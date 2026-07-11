Dezvăluiri CNN: Noi imagini din satelit arată cum Iranul își reconstruiește în secret siturile nucleare bombardate

Imaginile de satelit obținute și analizate de CNN cu siturile nucleare iraniene arată că Teheranul a încălcat acordul cu SUA, chiar înainte ca Donald Trump să ordone reluarea bombardamentelor.

Activitatea de la siturile nucleare și de rachete din Iran, monitorizată de CNN și Institutul pentru Știință și Securitate Internațională în perioada iunie-iulie, indică o posibilă încălcare a memorandumului. În cadrul acestui acord, Teheranul acceptase să nu procure sau să dezvolte arme nucleare.

Acordul, semnat de Donald Trump la mijlocul lunii iunie, stabilise un armistițiu inițial de 60 de zile. Înțelegerea a căzut însă după mai puțin de trei săptămâni, iar președintele american a anunțat sfârșitul acesteia și a amenințat recent cu noi atacuri intense asupra Iranului.

Investigația prezintă imagini cu baza Parchin, un sit suspectat că adăpostește materiale explozive pentru arme nucleare, unde lovituri precise SUA-Israel au străpuns structuri protejate de beton.

Noile imagini din iunie și iulie arată măsuri rapide de reparație, inclusiv acoperitori temporare, plase și camioane cu beton pentru astuparea craterelor, devenite vizibile după relaxarea restricțiilor SUA asupra furnizorilor de imagini satelitare.

Activități intense cu vehicule au fost observate la Muntele Pickax, un alt loc în care se crede că Iranul își dezvoltă capacitățile nucleare la adâncime. Imaginile din satelit arată vehicule care intră și ies din tuneluri în ultimele săptămâni.

Experții citați de CNN consideră că aceste mișcări reprezintă o probabilă încălcare a termenilor semnați cu SUA, care obligau Iranul să mențină statu quo-ul în privința programului său nuclear. În schimb, alte situri nucleare importante, precum Isfahan, Fordow și Natanz, nu prezintă urme de activitate recentă.

Activități au fost înregistrate și la unele situri de rachete, ale căror capacități îngrijorează de mult timp Statele Unite și aliații săi.

Cele mai recente imagini sugerează că Iranul a început deja să repare unele baze de depozitare, fiind vizibil un pavaj nou realizat la baza de rachete din Tabriz și excavatoare care degajează intrările la baza din Kermanshah. De asemenea, au fost observate lucrări de reparații și la bazele aeriene, imagini din satelit surprinzând umplerea unui crater la baza din Tabriz.