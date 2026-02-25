Dezvăluiri uluitoare făcute de un antrenor străin în dosarul privind meciurile trucate din fotbalul românesc: „Mi s-a cerut lucruri care nu se pupau cu caracterul meu”. În discuție apare un prim nume

Într-o relație exclusivă pentru site-ul de sport al Hotnews, GOLAZO.ro, fostul antrenor de la CS Păulești iordanianul Faddi Haddad (foto) a declarat că, pe parcursul mandatului său, conducerea clubului a încercat să-i impună anumite lucruri, însă el a refuzat.

„Venisem la Păulești pentru că se voia un proiect serios. M-au chemat să refacem fața echipei. Am început devreme antrenamentele, s-a schimbat mult procesul și am adus jucători cu nume, cu experiență. Echipa mergea bine, am câștigat multe meciuri, sus tot timpul. La meciul cu Sepsi 2 (0-1) mi s-au cerut anumite lucruri care nu se pupau cu caracterul meu și le-am zis jucătorilor că nu mă pretez la așa ceva.

Oamenii care bagau bani în club, pe teren, înaintea meciului, eram pe gazon. Mi-au zis să fac echipa «gresit», dar nu am acceptat. Am spus asta și la Poliția Ploiești și la Comisia de Integritate. Am făcut echipa cum am vrut eu! Claudiu Blaga (n.r. finanțatorul echipei) e unul dintre ei.

Meciul de la Blejoi (0-2) fusese un semn mare de întrebare. Nu le ieșiseră niște lucruri, trebuia să luăm mai multe goluri.

Asta e adevărul pe care îl trăim în România! Trebuie să facem o schimbare, nu să acceptăm. Dacă acceptăm, ne merităm soarta”, a declarat Faddi Haddad.

Mai multe despre perchezițiile care au loc miercuri, pe Golazo.ro.