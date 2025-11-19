Dezvăluiri despre planul de pace negociat în secret de SUA cu Rusia. Ce condiții trebuie să accepte Ucraina

Soldații ucraineni din Brigada 117 trag cu un obuzier D-30 în direcția Pokrovsk, Donețk, Ucraina, pe 17 februarie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Statele Unite au transmis președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un acord elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care propune ca Kievul să cedeze teritorii și o parte din armament, au declarat miercuri două persoane familiarizate cu discuțiile, pentru agenția de presă Reuters.

Sursele, care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza sensibilității subiectului, au precizat că propunerile includ, printre altele, reducerea dimensiunii forțelor armate ucrainene. Washingtonul dorește ca Kievul să accepte punctele principale, au adăugat sursele.

Un astfel de plan ar reprezenta un regres major pentru Kiev, care se confruntă cu noi avansuri teritoriale ale armatei ruse în estul Ucrainei, iar Zelenski înfruntă un scandal major de corupție, care miercuri a dus la demiterea miniștrilor energiei și justiției de către parlament.

Citește și Doi miniștri au fost demiși la Kiev în mega-scandalul de corupție din energie

Casa Albă a refuzat să comenteze subiectul. Departamentul de Stat al SUA nu a făcut niciun comentariu imediat.

Un înalt oficial ucrainean a confirmat, anterior în cursul zilei, pentru Reuters că Kievul a primit „semnale” cu privire la o serie de propuneri ale SUA pentru a pune capăt războiului, pe care Washingtonul le-a discutat cu Moscova. Ucraina nu a avut niciun rol în pregătirea propunerilor, a spus această sursă.

Zelenski, care a purtat miercuri discuții în Turcia cu președintele Recep Tayyip Erdogan, urmează să se întâlnească joi la Kiev cu oficiali ai armatei americane.

Semnele unei noi inițiative a administrației președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului au declanșat miercuri cea mai mare creștere a prețurilor obligațiunilor de stat ucrainene din ultimele luni.

Discuții față în față între Kiev și Moscova nu au mai avut loc după întâlnirea de la Istanbul din iulie, iar forțele ruse continuă să preseze în războiul care durează de aproape patru ani în Ucraina, ucigând 25 de persoane în cele mai recente atacuri nocturne.

Nicio schimbare în cererile Moscovei

Eforturile de relansare a negocierilor de pace par să prindă avânt, deși Moscova nu a dat niciun semn că și-ar schimba condițiile pentru încheierea războiului.

Președintele rus Vladimir Putin cere de mult timp Kievului să renunțe la planurile de aderare la alianța militară NATO condusă de SUA și să-și retragă trupele din cele patru regiuni pe care Moscova le revendică ca parte a Rusiei (Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson). Moscova nu a dat niciun semn că ar fi renunțat la vreuna dintre aceste cereri, iar Ucraina spune că nu le va accepta.

Forțele ruse controlează aproximativ 19% din teritoriul ucrainean și avansează, în timp ce efectuează atacuri frecvente asupra infrastructurii energetice ucrainene, pe măsură ce se apropie iarna.

Zelenski a afirmat marți că se pregătește să „revigoreze negocierile” și să discute cu Erdogan despre cum să aducă o „pace dreaptă” în Ucraina.

„A face tot posibilul pentru a apropia sfârșitul războiului este prioritatea principală a Ucrainei”, a spus liderul de la Kiev.

Turcia, țară membră NATO care a rămas apropiată atât de Kiev, cât și de Moscova, a găzduit în 2022 o rundă inițială de negocieri de pace în primele săptămâni ale războiului, acestea fiind singurele negocieri de acest fel până anul acesta, când Trump a lansat o nouă inițiativă care să pună capăt luptelor.

Kremlinul a anunțat că reprezentanții ruși nu vor participa la negocierile de miercuri de la Ankara, dar că Putin este deschis la discuții cu SUA și Turcia despre rezultatele discuțiilor.

Cedare de teritorii în schimbul garanțiilor de securitate?

Miercuri, citând un oficial american care are cunoștințe directe despre această chestiune, publicația americană Axios a scris că noul plan al SUA prevede ca Ucraina să cedeze Moscovei o parte din estul țării, pe care forțele ruse nu o controlează în prezent, în schimbul unei garanții de securitate din partea SUA pentru Kiev și Europa împotriva unei viitoare agresiuni rusești.

Un diplomat european, comentând vehiculatele propuneri ale SUA, a spus că planul ar putea fi o altă încercare a administrației Trump „de a împinge Kievul într-un colț”, dar a adăugat că nu poate exista o soluție care să nu țină seama de poziția Ucrainei sau de cea a aliaților europeni ai Washingtonului.

Un alt diplomat european a spus că sugestia ca Ucraina să-și reducă armata pare mai degrabă o cerere a Rusiei decât o propunere serioasă.

O delegație americană condusă de secretarul armatei, Dan Driscoll, se află la Kiev într-o „misiune de informare”, a anunțat ambasada SUA la Kiev. Șeful Statului Major al Armatei SUA, generalul Randy George, face parte din delegație, iar el și Driscoll se vor întâlni joi cu Zelenski, a precizat pentru Reuters o persoană familiarizată cu acest subiect.

Detalii despre planul negociat în secret

Emisarul președintelui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, și-a exprimat optimismul cu privire la șansele de succes ale noului acord discutat deoarece, spre deosebire de eforturile anterioare, „simțim că poziția Rusiei este cu adevărat ascultată”, a scris Axios.

Planul american în 28 de puncte este inspirat de eforturile președintelui Donald Trump pentru încheierea unui acord în Gaza. Un înalt oficial rus a precizat pentru publicația americană că este optimist în privința planului.

Cele 28 de puncte ale planului dezvăluit de Axios se împart în patru categorii generale, au declarat mai multe surse pentru Axios: pacea în Ucraina, garanții de securitate, securitatea în Europa și relațiile viitoare ale SUA cu Rusia și Ucraina.

Nu se știe cum anume abordează planul probleme controversate, cum ar fi controlul teritorial în estul Ucrainei, unde forțele ruse avansează încet, dar nu controlează tot teritoriul dorit de Kremlin.

În legătură cu planul dezvăluit și Axios, un oficial american a spus că emisarul lui Trump, Steve Witkoff, este cel care coordonează elaborarea planului și a discutat pe larg despre acesta cu emisarul rus Kirill Dmitriev.

Dmitriev a declarat luni într-un interviu acordat Axios că a petrecut trei zile în discuții cu Witkoff și alți membri ai echipei lui Trump, când a fost la Miami în perioada 24-26 octombrie.

Emisarul lui Vladimir Putin și-a exprimat optimismul cu privire la șansele de succes ale acordului, deoarece, spre deosebire de eforturile anterioare, „simțim că poziția Rusiei este cu adevărat ascultată”.

Witkoff a discutat planul cu consilierul pentru securitate națională al lui Zelenski, Rustem Umerov, într-o întâlnire care a avut loc la începutul acestei săptămâni în Miami, a confirmat un oficial ucrainean pentru Axios. „Știm că americanii lucrează la ceva”, a spus oficialul ucrainean.

Partea americană este optimistă cu privire la un acord de pace.