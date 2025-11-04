Românul prins sub dărâmături la Roma a fost scos după 12 ore de eforturi, dar inima lui s-a oprit în ambulanță și a murit

Muncitorul român Octav Stroici a fost scos de sub dărâmături de pompierii italieni după prăbușirea parțială a unui turn, dar a murit la scurt timp. Foto: VVFF / Zuma Press / Profimedia

Muncitorul român prins sub dărâmături prăbușirea unei părți dintr-un turn medieval din centrul Romei a fost scos după un efort de salvare de aproape 12 ore, dar a făcut stop cardiac în ambulanță și a murit apoi la spital, transmite BBC.

Octay Stroici a fost scos de sub dărâmături la ora locală 23:00 (miezul nopții în România), la aproape douăsprezece ore după ce o secțiune din Torre dei Conti, situată la marginea celebrului Forum Roman și în apropierea Colosseumului, s-a prăbușit și l-a blocat sub dărâmături.

Inima lui s-a oprit în ambulanță, iar medicii de la spitalul la care a fost transportat de urgență nu au reușit să-l salveze.

Ministrul Culturii, Alessandro Giuli, avertizase dinainte ca bărbatul să fie scos de sub dărâmături că acesta era într-o stare gravă, potrivit Rai News. „Situația este foarte delicată. E un optimism prudent din partea celor care încearcă să-i salveze viața”, afirmase oficialul.

Ministerul de Externe a precizat că Stroici era cetățean român, la fel ca un alt muncitor dintre cei trei care au fost scoși din dărâmături. Românul dus anterior la spital a suferit răni ușoare și se află în afara oricărui pericol, potrivit autorităților italiene.

Trei muncitori au fost scoși de sub dărâmături la scurt timp după prăbușire.

Pompierii s-au luptat până noaptea târziu să-l scoată

Scoaterea de sub dărâmături a lui Stroici a fost descrisă drept o realizare excepțională de către pompierii care au lucrat până târziu în noapte. Echipele de salvare au folosit drone și utilaje de îndepărtare a molozului pentru a încerca să ajungă la el, în ciuda riscului ca turnul fragil să se prăbușească și mai mult.

El a fost conștient și a vorbit cu echipele de urgență pe tot parcursul operațiunii de salvare. Soția sa se afla și ea la fața locului.

Stroici participa la lucrările de conservare de la turnul medieval care face parte din Forumul Roman, unul dintre cele mai aglomerate obiective turistice ale orașului. Această clădire era goală și abandonată de mulți ani.

Procuratura din Roma a deschis o anchetă în legătură cu incidentul.

Eforturile de salvare a lui Stroici, care avea 66 de ani, au fost întrerupte când o a doua secțiune a turnului înalt de 29 de metri a început să se prăbușească din nou, cărămizile căzând în valuri și creând un nor uriaș de praf.

Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: un operaio è grave. Il momento del secondo crollo https://t.co/lTqzgRUUkV pic.twitter.com/7g5ekQsj2S — Il Foglio (@ilfoglio_it) November 3, 2025

Anterior, prefectul Romei, Lamberto Giannini, a descris situația ca fiind „foarte complexă”. Giannini a spus că, după prăbușirea inițială, pompierii au „instalat unele protecții” în jurul bărbatului prins în capcană, astfel încât, atunci când s-a produs a doua prăbușire, „l-au protejat în mod clar”.

El a adăugat că operațiunea de salvare a durat mult timp, deoarece a fost necesar să se „atenueze… riscurile enorme cu care se confruntau persoanele care încercau să efectueze salvarea”.

Un pompier a fost transportat la spital cu o problemă la ochi, potrivit presei locale, dar restul nu au pățit nimic, reluând în cele din urmă căutarea bărbatului.

„Gândurile și simpatia mea profundă se îndreaptă către persoana care luptă în prezent pentru viața sa sub dărâmături și către familia sa, pentru care sper sincer că această tragedie va avea un deznodământ pozitiv”, a scris premierul italian Giorgia Meloni pe X înainte de finalizarea operațiunii de salvare.

Turnul era în lucrări de renovare de trei ani

Torre dei Conti, cu o înălţime de 29 de metri, se află pe Via dei Fori Imperiali, ampla arteră care leagă Piazza Venezia de Colosseum.

Edificiul a găzduit odată birourile primăriei, dar nu a mai fost utilizat din 2006, aflându-se în prezent în renovare în cadrul unui proiect de restaurare de patru ani, ce urma să fie finalizat anul viitor, potrivit autorităţilor din Roma.

În urma incidentului de luni, clădirea era încă în picioare, dar prezintă daune interne semnificative.

Din cauza lucrărilor de restaurare, zona din jurul turnului fusese închisă pentru pietoni.

Torre dei Conti a fost ridicat la începutul secolului XIII de Papa Inocenţiu al III-lea pentru familia sa. Inițial, turnul era de două ori mai înalt, dar a fost redimensionat după pagubele provocate de cutremurele din secolele XIV şi XVII.