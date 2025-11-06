Dialog la Guvern: A știut Ilie Bolojan că șeful PNL Vaslui vine la el cu omul de afaceri Fănel Bogos? „Nu știu exact dacă știa că vine. Evident că nu a venit clandestin”

HotNews a întrebat joi dacă premierul știa că șeful PNL va veni însoțit de un om de afaceri care voia să-și rezolve problemele pe care le avea cu autorități ale statului.

În stenogramele dosarului unde DNA l-a reținut pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, mai multe persoane susțin că Bogos s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan acum câteva săptămâni.

Bogos și-a obținut intrarea la prim-ministru prin șeful Mihail Barbu, șeful PNL Vaslui și trezorierul partidului, care a obținut o audiență la Ilie Bolojan.

Guvernul a confirmat că întâlnirea Bolojan – Barbu – Bogos a avut loc, într-adevăr, pe 23 septembrie. Dar la Palatul Victoria, nu la sediul din Modrogan al partidului, așa cum susțin unii dintre cei care discută în stenograme, a spus Ioana Dogioiu, vineri, întrebată de HotNews.

HotNews a mai întrebat dacă premierul știa că la întâlnirea cu Barbu va veni și afaceristul Fănel Bogos.

”În mod cert premierul nu se aștepta la o discuție cu dl. Bogos pe nicio altă temă decât teme politice”, a răspuns Dogioiu.

– Deci știa că dl Barbu va veni cu dl Bogos?

– În Palatul Victoria nu poți să intri fără să ai documentele necesare

– Știa sau nu? Da sau nu?

– Nu știu exact dacă știa. Nu l-am întrebat asta. Dar în mod cert a venit însoțit de domnul Bogos, conform registrului de intrări, este consemnat acolo. Nu a venit clandestin.

„Că are anumite probleme sunt absolut sigură că nu știa, pentru că domnul premier nu se ocupă cu asemenea lucruri”, a mai spus Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului României.