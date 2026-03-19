Dezvăluire: militarii danezi au ajuns în Groenlanda în ianuarie cu pungi de sânge și explozibili, gata de luptă în fața unui eventual atac al SUA

Forțele militare trimise de Danemarca în Groenlanda erau gata să facă un efort pentru apărarea insulei, chiar dacă toată lumea știa că nu au șanse de a rezista unui atac american, au spus mai multe surse pentru postul public de radio Danmarks Radio (DR).

Soldații danezi care au ajuns în Groenlanda în luna ianuarie a acestui an, în mijlocul tensiunilor Danemarcei cu administrația lui Donald Trump, au adus cu ei explozibili pentru a putea distruge, printre altele, pistele de aterizare din Nuuk și Kangerlussuaq.

Scopul era acela de a împiedica avioanele militare americane să debarce soldați pe insulă în cazul în care președintele Donald Trump ar fi decis în cele din urmă să cucerească Groenlanda prin forță, au declarat mai multe surse din guvern, armată și servicii de informații pentru postului public Danmarks Radio (DR).

Militarii au adus de asemenea pungi de sânge, pentru ca răniții să poată primi îngrijiri medicale în cazul în care s-ar fi ajuns la un conflict.

Mulți dintre oficialii care au discutat cu postul de radio danez au spus că se temeau în ianuarie că SUA ar putea ataca Groenlanda în orice moment.

Declanșatorul temerilor în Danemarca: operațiunea americană din Venezuela

Discuțiile despre consolidarea unei alianțe europene care să se opună cererilor americane privind Groenlanda au început la scurt timp după alegerea lui Donald Trump în funcția de președinte al Statelor Unite, Copenhaga solicitând sprijin din partea Parisului, Berlinului și a capitalelor nordice.

Pe măsură ce situația a devenit tot mai tensionată, discuțiile au avansat. Un oficial francez care a discutat cu DK a spus că Parisul era gata să ofere câteva sute de soldați sau chiar mai mult.

Și alți aliați și-au oferit sprijinul încă de la început – printre care și Germania.

Planul era ca soldații să fie trimiși în Groenlanda în 2026. La scurt timp după începutul lunii ianuarie 2026, situația s-a agravat într-un mod care a determinat guvernul danez să accelereze urgent desfășurarea soldaților.

Opt dintre sursele DR descriu un factor declanșator în special: dimineața zilei de 3 ianuarie 2026, când s-au trezit cu vestea că Statele Unite au atacat Venezuela și l-au înlăturat pe președintele țării.

Militari, avioane de vânătoare puternic înarmate, o navă de război franceză

În următoarele zile, un comandament avansat format din soldați danezi, francezi, germani, norvegieni și suedezi a fost transportat mai întâi la Nuuk și Kangerlussuaq .

Imediat după aceea, a urmat forța principală, incluzând soldați din Regimentul Dragoon din Holstebro, soldați de elită din Jægerkorps și vânători alpini francezi antrenați pentru război în zone montane și reci.

În același timp, avioane de vânătoare daneze și o navă de război franceză au fost trimise spre Atlanticul de Nord.

Scopul prezenței soldaților pe teritoriul Groenlandei a fost, potrivit a șase dintre surse, ca americanii să fie obligați să întreprindă o acțiune ostilă majoră în cazul în care Donald Trump ar fi dorit efectiv să ocupe Groenlanda din punct de vedere militar.

Dacă SUA ar fi încercat să atace, soldații danezi ar fi trebuit să aibă muniție la ei și să intre în luptă, scrie DK. La fel, avioanele de vânătoare daneze F-35 care au fost trimise în grabă spre nord erau, de asemenea, puternic înarmate.

Toate acestea, chiar dacă niciuna dintre sursele DR nu-și făcea iluzii că ar fi posibil să se reziste unui atac american.

Un oficial din Ministerul danez al Apărării a explicat că ideea era aceea de a crește costurile pentru americani.

„O întrebare la care mă bucur foarte mult că nu a trebuit să răspundem”

Pe plan extern, operațiunea a fost prezentată ca un exercițiu numit „Arctic Endurance”. Dar nu a fost un exercițiu, a fost ceva serios, a spus o altă sursă centrală din cadrul apărării daneze.

În cazul exercițiilor militare obișnuite, al căror scop este antrenamentul alături de aliați, nu se transportă sânge și explozibili, au spus surse din domeniul apărării.

Dimpotrivă, acest lucru face parte din procedură atunci când se pregătește un posibil atac.

DR nu a reușit să afle dacă aliații europeni ar fi luptat în cazul în care soldații americani ar fi atacat Groenlanda.

„Este o întrebare la care mă bucur foarte mult că nu a trebuit să răspundem”, a spus un înalt oficial german.