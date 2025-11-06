Sari direct la conținut
Actualitate

Dialog la Guvern: A știut Ilie Bolojan că șeful PNL Vaslui vine la el cu omul de afaceri Fănel Bogos? „Nu știu exact dacă știa că vine. Evident că nu a venit clandestin”

Premierul Ilie Bolojan și Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Foto: Guvernul României
HotNews a întrebat joi dacă premierul știa că șeful PNL va veni însoțit de un om de afaceri care voia să-și rezolve problemele pe care le avea cu autorități ale statului. 

În stenogramele dosarului unde DNA l-a reținut pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, mai multe persoane susțin că Bogos s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan acum câteva săptămâni. 

Bogos și-a obținut intrarea la prim-ministru prin șeful Mihail Barbu, șeful PNL Vaslui și trezorierul partidului, care a obținut o audiență la Ilie Bolojan.

Guvernul a confirmat că întâlnirea Bolojan – Barbu – Bogos a avut loc, într-adevăr, pe 23 septembrie. Dar la Palatul Victoria, nu la sediul din Modrogan al partidului, așa cum susțin unii dintre cei care discută în stenograme, a spus Ioana Dogioiu, vineri, întrebată de HotNews.

HotNews a mai întrebat dacă premierul știa că la întâlnirea cu Barbu va veni și afaceristul Fănel Bogos. 

”În mod cert premierul nu se aștepta la o discuție cu dl. Bogos pe nicio altă temă decât teme politice”,  a răspuns Dogioiu.

– Deci știa că dl Barbu va veni cu dl Bogos?
– În Palatul Victoria nu poți să intri fără să ai documentele necesare

– Știa sau nu? Da sau nu?
– Nu știu exact dacă știa. Nu l-am întrebat asta. Dar în mod cert a venit însoțit de domnul Bogos, conform registrului de intrări, este consemnat acolo. Nu a venit clandestin. 

„Că are anumite probleme sunt absolut sigură că nu știa, pentru că domnul premier nu se ocupă cu asemenea lucruri”, a mai spus Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului României. 

Citește și
Cine este Bogos, afaceristul din Vaslui acuzat acum de DNA că punea presiuni pentru schimbarea unui director care descoperise nereguli grave la fermele lui. Ironizat de un om din dosar că „degeaba s-a dus la Bolojan. I-a zis: «Nu mă bag»”
Indiciul că Bolojan știa că vine și Bogos. Și o întrebare pentru premier

