitatea noastră, dacă sunt pasionați de educația financiară.

6. Anul 2026 vine cu sărbătorirea a 10 ani de Banometru. Ce planuri aveți pentru anul aniversar?

Cel mai important obiectiv pentru noi, în acest moment, este să dezvoltăm o rețea națională de ambasadori și comunități locale. Vrem să creăm nuclee locale de oameni pasionați de educație financiară, care să poată organiza întâlniri, să faciliteze discuții și să susțină schimbarea în orașele din care provin.

Am început deja să lucrăm la acest lucru în 2025 și ne-am bucurat să descoperim comunități minunate în Sibiu, Brașov și nu numai, dornice să construiască alături de noi.

Parte din strategia noastră pentru viitor este să revenim și la întâlnirile offline, să avem un mix între online și offline, dar de data aceasta la o scară mai mare. Am observat că digitalul ne ajută să ajungem la mulți oameni, dar întâlnirile fizice aduc o conexiune profundă, care catalizează schimbarea și cred că prin acest model hibrid putem să luăm ce e mai bun din ambele lumi.

Apoi, să venim cu resurse tot mai relevante pentru nevoile reale ale românilor. Dăm startul anului 2026 cu “Maratonul pentru sănătate financiară – Provocarea rezoluțiilor”. Plănuim să reluăm și “Provocarea fără griji la pensie”, ce a avut prima ediție anul acesta și a fost un succes, 6700 de persoane s-au înscris. Pe scurt, vrem să gândim programe care să aducă schimbare concretă.

Și, nu în ultimul rând, ne-am propus să-i sărbătorim pe cei care ne-a susținut în acești 10 ani. Mă refer la membrii care au avut curaj, au trecut prin programele noastre și și-au transformat viețile, la coachii care susțin direct aceste transformări, la voluntari, partenerii și susținătorii care cred în programul nostru. Ei sunt adevărații eroi ai poveștii Banometru, iar următorii 10 ani vor fi despre cum îi ajutam și cum construim împreună.

Articol susținut de Banometru