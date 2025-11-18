Dezbaterile pe noua Strategie Națională de Apărare a Țării prezentată de Nicușor Dan. Apar primele propuneri

„Propunem eliminarea conceptului de independență solidară care este nedefinit, imprevizibil și în contradicție cu prevederile constituționale”, susține APADOR-CH, una dintre cele mai vechi organizații civice din România.

Prezentată recent de președintele Nicușor Dan și aflată acum în dezbaterea publică, Strategia Națională de Apărare a Țării a lansat o idee centrală: „independență solidară”.

Unii comentatori, precum jurnalistul Emilian Isailă în SpotMedia, au spus că e o mișcare revoluționară și pozitivă. „Anunță sfârșitul jocului la două capete al României”, consideră ziaristul. ”În sfârșit, țara noastră va ieși din paradigma naționalist-ceaușistă de evitare a poziționărilor clare, urmând ca instituțiile să acționeze conform angajamentelor luate față de cetățeni și de aliați”, consideră Isailă.

Politologul Marius Ghincea a scris în Contributors că ideea „centrală a strategiei, „independența solidară”, suferă de o problemă. Conceptul este atât de lipsit de substanță conceptuală încât pare să funcționeze ca ceea ce lingviștii anglofoni ar denumi drept „floating signifier” – un termen fără conținut fix, care poate fi umplut cu sensuri contradictorii, în funcție de preferințe”. Ghincea spune că în cel mai bun caz „independență solidară” este neclar, iar în cazul rău este „o concesie” făcută mișcării naționalist-radicale.

„Reușește să încurce mai mult decât să clarifice Strategia Națională de Apărare”

APADOR-CH a venit cu propriul punct de vedere. Independența solidară este, în analiza uneia dintre cele mai respectate organizații nonguvernamentale, „noul termen care promite nimic și livrează confuzie”.

Potrivit ONG-ului, este „un concept nedefinit, care nu e nici logic, nici constituțional, reușește să încurce mai mult decât să clarifice Strategia Națională de Apărare”.

„Contrar unei minime rigurozități, necesară măcar atunci când sunt introduse concepte noi în documente de o importanță ridicată, conceptul de „independență solidară” nu este definit. Se spune din ce el „se naște” („din analiza lucidă a actualității și dintr-o viziune pe termen mediu cu privire la țară”), se mai spune că „nu se naște și nici nu operează din vid”, dar nu se spune cum arată și ce este nou-născutul (conceptul), urmând ca fiecare să aprecieze, dupa propriile puteri, ca în cazul unei picturi abstracte, ce a rezultat din acea „naștere”. Or, abstracționismul are farmecul său în artă, dar nu este potrivit într-o strategie de apărare națională”, susține APADOR-CH.

Acuză o intervenție în Constituție

Organizația mai spune că „Lipsa definirii conceptului de „independență solidară” este cu atât mai gravă cu cât există cel puțin aparența că acest concept este contrar prevederilor constituționale, pentru că adaugă, în mod nepermis, la Constituție. Adică, adaugă la Constituție fără să fie parcursă o procedură de revizuire a Constituției.

Articolul 1 al. 1 din Constituție prevede că „România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.” Se observă că în Constituție nu se prevede că România este și stat „solidar” sau independent solidar”.

„Cu alte cuvinte, potrivit Constituției, România nu poate fi transformată, nici chiar prin revizuirea Constituției, din stat „independent” în stat „independent solidar”. Asta, lăsând la o parte faptul că, în prezent, nici nu se știe ce s-a dorit să se înțeleagă prin conceptul de „independent solidar”, conchide APADOR-CH.