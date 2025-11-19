Dezvăluire – Cât plătesc OMV Petrom și Romgaz pe ziua de foraj la Neptun Deep

Contractorul care lucrează la forajul sondelor de extracție de pe concesiunea offshore de gaze naturale Neptun Deep, cea mai extinsă din Marea Neagră românească, unde producția este programată să înceapă în 2027, a dezvăluit prețul de închiriere pe zi al instalației sale de foraj.

Concesionarii perimetrului, cu participații egale, de câte 50%, sunt OMV Petrom și Romgaz.

Compania controlată de austriecii de la OMV are și statut de operator, contractând și achitând serviciile necesare dezvoltării Neptun Deep. Jumătate din costul acestora îi sunt decontate de către Romgaz.

