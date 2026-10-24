Deversare de petrol în Emiratele Arabe. Toate plajele publice din Ras Al Khaimah au fost închise

Autoritățile din emiratul Ras Al Khaimah, din nordul Emiratelor Arabe Unite, au anunțat sâmbătă închiderea tuturor plajelor publice până la noi dispoziții, după o deversare de petrol de pe un petrolier în largul coastei de nord a țării, în apropierea strâmtorii Ormuz, potrivit agențiilor de presă Xinhua și Reuters.

Autoritățile nu au precizat când vor fi redeschise plajele. Xinhua relatează că decizia a fost luată din motive de siguranță publică, în timp ce Reuters notează că autoritățile nu au indicat un motiv explicit pentru închidere, citează Agerpres.

Incidentul a determinat și alte emirate din nordul țării să restricționeze accesul pe litoral. Umm Al Quwain a închis temporar plajele și zonele de coastă, iar Sharjah a închis preventiv plaja Al Hamriyah.

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice din Emiratele Arabe Unite a anunțat vineri că sunt în desfășurare operațiuni pentru limitarea scurgerii de petrol și că este evaluat impactul asupra mediului.

Autoritățile le-au cerut pescarilor și celorlalți utilizatori ai mării să evite zonele afectate și să respecte instrucțiunile oficiale.

الإمارات.. إغلاق شواطئ رأس الخيمة بسبب تسرب نفطي https://t.co/tWmQMXHCoE — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 24, 2026

Agenția Reuters relatează că autoritățile emiratelor nu au identificat petrolierul implicat și nici nu au precizat cauza deversării. Locuitori din Sharjah, Ajman și Umm Al Quwain au semnalat mirosuri neobișnuite, însă Ministerul Mediului a transmis că acestea nu prezintă riscuri pentru sănătate.

Ras Al Khaimah este cunoscut pentru plajele și resorturile sale de lux și găzduiește proiectul unui complex turistic al companiei americane Wynn Resorts, care va include un cazinou. Compania estimează că resortul de pe insula Al Marjan va fi deschis în primul trimestru al anului 2027, potrivit Reuters.