VIDEO Dezbatere în Parlament cu oameni „plătiți cu 200 de lei, ca să dea bine în sală”. „E sfidător pe un subiect delicat să aduci oameni contra-cost”, acuză un activist / Ce spun organizatorii  

O filmare intrată în posesia HotNews arată cum mai multe persoane flutură plicuri cu bani, în Palatul Parlamentului. Momentul a fost surprins la dezbaterea privind proiectul de lege pentru stoparea căsătoriilor timpurii, organizată de Asociația Partida Romilor „Pro-Europa”, în 22 octombrie. Contactați de HotNews, reprezentanții Asociației spun că banii erau „deconturi” și că au fost oferite diverse sume pentru aproape 100 din cei 160 de participanți. În total, au fost cheltuiți aproximativ 5.000 de euro, spun ei.

Asociația Partida Romilor „Pro-Europa” nu are statut de partid politic, astfel că poate cheltui sume de bani pentru cheltuieli precum cele de transport.

Un activist care militează pentru drepturile romilor susține însă că această practică „nu face altceva decât să instrumentalizeze un subiect delicat”.

În înregistrare se văd mai mulți oameni, unii îmbrăcați în haine tradiționale pentru comunitatea romă, în timp ce stau pe scaun, într-o sală, în timpul unei dezbateri.

Puțin timp mai târziu, aceiași oameni sunt filmați când scot două hârtii de câte 100 de lei din plicuri.

„Dincolo de scopul întâlnirii, au fost aduși oameni din comunități, care au fost plătiți și au primit vreo 200 de lei. Prezența lor a fost plătită”, spune, pentru publicul HotNews, Alin Banu, directorul ONG-ului Roma for Democracy, despre participarea romilor la dezbatere.

El susține că este o practică ca participanții să fie plătiți la astfel de întâlniri „ca să dea bine în sală, să fie o prezență a romilor tradiționali”, având în vedere că dezbaterea privea proiectul de lege care interzice căsătoriile timpurii forțate.

„Este sfidător, pentru că pe un subiect atât de delicat și sensibil pentru copiii și fetele și femeile și mamele rome, tu aduci oameni în sală contra-cost. Nu faci altceva decât să instrumentalizezi un subiect atât de delicat și îl faci de imagine”, acuză activistul.

Ce spun organizatorii

Contactat de HotNews, președintele Partidei Romilor „Pro-Europa”, Nicolae Păun, a recunoscut că participanții au primit diferite sume de bani, însă spune că au fost folosite drept decont pentru transport și diurnă, „să își cumpere ceva de mâncare”. El justifică acest lucru prin faptul că participanții veneau din județe îndepărtate precum Galați, Iași, Mehedinți sau Sibiu.

„Că se uitau femeile respective și domnii respectivi în plicuri, asta e problema lor. A nu fi interpretată ideea că noi i-am plătit să vină la reuniune. Ei și-au arătat intenția să vină la această dezbatere publică, dar și-au făcut probleme legate de cine decontează transportul. Fără nicio problemă, din banii organizației, decontăm transportul și diurna”, a explicat Nicolae Păun imaginile.

„Am vrut să le asigurăm toate condițiile”

Spune că este vorba despre sume „exagerat de mici” – 60-80 de lei pentru un participant. Despre plicurile cu câte 200 de lei susține că, cel mai probabil, erau pentru persoane venite de foarte departe, cu mașina.

Întrebat dacă este de părere că participanții ar fi venit la dezbatere și fără sumele de bani, el afirmă că „o parte dintre ei, așa au făcut”, referindu-se la persoanele din județele mai apropiate de București. „Am vrut să le asigurăm toate condițiile necesare să participe la o dezbatere care îi interesează pe dumnealor, nu neapărat pe noi”, a adăugat Păun.

Deputatul a susținut că fiecare participant care a primit sume de bani a făcut-o în baza unui bon de benzină sau a unui bilet pentru transport. „Aveți senzația că dăm bani ca să participe la o reuniune că avem nevoie de imagine sau de voturi?! Putem să plătim ilegal? Am plătit bonul de benzină, plus să își ia un sandwich și o cafea. Ce să plătim altceva?! Cum să plătim noi să participe la o dezbatere care îi vizează pe ei, nu pe noi?!”, a replicat Păun în discuția cu HotNews.

Partida Romilor „Pro-Europa” nu este un partid politic, ci o asociație care reprezintă interesele comunității rome. Conform Ordonanței de Guvern 26/2000, privind asociațiile și fundațiile, poate avea venituri din cotizații, activități economice directe, donații, sponsorizări sau resurse de la bugetul de stat, pe care le poate folosi.

Legislația permite asociațiilor să își aloce bugete pentru „cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial”, incluzând, printre altele, cheltuielile de protocol și transportul de persoane sau bunuri. Am contactat Partida pentru a afla despre ce sume de bani este vorba, dar și despre fondurile din care au fost efectuate deconturile, însă asociația nu a răspuns solicitării.

Au fost 160 de participanți, iar 96 „au primit decont”

„Mi-au spus niște colegi că niște doamne de etnie romă au ieșit și râdeau, lăsând să se înțeleagă că ele au fost plătite să vină acolo. Sub nicio formă”, a conchis liderul Partidei Romilor „Pro-Europa”.

Conform unui răspuns transmis către HotNews de Partida Romilor „Pro-Europa”, la eveniment au participat 160 de persoane, iar 96 dintre ele au primit decont pentru transport și 120 de persoane au primit decont pentru hrană. Suma totală plătită de Partidă a fost de peste 26.000 de lei, echivalentul a 5.100 de euro, iar „fondurile provin exclusiv din bugetul propriu al Asociației”.

Potrivit unui comunicat transmis de Partida Romilor „Pro-Europa”, romii tradiționali prezenți la dezbatere au putut să adreseze întrebări despre proiectul de lege ministrului Florin Manole, unul dintre inițiatori.

Interzicerea căsătoriilor timpurii, motivul dezbaterii

Dezbaterea la care au participat membri ai comunității rome este legată de proiectul de lege care interzice căsătoriile forțat. Aest proiect a fost depus, pe 9 octombrie, de deputații Diana Buzoianu (USR, ministra Mediului), Florin Manole (PSD, ministrul Muncii) și Corina Ene (PSD).

Potrivit inițiative, cei care încurajează astfel de căsătorii riscă închisoare de până la șapte ani, conform proiectului. Proiectul este sprijinit de o serie de asociații: E-Romnja, Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței, ELiberare, Cado, Transcena, Grado, Centrul FILIA , Rețeaua VIF, Pirita Children și Asociația Moașelor din România.

„Căsătoriile forțate trebuie sancționate cu închisoarea! Libertatea fetelor și femeilor nu este negociabilă. Am inițiat și depus în Parlament un proiect de lege prin care sunt definite căsătoria și conviețuirea forțată și sunt sancționate cu închisoarea între 3 și 7 ani”, susține una dintre inițiatoare, Diana Buzoianu, conform unui comunicat de presă.

Proiectul inițiat de deputații de la PSD și USR introduce ca infracțiune și „fapta de a determina un minor cu vârsta mai mică de 16 ani la stabilirea unei relații asemănătoare aceleia dintre soți sau înlesnirea acestei relații”. Astfel, persoane care oficiază căsătoria sau organizează petrecerea, riscă închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă.

La începutul lunii octombrie, deputatul Nicolae Păun a fost înlocuit din funcția de președinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Decizia a fost luată după ce, la finalul lunii septembrie, Păun a scris pe Facebook că „ONG-uri rome înființate și finanțate de Soros otrăvesc tineri romi”, pe care îi „încurajează spre păcat, spre Satana”, prin campanii de promovare a homosexualității.