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Actualitate

Dialogul dintre jandarmi și bărbatul căruia i-a fost confiscat din nou canabisul medicinal, după ce instanța i l-a restituit. Era într-un taxi cu avocații 

Adelina Mărăcine
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Giancarlo Cristea, român stabilit în Marea Britanie, a rămas fără canabisul medicinal care îi fusese restituit luni, în baza unei hotărâri judecătorești definitive. La scurt timp după ce a plecat de la Brigada de Combatere a Criminalității OrganizateBucurești, de unde a luat substanța, mașina în care se afla fost oprită de jandarmi, care i-au confiscat din nou canabisul. „Pachetul era încă sigilat”, a explicat pentru HotNews Raul Bud, unul dintre avocații bărbatului.

  • „Noi suntem Jandarmeria Capitalei, o altă instituție”, îi spune lui Cristea unul dintre jandarmii care l-au oprit în trafic. Dialogul a fost filmat de Giancarlo Cristea.
  • „Este un abuz și nu-mi vine să cred ce se întâmplă. Nu știu ce să fac, trebuie să stau până sâmbătă fără tratament”, spune românul, care folosește canabis medicinal pentru o afecțiune gravă, cu care a fost diagnosticat în 2010.
  • HotNews a cerut un punct de vedere Jandarmeriei Capitalei și îl vom publica imediat ce îl vom primi.
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