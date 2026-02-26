Dezvăluiri de la ultima discuție telefonică Trump – Zelenski. Ce termen a cerut președintele american pentru încheierea războiului

Volodimir Zelenski și Donald Trump, la finalul conferinței de presă de la Mar-A-Lago Credit line: Ukraine Presidency via Bestimage / Bestimage / Profimedia

Convorbirea telefonică de miercuri dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a fost foarte prietenoasă și pozitivă, au declarat trei surse pentru Axios. Și de această dată, președintele american și-a manifestat nerăbdarea privind încheierea războiului.

Un oficial ucrainean și o altă sursă au declarat pentru Axios că Zelenski i-a mulțumit lui Trump pentru tot ajutorul acordat și a spus că numai Trump îl poate convinge pe Putin să oprească războiul.

„Zelenski a spus apoi că speră ca războiul să se termine în acest an, iar Trump a răspuns că războiul durează de prea mult timp și că ar dori ca acesta să se încheie într-o lună”, a declarat una dintre surse. Casa Albă nu a răspuns solicitării Axios pentru un punct de vedere.

Negocieri la Geneva

Discuția telefonică de miercuri este prima dintre cei doi de când s-au întâlnit în Davos, la final de ianuarie. Ea a venit cu o zi înainte ca delegațiile americane și ucrainene să se întâlnească pentru o nouă rundă de discuții pentru pace.

Emisarii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au asistat la discuția telefonică. Cei doi conduc delegația americană care participă la negocierile de pace de astăzi de la Geneva cu delegația ucraineană.

Una din sursele cu care a vorbit Axios a declarat că există posibilitatea ca emisarul rus Kirill Dmitriev să fie și el în Geneva și să aibă o discuție separată cu delegația americană.

Discuții pentru o întâlnire în trei

Una dintre problemele discutate de Zelenski și Trump a fost posibilitatea organizării unui summit trilateral la nivel de lideri.

Zelenski a declarat săptămâna trecută pentru Axios că diferențele rămase în ceea ce privește problema teritorială pot fi depășite prin discuții directe între el, Trump și președintele rus Vladimir Putin.

Trump i-a spus lui Zelenski că va depune eforturi pentru organizarea unui astfel de summit trilateral dacă următoarea întâlnire între negociatorii americani, ruși și ucraineni, planificată pentru începutul lunii martie, va înregistra progrese.

„Ne așteptăm ca această întâlnire să creeze o oportunitate de a muta discuțiile la nivelul liderilor. Președintele Trump susține această serie de pași. Este singura modalitate de a rezolva toate problemele complexe și sensibile și de a pune capăt războiului”, a scris Zelenski pe X.

Un oficial ucrainean a declarat că Trump și-a reiterat disponibilitatea de a oferi Ucrainei garanții semnificative de securitate din partea SUA, ca parte a unui potențial acord de pace cu Rusia.