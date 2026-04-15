Luat la întrebări în Congres, șeful bugetului Casei Albe a spus că nu poate „estima” un detaliu financiar major al războiului cu Iranul

Directorul de buget al Casei Albe, Russell Vought, a declarat miercuri că nu poate estima costurile războiului cu Iranul, în timp ce a apărat solicitarea președintelui Donald Trump privind un buget militar anual uriaș, de 1,5 trilioane de dolari, în fața criticilor bipartizane din partea parlamentarilor americani, care au invocat lipsa istorică de responsabilitate financiară a Pentagonului, scrie Reuters.

„Nu suntem pregătiți să vă răspundem la interpelare. Încă lucrăm la asta. Încercăm să stabilim ce este necesar”, a declarat Vought în cadrul unei audieri a Comisiei pentru buget din Camera Reprezentanților. „Nu am o estimare aproximativă”, a adăugat el.

Costul războiului cu Iranul, pe care Trump l-a început alături de Israel pe 28 februarie, a rămas o chestiune deschisă la Capitol Hill. O cerere inițială de 200 de miliarde de dolari pentru finanțare suplimentară pentru război s-a lovit de o opoziție puternică în Congresul SUA, luna trecută.

Vought a apărut în fața comisiei pentru a discuta bugetul propus de Trump pentru anul fiscal 2027, care prevede o creștere de 500 de miliarde de dolari a cheltuielilor militare și o reducere de 10% pentru programele non-apărare.

Solicitarea are scopul de a reflecta prioritățile Partidului Republican în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului („midterms”) din noiembrie, în care republicanii lui Trump speră să păstreze controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului, dar se confruntă cu o îngrijorare publică crescândă cu privire la scumpirea traiului, prețurile energiei și războiul SUA-Israel cu Iranul.

Pentagonul „nu a trecut vreodată de un audit”, acuză democrații

Democrații au contestat afirmațiile lui Vought potrivit cărora programele din domeniul sănătății, al educației și al ajutorului energetic pentru persoanele cu venituri mici au fost afectate de fraude.

„Mă bucur că ați adus în discuție problema fraudei, pentru că reveniți să solicitați un buget de 1,5 trilioane de dolari pentru Departamentul Apărării”, i-a spus parlamentara democrată Pramila Jayapal, din statul Washington, directorului de buget al Casei Albe. „Departamentul Apărării este singura agenție federală care nu a trecut vreodată de un audit… Dar dumneavoastră nu faceți nimic în acest sens.”

Vought a spus că administrația de la Washington urmărește „ineficiențele” Pentagonului.

„Nu cred că faceți suficient”, a spus parlamentarul republican Glenn Grothman, care a cerut ca un audit asupra Pentagonului să fie finalizat înainte ca Congresul să voteze cheltuielile din domeniul apărării.

„Există atâta aroganță în agenția aceea”, a adăugat Grothman, din Wisconsin. „Ei spun pur și simplu că nu trebuie să facem auditul. «Suntem atât de importanți. Nu ne pasă ce crede Congresul»”, a mai spus republicanul.

Vought a promovat propunerea de buget a lui Trump pentru anul fiscal care începe la 1 octombrie ca fiind menită să reducă cheltuielile. El a promovat pachetul de reduceri fiscale și cheltuieli al lui Trump pentru 2025, cunoscut sub numele de „One Big Beautiful Bill Act”, drept o inițiativă care a realizat economii obligatorii de 2 trilioane de dolari prin reduceri la acoperirea medicală Medicaid și la asistența alimentară pentru familiile cu venituri mici.

Acea lege, care prelungește reducerile fiscale din 2017, va adăuga 4,7 trilioane de dolari la deficitul bugetar al SUA în următorul deceniu, în timp ce reducerea imigrației va contribui cu încă 500 de miliarde de dolari, potrivit Biroului Bugetar al Congresului, o instituție independentă.

„Cu fața impasibilă”

Parlamentarul Brendan Boyle din Pennsylvania, liderul democraților din comisia bugetară, a indicat previziunile conform cărora reducerile din domeniul sănătății prevăzute de legislație ar însemna pierderea asigurării medicale pentru peste 15 milioane de persoane. Vought a spus că aceștia sunt adulți apți de muncă, persoane aflate ilegal în țară sau care nu sunt eligibile pentru beneficii.

„O să stați aici cu fața impasibilă și o să spuneți că toți sunt imigranți ilegali? Toți au fraudat sistemul? Asta este de fapt poziția dumneavoastră?”, a întrebat Boyle.

„Da”, a răspuns Vought.

Reprezentantul democrat Scott Peters din California i-a atras atenția lui Vought că Biroul de Responsabilitate Guvernamentală (GAO), organism de supraveghere, a constatat că administrația a reținut ilegal miliarde de dolari alocați pentru subvenții ale Institutelor Naționale de Sănătate, școli publice și programe de educație timpurie Head Start la nivel național.

„Contestați concluziile GAO?”, a întrebat Peters.

„Da. GAO greșește de obicei. Sunt foarte partizani”, a răspuns Vought.

Pentru a intra în vigoare, proiectul de buget propus de Trump are nevoie de aprobarea Congresului, într-un moment în care republicanii încearcă să depășească opoziția democraților față de finanțarea măsurilor de înăsprire a politicii de imigrare a lui Trump, la doar câteva luni după cea mai lungă închidere a administrației („shutdown”) din istoria Statelor Unite. Democrații au spus deja că propunerea de buget este sortită eșecului încă de la început, lăsând finanțarea administrației la latitudinea negocierilor cu ușile închise dintre membrii comisiilor de buget.