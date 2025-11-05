„Destule morți la locul de muncă”. Marș cu torțe la Roma în memoria lui Octav Stroici, muncitorul român mort sub dărâmăturile Torre dei Conti la Roma

Marșul cu torțe „Destule morți la locul de muncă”, în memoria lui Octav Stroici, muncitorul care a murit după prăbușirea turnului Torre dei Conti. Foto: Marco Di Gianvito / ZUMA Press Wire

Sindicatele italiene au organizat marți seară un marș cu torțe de la Colosseum spre Forurile Imperiale, în memoria lui Octav Stroici, muncitorul român în vârstă de 66 de ani care a murit după ce a stat prins sub dărâmături timp de 11 ore, în urma prăbușirii parțiale a clădirii Torre dei Conti, relatează Corriere della Sera.

Ajunși la locul prăbușirii, participanții au strigat: „Pentru Octav!”. La manifestație a fost prezent și edilul Romei, alături de numeroși reprezentanți ai partidelor politice.

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat ziua de miercuri, 5 noiembrie, zi de doliu în oraș, în semn de omagiu pentru Stroici.

„Suntem la Forurile Imperiale, pe partea Colosseumului, pentru un marș cu torțe în memoria lui Octav Stroici, muncitorul prins sub dărâmături în urma prăbușirii de la Torre dei Conti și scos în stare foarte gravă după mai bine de unsprezece ore de operațiuni complexe și intense de salvare”, au transmis organizațiile sindicale. A fost „o zi de profund doliu, așadar, nu doar pentru lumea muncii, ci pentru întreaga noastră comunitate, rănită adânc de această tragedie.”

„Octav muncea la 66 de ani, vârstă la care ar fi trebuit deja să se bucure de pensie”

„Octav a murit în timp ce efectua o muncă grea, intensă și periculoasă, la vârsta de 66 de ani, o vârstă la care nu ar trebui doar să fie scutit de astfel de activități, ci la care ar fi trebuit deja să se bucure de pensie”, au mai transmis sindicatele, conform Collettiva.

Octav Stroici, un român în vârstă de 66 de ani, lucra la un proiect finanțat de UE pentru restaurarea Torre dei Conti, fosta reședință a unei familii nobile papale, când clădirea s-a prăbușit parțial de două ori.

El a fost în cele din urmă scos dintre dărâmături, după 11 ore, dar a suferit un stop cardiac și a murit la spital. Procurorii au deschis o anchetă pentru posibilă ucidere din culpă.

Scoaterea de sub dărâmături a lui Stroici a fost descrisă drept o realizare excepțională de către pompierii care au lucrat până târziu în noapte. Echipele de salvare au folosit drone și utilaje de îndepărtare a molozului pentru a încerca să ajungă la el, în ciuda riscului ca turnul fragil să se prăbușească și mai mult.

El a fost conștient și a vorbit cu echipele de urgență pe tot parcursul operațiunii de salvare. Soția sa se afla și ea la fața locului.

Eforturile de salvare a lui Stroici au fost întrerupte când o a doua secțiune a turnului înalt de 29 de metri a început să se prăbușească din nou, cărămizile căzând în valuri și creând un nor uriaș de praf.