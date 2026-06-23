Diana Șoșoacă spune că i-a cerut demisia lui Nicușor Dan, la consultări, și să „nu mai ia în considerare ordinele venite” din trei mari capitale

Europarlamentarul Diana Șoșoacă, președinta partidului S.O.S. România, a anunțat marți că i-a cerut președintelui Nicușor Dan să demisioneze, în timpul discuției dintre delegația formațiunii și șeful statului, care a avut loc la Palatul Cotroceni în cadrul consultărilor pentru desemnarea unui nou premier.

„I-am cerut și demisia, așa cum cere majoritatea poporului român. Noi vom continua să strângem semnături pentru suspendarea așa-zisului președinte neconstituțional și ilegal, Nicușor Dan, dar, departe de aceste lucruri, am discutat, pentru că, chiar în această situație, de uzurpare a calităților oficiale, avem și noi dreptul la o opinie, o opine juridică (…), am discutat, în primul rând, despre ceea ce se întâmplă în țară. Este pentru prima dată, din ` 46- `47, când ne mor oameni de foame, ceea ce este inacceptabil”, a declarat Șoșoacă, după ce a ieșit de la consultările de la Cotroceni.

Ea l-a acuzat pe Nicușor Dan că „a creat o prăpastie imensă între partidele politice și poporul român”.

Diana Șoșoacă a spus că în societate există „divizări, lupte pentru putere”.

„Cred că ar trebui să stăm cu toții la masă, și o lună, și două, și trei, până când ne punem de acord cu privire la un program de guvernare care să salveze această țară. Am mai solicitat să nu se mai ia în considerare ordinele fie de la Tel Aviv, fie de la Bruxelles, fie de la Washington. L-am rugat frumos pe domnul Nicușor Dan să se gândească la poporul român”, a mai declarat Diana Șoșoacă.

De asemenea, eurodeputata a precizat că i-a spus președintelui Nicușor Dan că își dorește ca un program de guvernare să fie prezentat la Parlament cu cel puțin 48 de ore înainte.

„Am solicitat din nou să avem un program de guvernare. Și așa cum au spus colegii mei, nu dat cu două ore înainte în Parlament, încălcând toate procedurile de la Constituție, lege și regulament, măcar cu 48 de ore înainte. Deși un program de guvernare, mai ales în situația României, nu se discută în acest mod”, a adăugat președinta S.O.S. România.

Urmăriți LIVETEXT pe HotNews consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier.

„Cred că nu există ministere și miniștri, secretari de stat, câte funcții s-au solicitat pentru a fi votat un anumit guvern. Nici nu mai ai ce să te duci să ceri. Pentru că nimeni nu este interesat de popor, ci toți sunt interesați de funcții și de cum să mai fure un ban public și de cum să mai aibă parte de afaceri care să le aducă cât mai mulți bani”, a mai afirmat Diana Șoșoacă.

Delegația partidului S.O.S. România a intrat la consultările cu șeful statului în jurul orei 16:00.