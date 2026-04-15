Digital Marketing Forum 2026 aduce la București 5 speakeri internaționali și cele mai relevante strategii din marketingul digital

Ritmul alert al schimbărilor din marketingul digital îi obligă pe profesioniști din domeniu să fie permanent conectați la ce urmează. Digital Marketing Forum, cel mai longeviv eveniment local dedicat promovării online, revine cu o ediție concepută pentru cei care înțeleg importanța adaptării continue.

Evenimentul va avea loc pe 5-6 mai 2026, la JW Marriott București, și va reuni 5 speakeri internaționali, alături de lideri din companii și agenții,într-un format care pune accent pe integrarea dintre strategie și execuție, susținută de exemple concrete din piețe competitive.

O zi de conferință despre ce se schimbă și ce funcționează acum

Prima zi a evenimentului este dedicată unei conferințe premium care pune în prim-plan schimbările care redesenează marketingul digital: impactul inteligenței artificiale, noile reguli ale vizibilității online, rolul video-ului și utilizarea datelor în decizii rapide. Agenda reunește studii de caz, perspective strategice și dezbateri aplicate, oferind participanților un cadru clar pentru a înțelege ce merită testat, ce trebuie ajustat și ce nu mai funcționează în actualul ecosistem digital.

Două masterclassuri unice pentru cei care vor să aplice imediat

Pe 6 mai, Digital Marketing Forum continuă cu două masterclassuri intensive, construite ca un spațiu de lucru aplicat pentru marketerii care vor să transforme insight-urile în rezultate reale.

Digital Marketing Incubator: Turning Ideas into Winning Campaigns oferă un cadru clar pentru construirea unui sistem coerent de promovare, de la strategie și public țintă până la execuția în campanii și optimizare.

Digital Marketing Accelerator: AI Strategies for Better Results se concentrează pe integrarea inteligenței artificiale în marketing, cu aplicații concrete pentru conținut, analiză și decizii strategice bazate pe date.

Vorbitori cu experiență dovedită urcă pe scena evenimentului

Ediția din acest an îi aduce pe scena Digital Marketing Forum pe Barbara Grabiwoda (Publicis Groupe CEE), Imogen Coles (Ogilvy Group), Azeem Ahmad (Reflect Digital), Silviu Buidan (Kaufland România & Moldova), Judith Lewis (Decabbit Consultancy), Ruxandra Rău (Vodafone România), Raluca Mindirigiu (Auchan Retail România), Răzvan Acsente (eMAG), Aura Toma (Visa), Nikos Komninos (Project Agora), Doina Radicof (Teads), Teodora Doboș (Henkel), Andrei Bereandă (Ringier România), Alice Poenaru (AdForm SEE), Alexander Stoica-Marcu (Flaminjoy).

Este unul dintre puținele contexte în care strategiile discutate nu sunt teoretice, ci validate în piețe unde viteza de adaptare și presiunea pe performanță sunt constante.

Mai multe detalii despre program și participare sunt disponibile pe www.digitalforum.ro.

Digital Marketing Forum 2026 este organizat de Evensys cu sprijinul Kaufland, Project Agora, Auchan, Teads, Flaminjoy, AdForm, Aqua Carpatica, Tchibo.

Despre Evensys

Evensys este o companie de planificare de evenimente, cu 20 de ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminare proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Producție și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.

