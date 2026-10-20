Dialogul dintre jandarmi și bărbatul căruia i-a fost confiscat din nou canabisul medicinal, după ce instanța i l-a restituit. Era într-un taxi cu avocații 

Giancarlo Cristea, român stabilit în Marea Britanie, a rămas fără canabisul medicinal care îi fusese restituit luni, în baza unei hotărâri judecătorești definitive. La scurt timp după ce a plecat de la Brigada de Combatere a Criminalității OrganizateBucurești, de unde a luat substanța, mașina în care se afla fost oprită de jandarmi, care i-au confiscat din nou canabisul. „Pachetul era încă sigilat”, a explicat pentru HotNews Raul Bud, unul dintre avocații bărbatului.

În iulie 2024, Giancarlo Cristea și soția sa au rămas fără canabisul medicinal cu care intraseră în România prin Aeroportul Otopeni. Bărbatul spune că declarase singur substanța la vamă, pe culoarul roșu, și că avea asupra sa prescripția medicală și toate documentele necesare. Au ajuns în instanță, iar Cristea spune că trei hotărâri judecătorești i-au dat dreptate, ultima fiind definitivă, din 28 ianuarie 2026.

„Am așteptat 818 zile ca statul să îmi înapoieze tratamentele cu canabis”, a scris acesta pe Facebook.

Luni, 19 octombrie, la ora 10:00, bărbatul a mers la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) București, de unde a ridicat canabisul în baza unui proces-verbal de predare-primire.

La scurt timp, mașina în care se afla împreună cu cei doi avocați ai săi a fost oprită de jandarmi. Potrivit lui Cristea, aceștia i-au ridicat atât cele 24,35 de grame de canabis care tocmai îi fuseseră restituite, cât și tratamentul cu care intrase în România pe 17 octombrie 2026 și despre care spune că îl declarase la Aeroportul Henri Coandă.

„Aproape două ore mai târziu, jandarmii au oprit taxiul în mijlocul traficului și m-au scos din mașină ca pe ultimul bandit”, a relatat el pe Facebook.

Jandarm: „Vi le-a dat instanța, dar nu să mergeți cu ele pe stradă”

Giancarlo Cristea a filmat dialogul pe care l-a avut cu jandarmii care l-au oprit în timp ce se afla în taxi. În filmare, se vede cum el le cere jandarmilor să nu desfacă pachetul sigilat, explicând că tocmai îl primise de la BCCO și că urma să iasă cu el din țară.

Giancarlo Cristea: Au un sigiliu, v-aș ruga să nu-l desfaceți, ca să pot să ies cu el din țară. Eu vin de la BCCO.

Jandarm: Numai puțin. Bun, corect, aveți dispunere de restituire către Cristea Giancarlo Adrian, da, conform prescripției medicale. Dar, pentru dumneavoastră, ca și deținere, să mergeți cu astea… În România este interzis, conform legii, articolul 4, Legea 143, este interzis.

Giancarlo Cristea: Cum să fie interzis dacă instanța ni le-a dat?

Jandarm: Deținerea de… Corect, vi le-a dat dumneavoastră instanța, da? Ca să puteți să consumați, de restituire. Dar nu să mergeți cu ele pe stradă. Pentru că în România…

„Noi suntem Jandarmeria Capitalei, o altă instituție”

Cristea insistă că tocmai primise canabisul de la BCCO și spune că se simte ca și cum i s-ar fi întins o cursă.

Un jandarm ține în mână plicul cu canabis medicinal ridicat de la Giancarlo Cristea, la scurt timp după ce acesta îl recuperase de la autorități în baza unei hotărâri judecătorești definitive. Foto: Captură video / Facebook

Giancarlo Cristea: Eu vin de la BCCO acum.

Jandarm: Eu am înțeles că veniți dumneavoastră de la BCCO acum.

Giancarlo Cristea: BCCO mi-a dat astea… înseamnă că mi s-a întins o cursă.

Jandarm: Nu v-am întins eu nicio cursă, eu n-am nicio treabă cu BCCO-ul. Noi suntem Jandarmeria Capitalei, o altă instituție.

Giancarlo Cristea: Ca să înțelegem, care este problema exactă?

Jandarm: Asta nu mă interesează, dacă dumneavoastră îmi prezentați mie că instanța de judecată îi permite domnului să meargă cu așa ceva pe stradă sau să dețină asupra lui pe domeniul public canabis, atunci cu cel mai mare drag îi dau voie să meargă mai departe. Dumneavoastră aveți ceva de restituire. Nu aveți pentru ca să dețineți pe stradă, da?

Giancarlo Cristea: BCCO mi-a dat asta în mână.

Jandarm: Corect.

Giancarlo Cristea: Cum se numește asta? Mi-a dat în mână ca să mă duc cu el pe Marte direct de la BCCO! Mă lansau în orbită.

Jandarm: Nu știu ce faceți dumneavoastră cu el… În România este interzisă deținerea.

Giancarlo Cristea: Restituirea ce implică? Deținere?

Jandarm: Atât timp cât eu v-am găsit cu ele… Bun, aveți ceva de la instanță că dânsul trebuie să dețină aceste…

Giancarlo Cristea: Asta e o nouă interpretare.

Jandarmul le comunică apoi că trebuie să meargă la Secția 17 de Poliție, pentru întocmirea documentelor privind ridicarea canabisului:

Haideți să mergem la secția de poliție și discutăm acolo mai mult. Vom merge la Secția 17 de Poliție, că este cea mai aproape. Mergem la secție ca să facem un proces-verbal cu acest plic, în baza Legii 143, v-am specificat. Eu îl ridic în vederea confiscării. Mai departe, ce se stabilește de către instanță, de către cei de la serviciul antidrog, e problema lor. Ei știu mai bine decât mine și au altă calitate”.

Un jandarm ține în mână plicul cu canabis medicinal ridicat de la Giancarlo Cristea, la scurt timp după ce acesta îl recuperase de la autorități în baza unei hotărâri judecătorești definitive. Foto: Captură video / Facebook

Giancarlo Cristea: „Nu vreau să mai trec încă doi ani prin coșmarul ăsta”

La finalul filmării, Giancarlo Cristea spune că este afectat de cele întâmplate și că se teme că va rămâne din nou fără tratamentul medical.

„Este un abuz și nu-mi vine să cred ce se întâmplă. Sper să o rezolvăm mai repede decât ultima oară. Nu vreau să mai trec încă doi ani prin coșmarul ăsta. Nu mai pot. Nu știu ce să fac, trebuie să stau până sâmbătă fără tratament. Din nou.

E ireal ce se întâmplă și felul în care autoritățile au decis să acționeze într-un mod malițios și răzbunător, zic eu. Tocmai am ieșit de la BCCO, chiar i-am întrebat dacă mai am nevoie de alte acte, pe lângă adeverința semnată de BCCO, ca să nu am probleme. Și mi-au spus că nici vorbă de probleme, pentru că am recuperat canabisul de la BCCO. Cine să-mi facă probleme? Și câteva zeci de minute mai târziu să fiu oprit în trafic, zici că eram mare traficant de droguri…”, spune Cristea în filmare.

Avocatul Raul Bud: „Este o absurditate, parcă suntem într-un roman de Kafka”

Avocatul Raul Bud, care îl reprezintă pe Giancarlo Cristea, alături de avocatul Sebastian Nagy, a declarat pentru HotNews că pachetul cu canabis era încă sigilat atunci când a fost ridicat de jandarmi, deși aceștia primiseră documentul care atesta restituirea.

„După ce am primit canabisul restituit, am fost opriți de jandarmi în București, în timp ce ne îndreptam spre o altă audiere. Eram într-o mașină de ride-sharing. Din câte ni s-a spus, ar fi fost un control întâmplător în trafic.

Le-am arătat jandarmilor procesul-verbal de predare-primire. Pachetul nici măcar nu fusese desigilat, era exact în forma în care ni-l predaseră autoritățile. Cu toate acestea, l-au ridicat din nou. Foarte probabil se va deschide un nou dosar penal pentru deținere de droguri de risc.

Omul a fost acuzat în 2024 de trafic internațional de droguri, dar instanța a dispus definitiv restituirea canabisului. Era tratamentul lui pentru afecțiunile grave de care suferă, așa cum un diabetic are asupra sa insulina prescrisă de medic.

Cum să fie ilegal să deții ceea ce autoritățile tocmai ți-au restituit în baza unei hotărâri judecătorești definitive? Este o absurditate, parcă suntem într-un roman de Kafka”, a spus avocatul.

„Nu îți vine să crezi că, în 2026, autoritățile publice pot folosi instituțiile de forță pentru represalii, pe fondul unor frustrări. Altfel nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat. După soluția primei instanțe, autoritățile au dat un comunicat de presă în care au spus că nu consideră că trebuie restituit nimic. Un an mai târziu a venit hotărârea definitivă, care a dispus restituirea. Poate că nu au acceptat soluția instanței. Este opinia mea personală, nu pot spune că acesta a fost motivul”, a adăugat avocatul Raul Bud pentru HotNews.

Ce spune Jandarmeria Capitalei

HotNews a contactat Jandarmeria Capitalei pentru a afla de ce a fost ridicat din nou canabisul medicinal, deși fusese restituit în baza unei hotărâri judecătorești definitive, și cum a fost oprită mașina în care se afla Giancarlo Cristea.

Reprezentanții instituției au cerut ca întrebările să fie trimise prin e-mail și au precizat că vor răspunde în termenul legal. HotNews va publica răspunsul Jandarmeriei imediat ce îl va primi.

Cazul a fost semnalat inițial de clujust.ro.