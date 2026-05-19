DIGI România, obligată să dea acces la rețeaua sa de internet fix și altor operatori în mii de localități

Digi România, cel mai mare furnizor de internet fix din țară, a fost obligat să permită, în anumite condiții, accesul altor operatori la rețeaua sa în 5.894 de localități în care era singurul furnizor de internet fix sau lider de piață, cu o cotă totala de peste 97%, a anunțat marți autoritatea de reglementare în comunicații ANCOM. Aceste localități au o populație de 4,6 milioane de locuitori, respectiv 1,7 milioane de gospodarii.

Potrivit autorității, obligațiile specifice impuse furnizorului urmăresc stimularea concurenței si creșterea beneficiilor pentru utilizatorii finali.

Digi, singurul furnizor de internet fix în mii de localități

ANCOM spune că a luat această decizie după ce a analizat, în perioada 2023-2025, ce servicii de acces la internet fix sunt în fiecare localitate din țară.

„Caracteristicile structurale, nivelul concurenței și evoluția acestor indicatori pe piața cu amănuntul au determinat identificarea unei piețe de gros relevante pentru reglementarea ex-ante, corespunzătoare unui număr de 5.894 de localități, în care DIGI Romania este unicul furnizor de servicii de acces la internet la puncte fixe sau lider de piață, cu o cotă totală de peste 97%. Aceste localități au o populație de 4,6 milioane de locuitori, respectiv 1,7 milioane de gospodarii.”, spune autoritatea.

Care sunt obligațiile de acces

Pentru a asigura o concurență eficientă și echilibrată, în sensul facilitării accesului utilizatorilor finali la cât mai mulți furnizori și la oferte variate și de calitate ridicată în cele 5.894 de localități, ANCOM a impus în sarcina DIGI Romania o serie de obligații proporționale și în acord cu problemele identificate, cum ar fi:

obligația de a permite acces local terților la rețeaua sa, respectiv la anumite elemente de rețea si la facilitățile asociate in zona determinata, în condiții echitabile și nediscriminatorii;

obligația de publicare a unei oferte de referință pentru accesul fizic la bucla locala FTTP si accesul virtual (VULA);

obligația de a practica tarife echitabile si rezonabile pentru accesul local la rețeaua sa.

Cum s-a luat decizia. Consultări naționale și internaționale

Reglementarea este rezultatul unei perioade extinse de consultare națională, urmate de o perioada de consultare europeană aprofundată, cu Comisia Europeană, Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și autoritățile naționale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Decizia privind identificarea pieței relevante din sectorul comunicațiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces local la puncte fixe a intrat în vigoare la data de 13 mai 2026, după publicarea în Monitorul Oficial.