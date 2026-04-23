Digital Marketing Forum 2026 prezintă două masterclassuri intensive dedicate AI și Performance Marketing

Digital Marketing Forum 2026, cel mai longeviv eveniment dedicat promovării online din România, completează experiența evenimentului cu două masterclassuri intensive, create pentru marketerii care lucrează deja cu campanii, bugete și decizii strategice și au nevoie de aplicare directă, nu de teorie generală.

Într-un context în care performanța digitală depinde de viteză de adaptare, utilizarea corectă a datelor și integrarea tehnologiilor emergente, cele două programe devin spații de lucru și schimb de idei, construite pe exemple reale, framework-uri testate și tactici folosite în campanii aflate în desfășurare.

Digital Marketing Masterclasses are loc pe 6 mai, la Hotel JW Marriott București, și reunește specialiști internaționali și practicieni locali cu experiență în gestionarea de campanii complexe și bugete semnificative.

Masterclassurile din cadrul Digital Marketing Forum 2026 sunt structurate pentru două nevoi critice ale marketingului actual: creșterea performanței campaniilor și integrarea inteligentă a AI în procesele de marketing.

Digital Marketing Incubator: Turning Ideas into Winning Campaigns

Un masterclass dedicat construirii unui sistem coerent de marketing, nu doar campaniilor izolate. Cursul oferă o abordare structurată pentru definirea strategiei, a publicului țintă și a funnel-ului, astfel încât execuția din ads, content și canale digitale să fie aliniată la obiectivele de business.

Beneficii cheie

• Construirea unei strategii coerente, nu tactici fragmentate

• Clarificarea rolului fiecărui canal în performanță

• Definirea funnel-urilor orientate pe conversie

• Setarea KPI-urilor relevante pentru business

• Pregătirea campaniilor pentru optimizare și scalare

Ce vor învăța participanții

• Definirea corectă a publicului și a avatarului de client

• Structurarea unei oferte ușor de convertit

• Construirea unui funnel eficient

• Corelarea strategiei cu execuția în campanii

• Alegerea metricilor relevante

• Evitarea erorilor frecvente în marketing digital

• Validarea ideilor înainte de investiții mari

• Crearea unui sistem de marketing repetabil

Digital Marketing Accelerator: AI Strategies for Better Results

Un seminar intensiv dedicat integrării inteligenței artificiale în marketing, cu focus pe utilizare practică în conținut, analiză, optimizare și decizie strategică.

Masterclassul este conceput pentru marketerii care vor să folosească AI ca instrument operațional, nu ca experiment, cu accent pe rezultate, control și aplicare responsabilă.

Beneficii cheie

• Accelerarea creării de conținut și personalizării campaniilor

• Înțelegerea comportamentului clienților prin AI

• Utilizarea AI pentru predicție și optimizare

• Evaluarea critică a rezultatelor generate de AI

• Integrarea AI în decizii fără pierderea controlului strategic

Ce vor învăța participanții

• Utilizarea AI pentru optimizare și personalizare

• Concepte și terminologie relevante pentru marketing

• Instrumente de evaluare a conținutului generat de AI

• Scrierea de prompturi eficiente

• Predictive analytics aplicat pe comportament

• Interpretarea datelor generate de AI

• Optimizarea campaniilor și targetingului

• Monitorizarea performanței cu AI

• Integrarea AI în planificare strategică

• Segmentare avansată și analiză de audiență

Cele două masterclassuri se desfășoară în paralel, iar locurile sunt limitate. Mai multe detalii despre program și participare sunt disponibile pe www.digitalforum.ro.

Digital Marketing Masterclasses face parte din Digital Marketing Forum 2026 si este organizat de Evensys cu sprijinul Kaufland, Project Agora, Auchan, Teads, Flaminjoy, AdForm, United Media Services, Aqua Carpatica, Tchibo.

Despre Evensys

Evensys este o companie de planificare de evenimente, cu 20 de ani de experiență în organizarea de evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferințe și de seminare proprii, ce acoperă șapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investiții, HR, Real Estate, Producție și Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care privesc atât industria de business locală, cât și cea din Europa Centrală și de Sud-Est.

