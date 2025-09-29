DEZVĂLUIRI SNOOP. Tăbăcăria la care lucra Cristian Popescu Piedone în închisoare a ajuns să facă afaceri cu primăria condusă de fiul său

Taro Comimpex, firma controlată de Stoica Tonea, zis Toni Tăbăcaru, apropiat al lui Cristian Popescu Piedone, a câștigat un acord-cadru pentru închiriat mașini fără șofer către societatea Salubrizare S5, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 5. Este aceeași firmă la care Piedone a lucrat în timpul detenției, pentru o pedeapsă mai blândă, dezvăluie site-ul de investigații Snoop.

Cristian Popescu Piedone își lansează astăzi, la Sala Palatului, noul partid: PNRR (Partidul Naționalist Reformarea României), după ce a demisionat recent din Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) fondat de Dan Voiculescu.

Piedone senior promite oameni noi, dar contractele din ultimul an făcute la Primăria Sector 5 sunt cu firme deținute de apropiați. De exemplu, compania la care a lucrat cât a fost încarcerat.

Deși are obiect de activitate „tăbăcirea și finisarea pieilor bovine, ovine și blănurilor naturale”, firma Taro Comimpex închiriază utilaje către o societate a Sectorului 5. Atât în mandatul lui Piedone senior, cât și în cel al fiului său, Vlad Piedone Popescu. Totalul contractelor: 2 milioane lei. Adică dublul cifrei de afaceri din 2024 a firmei de tăbăcit piei.

La o săptămână după apariția licitației, pe 12 septembrie 2024, firma a introdus un cod CAEN care să-i permită să închirieze mașini. Peste alte două săptămâni a câștigat procedura, la care a participat singură. De altfel, contractele cu Salubrizare S5 sunt singurele pe care tăbăcăria le are cu instituții publice.

Cristian Popescu Piedone lansează astăzi de la ora 12.00, la Sala Palatului PNRR. Nu este vorba de un nou Plan Național de Reconstrucție și Redresare, ci de Partidul Naționalist Reformarea României. „Un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor!”, după cum îl descria Piedone pe 6 septembrie, pe rețelele sociale.

În mai multe rânduri, fostul primar al Sectorului 5 a declarat că noul partid e făcut pentru „oameni noi”. „Voi, toți cei care vă iubiți țara și vă doriți să fiți ascultați și respectați, vă invit alături de mine să construim un partid exclusiv pentru cetățenii României noastre dragi!”, a scris săptămâna trecută, invitând urmăritorii să semneze adeziunea.

În timp ce Piedone promite fețe noi în noul său partid, contractele Primăriei conduse de fiul său și înainte de el au continuat, în ultimul an, cu apropiați ai familiei.

Trei dintre contracte, făcute în mandatele ambilor, au fost cu o tăbăcărie unde a lucrat Piedone senior cât timp a fost încarcerat.

Piedone a povestit la TV

„Am solicitat ieșirea la muncă, n-am avut nevoie de protecție. Am fost respectat. Nu că eram eu Piedone… (…) Eram notoriu ca notorietate, majoritatea erau din Sectorul 5. Pot să vă spun că am muncit la o tăbăcărie, am muncit la arhiva închisorii, îndosariam documente”.

Sunt declarațiile făcute de Cristian Popescu Piedone în august 2023, la o emisiune de la postul de televiziune B1 TV, la două luni după ce fusese eliberat din închisoare.

Piedone a fost condamnat, definitiv, la 4 ani de închisoare în dosarul Colectiv în mai 2022. După un an și o lună de detenție, în iunie 2023, a fost achitat și eliberat de Înalta Curte de Casație și Justiție, scria HotNews, în urma unui recurs în casație. O cale extraordinară de atac, în urma căreia judecătorii Înaltei Curți au concluzionat că „fapta nu există”.

Piedone a stat un an în închisoare, iar una dintre activități a fost la o tăbăcărie, după cum a recunoscut în emisiunea citată.

La ce tăbăcărie a lucrat Piedone

Conform informațiilor Snoop, tăbăcăria se numește Taro Comimpex și are un punct de lucru aflat la 10 kilometri de Penitenciarul Rahova și la 5 kilometri de Penitenciarul Jilava, unde a fost încarcerat fostul primar și șef al ANPC.

Firma îi aparține în proporție de 100% lui Stoica Tonea, zis Toni Tăbăcaru, 58 ani, pe care multiple surse Snoop îl prezintă drept un apropiat al lui Piedone.

Taro Comimpex se descrie, pe site-ul oficial, drept „o societate privată înființată în 1993 și care are ca obiect de activitate principală tăbăcirea și finisarea pieilor bovine, ovine și blănurilor naturale, membră a Asociației Române a Producătorilor de Piele și Blană”.

Aici, conform surselor Snoop, a lucrat și Piedone în perioada în care fost încarcerat.

Un prim contract când Piedone senior era încă primar

După ce a fost eliberat din închisoare, Piedone se retrage din cursa pentru un nou mandat în fruntea Primăriei Sector 5 în favoarea fiului său. Candidează la Primăria Generală, în 2024, dar pierde. Apoi pierde și scaunul de parlamentar, la redistribuire, în fața POT.

În ultimele sale zile de primar al Sectorului 5, tăbăcăria primește primul contract, de 100.800 de lei fără TVA, aproximativ 20.000 de euro, de la Salubritate Sector 5 SA, societate ce are ca acționar majoritar Primăria S5 prin Consiliul Local S5 și se ocupă de curățenie în Rahova, Ferentari și șoseaua Sălaj.

Taro Comimpex câștigă licitația pe 30 septembrie 2024, fiind singura firmă înscrisă și singura ofertă admisă pentru contractul denumit „servicii de închiriere utilaje fără șofer încărcător cu cupă întoarsă spate (Mecalac) și buldoexcavator (Komatsu)”.

Conform Monitorului Oficial, cu doar două săptămâni înainte, prin decizia nr. 2/13 septembrie 2024, Taro Comimpex și Stoica Tonea decid să elimine o mulțime de coduri CAEN din dreptul firmei și să introducă trei noi.

Unul dintre cele introduse este „Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții”, obiectul tuturor contractelor cu societatea Salubritate S5.

Conform SEAP, anunțul de participare simplificat pentru înscrierea la licitație fusese publicat pe 5 septembrie, cu câteva zile înainte să intervină adăugarea codului CAEN.

Închiriază utilaje cu o zi înaintea Ajunului Crăciunului

Și după ce Piedone junior ajunge la Primărie în locul tatălui său, în noiembrie 2024, continuă achizițiile de închiriere autovehicule de la Taro Comimpex.

Pe 23 decembrie 2024, cu doar o zi înaintea Ajunului Crăciunului, tăbăcăria închiriază utilaje tot către Salubritate S5. Preț: 90.000 lei fără TVA pentru „Servicii de închiriere Buldo-Excavator Komatsu și încărcător Mecalac”.

De această dată e vorba de o încredințare directă.

Șirul contractelor a continuat și în acest an. Citește continuarea pe Snoop.