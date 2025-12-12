Digitalizarea IMM-urilor: Unde avansează România și ce obstacole întâmpină. Cosmin Vladimirescu, Mastercard: „Au nevoie de sprijin personalizat și mentorat”

Digitalizarea IMM-urilor din România a ajuns într-un punct decisiv: se avansează rapid în unele sectoare, dar rămân blocaje majore în altele. Datele arată o dorință tot mai mare pentru tehnologie, însă și un decalaj vizibil între intenții și implementare. Și deși accesul la finanțare, securitatea digitală și competențele de bază continuă să fie provocări reale, rolul actorilor din ecosistem devine esențial. Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România și Croația, vorbește într-un interviu despre cum arată această tranziție din interior și ce soluții pot accelera modernizarea IMM-urilor.

Cosmin Vladimirescu explică unde se află România în acest proces, ce rol joacă programe precum Mastercard Strive și de ce investiția în know-how, securitate și soluții flexibile este crucială pentru ca antreprenorii să facă pasul de la intenție la implementare.

Cum arată, din perspectiva dumneavoastră, stadiul actual al transformării digitale în rândul IMM-urilor din România? Ce domenii avansează cel mai repede și unde întâmpinați cele mai mari provocări?

Cosmin Vladimirescu: Transformarea digitală a IMM-urilor din România este un proces în plină desfășurare. Vedem o evoluție accelerată în comerțul online și în zona serviciilor financiare, domenii unde antreprenorii au făcut pași vizibili și unde România are un avantaj competitiv, datorită unei rate de penetrare a internetului de peste 90% și a unei forțe de muncă IT foarte bine pregătite.

Totuși, raportul „Radiografia transformării digitale a IMM-urilor din România”, realizat de Mastercard Strive (platformă care reunește programele filantropice susținute de divizia de impact social a Mastercard – Mastercard Center for Inclusive Growth) și agenția de consultanță Caribou, arată că 38% dintre IMM-uri se află în zona de mijloc digitală: au intenții bune, dar nu reușesc să le transforme în acțiuni concrete. Aici apar provocările majore, precum lipsa competențelor digitale, costurile percepute ca ridicate și teama legată de securitate. Practic, există un apetit pentru digitalizare, dar e nevoie de mai mult sprijin pentru a trece de la intenție la implementare.

Dacă privim mai larg, contextul este clar: IMM-urile reprezintă peste 99% din businessurile din România, angajează peste 60% din forța de muncă și contribuie cu peste 50% la PIB-ul țării. Ele sunt motorul economiei, dar pentru a-și atinge potențialul au nevoie de acces mai facil la finanțare și de încredere în soluțiile digitale. La Mastercard, credem că rolul nostru este să fim partenerul care oferă instrumentele, expertiza și resursele necesare pentru ca IMM-urile să navigheze prin aceste provocări. De la soluții de plată și securitate cibernetică, până la programe precum Strive, sprijinim antreprenorii să își construiască reziliența și să își transforme ambițiile digitale în realitate.

Pe scurt, România are toate ingredientele pentru o creștere digitală accelerată – talent, infrastructură și oportunități. Dar cea mai mare provocare rămâne legată de oameni: de mentalitate, de curajul de a învăța și de a adopta schimbarea. Este esențial să inovăm cu un scop clar, să folosim fondurile disponibile mai eficient și să simplificăm cadrul legislativ pentru a reduce barierele administrative. O companie are nevoie de două resurse fundamentale pentru a prospera: oameni și capital. Iar pentru ca aceste resurse să fie valorificate, know-how-ul este cheia. Dacă reușim să combinăm competențele, finanțarea și încrederea, IMM-urile din România nu doar că vor ține pasul cu transformarea digitală, ci vor deveni lideri ai inovației în regiune.

Tehnologia, accelerator de creștere

Raportul Strive arată că 80% dintre IMM-uri vor investi mai mult în digital, dar 40% nu folosesc și nici nu intenționează să folosească AI. Cum explicați această reticență și cum pot fi motivate IMM-urile să folosească AI și alte instrumente digitale?

Cosmin Vladimirescu: Este interesant să observăm contrastul: 80% dintre IMM-uri declară că vor investi mai mult în digital, dar 40% nu folosesc și nici nu intenționează să folosească AI. Reticența vine în primul rând din necunoaștere – mulți antreprenori nu văd încă beneficiile concrete sau se tem de costuri și de complexitatea tehnologiei. Raportul Strive arată clar că principalele bariere sunt prioritățile conflictuale (33% consideră AI un subiect secundar), lipsa de expertiză (28%), preocupările legate de securitate și confidențialitate (26%) și incertitudinea privind unde să înceapă (25%).

Mai mult, există diferențe regionale și sectoriale: IMM-urile din industrii tradiționale, precum agricultura sau construcțiile, și cele din Nord-Vest și Sud-Estul României sunt cele mai sceptice, adesea din cauza dificultăților financiare. În schimb, peste 8 din 10 IMM-uri recunosc că digitalizarea este esențială pentru competitivitate, ceea ce arată că există deschidere, dar și nevoie de sprijin concret.

Ce funcționează? Exemple practice. Un mic retailer care folosește AI pentru a-și gestiona stocurile sau pentru a personaliza ofertele către clienți descoperă rapid că tehnologia îi economisește timp și bani. Când antreprenorii văd aceste rezultate tangibile, reticența scade. Raportul Strive subliniază că IMM-urile au nevoie de soluții adaptate dimensiunii lor (39%), suport pentru integrare (36%), ghidaj clar privind cazurile de utilizare (33%), finanțare dedicată (31%) și acces la expertiză (28%). În plus, preocupările legate de securitate și confidențialitate trebuie adresate pentru a accelera adoptarea AI. Atunci când aceste condiții sunt îndeplinite, tehnologia nu mai este percepută ca un risc, ci ca un accelerator de creștere.

Un alt rezultat interesant al raportului arată că aproape două treimi dintre IMM-uri spun că preocupările legate de securitate și confidențialitate influențează deciziile lor privind digitalizarea. Cum ajută Strive la depășirea acestei bariere și la creșterea încrederii în soluțiile digitale?

Cosmin Vladimirescu: Această reticență este firească, întrucât pe măsură ce companiile mici își extind soluțiile digitale și își cresc volumele de date, expunerea la riscuri cibernetice crește. În România, amenințarea este reală: atacurile de tip malware au crescut cu 287% în 2024 față de 2023, iar fraudele cibernetice cu 40%. Mai mult, aproape jumătate dintre IMM-uri nu folosesc și nici nu intenționează să folosească soluții de securitate în următoarele 12 luni, ceea ce le face vulnerabile.

În acest context, Strive își propune să transforme securitatea și confidențialitatea din bariere în piloni ai digitalizării. Programul sprijină IMM-urile prin educație, soluții adaptate și suport financiar, oferindu-le instrumentele necesare pentru a-și construi încrederea în mediul digital.

IMM-urile au nevoie de sprijin personalizat

Programul Strive, lansat de Mastercard pentru a accelera transformarea digitală a companiilor mici și mijlocii, a avut deja rezultate vizibile. Care sunt cele mai importante lecții învățate și ce impact a avut programul în România?

Cosmin Vladimirescu: O lecție clară din programul Strive este că IMM-urile au nevoie de sprijin personalizat și mentorat. Totuși, raportul Strive arată că barierele financiare rămân majore. Jumătate dintre IMM-uri consideră costurile prea ridicate pentru adoptarea de instrumente digitale, iar accesul la capital de lucru și finanțare de tranziție este esențial pentru accelerarea digitalizării. În România, provocările sunt similare cu cele din restul UE: dependența de finanțarea tradițională, birocrația ridicată și percepția că firmele mici sunt „riscante” le fac mai puțin atractive pentru bănci. În plus, multe IMM-uri nu au istoricul de credit sau garanțiile necesare pentru a obține împrumuturi.

Un aspect important este diferența de gen: companiile conduse de femei solicită finanțare într-o proporție mai mare (80% față de 66% pentru cele conduse de bărbați), dar rata de succes este mult mai mică – sub o treime dintre cereri sunt aprobate, comparativ cu jumătate în cazul companiilor conduse de bărbați sau echipe mixte. Această discrepanță arată un deficit semnificativ de finanțare pentru businessurile conduse de femei.

De asemenea, 90% dintre IMM-uri sunt familiare cu finanțarea bancară tradițională, dar nivelul de cunoaștere pentru alternative – precum finanțarea verde sau embedded finance – este foarte scăzut. Peste jumătate dintre firme nu au deloc informații despre aceste opțiuni, ceea ce explică și rata redusă de aplicare și aprobare. În București, gradul de familiaritate cu mecanismele alternative este mai ridicat, în timp ce în afara capitalei IMM-urile apelează mai des la finanțări guvernamentale. Interesant este că firmele conduse de femei sau echipe mixte sunt mai deschise către aceste forme de finanțare specializată, dar accesul rămâne limitat.

În concluzie, lecția principală este că digitalizarea IMM-urilor nu poate fi accelerată doar prin tehnologie, ci printr-un mix de educație, mentorat și soluții financiare adaptate. Strive a demonstrat că atunci când aceste elemente se combină, impactul este real: mai multă încredere, infrastructură digitală mai solidă și pași concreți către competitivitate.

În primăvară, Fagura și Idea Morph au fost selectate câștigătoare ale Fondului de Inovare Strive EU. Ce v-a convins în abordarea acestor proiecte și ce impact a avut această selecție asupra ecosistemului local de inovație?

Cosmin Vladimirescu: Fagura și Idea Morph ne-au convins prin abordarea lor practică și prin modul în care folosesc datele pentru a sprijini IMM-urile. În Europa Centrală și de Est activează peste 6,8 milioane de IMM-uri, majoritatea fiind încă neservite de instituțiile financiare tradiționale. În 2024, rata de respingere a cererilor de credit a rămas ridicată, ceea ce arată dificultățile persistente în accesarea finanțării bancare. Pe de altă parte, soluțiile de embedded finance pot crește incluziunea financiară a IMM-urilor cu până la 20%, conform benchmark-urilor din industrie. În plus, AI-ul deschide oportunități uriașe: IMM-urile pot învăța din propriile date, pot reduce costuri, pot câștiga eficiență și timp. Totuși, doar 7% dintre IMM-urile europene folosesc AI astăzi – un semn clar că există un decalaj între potențial și realitate.

Aici intervine Fagura, unul dintre câștigătorii Fondului de Inovare Strive EU. Ei au dezvoltat un widget de credit scoring bazat pe AI, integrat direct în platformele folosite de IMM-uri – de la aplicații de contabilitate la e-commerce sau HoReCa. Practic, antreprenorii pot afla instant ce opțiuni de finanțare au, fără birocrație și fără a depinde exclusiv de bănci. Este o soluție care răspunde direct provocării accesului la capital, într-o regiune unde rata de respingere a creditelor rămâne ridicată. Fagura a demonstrat deja impact, intermedind peste 11 milioane de euro prin platforma lor de crowdlending în Moldova și România, iar cu sprijinul Strive își extind soluția către un ecosistem digital bancar complet.

Pe de altă parte, Idea Morph abordează o altă barieră: lipsa de know-how și de resurse pentru inovație. Într-un context în care doar 7% dintre IMM-uri adoptă AI, iar multe se află în zona de mijloc digitală, Idea Morph oferă o platformă de co-creație care democratizează accesul la instrumente digitale și insight-uri bazate pe AI. IMM-urile primesc o hartă personalizată de inovare, pot testa idei, valida concepte și colabora cu clienți sau mentori. În loc ca doar marile corporații să își permită consultanți și sprinturi de design thinking, Idea Morph face aceste procese accesibile și structurate pentru micile afaceri. Relevanța este evidentă: soluția lor ajută antreprenorii să reducă riscurile, să câștige încredere și să accelereze transformarea digitală.

Selecția Fagura și Idea Morph arată cum soluțiile inovatoare pot răspunde direct provocărilor identificate la nivel de industrie: accesul dificil la finanțare și reticența față de AI. Împreună, aceste proiecte contribuie la un ecosistem mai matur, unde IMM-urile nu doar supraviețuiesc, ci cresc prin digitalizare și colaborare.

„Vrem să fim catalizatorul acestor schimbări”

Bootcamp-ul Strive a reunit startup-uri, instituții financiare și IMM-uri. Aceste întâlniri s-au transformat în parteneriate concrete? Puteți da un exemplu de colaborare?

Cosmin Vladimirescu: Bootcamp-ul Strive a fost organizat ca răspuns la interesul ridicat manifestat în România pentru Fondul de Inovare Strive EU organizat în 2024. Am primit la acel moment 48 de aplicații, dintre care 45 eligibile, acoperind domenii precum AI, ESG, securitate cibernetică și embedded finance. Acest volum de aplicații a arătat potențialul ecosistemului local, dar și nevoia de a sprijini startup-urile și IMM-urile în conturarea unor planuri de afaceri solide și a unor modele de impact clar definite. O parte dintre aceste companii au fost invitate să participe la venture building bootcamp-ul organizat în această primăvară, care și-a propus tocmai acest lucru: să ofere un framework și skill-uri practice pentru a transforma ideile în proiecte viabile, cu șanse reale de scalare. Participanții au avut ocazia să își rescrie business case-ul și să aplice din nou pentru Fondul de Inovare. În urma acestui proces, Fagura și Idea Morph au fost selectate drept câștigătoare.

Mastercard colaborează cu companiile câștigătoare Strive printr-un parteneriat pe termen lung, oferindu-le acces la expertiză, rețele și resurse care să le ajute să dezvolte soluții adaptate nevoilor micro și micilor întreprinderi. Aceste companii inovatoare contribuie la tranziția către o economie digitală și sustenabilă, adresând provocările specifice ale microbusiness-urilor – diversitate de dimensiuni, sectoare și niveluri de maturitate digitală – și transformând aceste provocări în oportunități de creștere. În acest fel, programul Strive sprijină dezvoltarea unor soluții concrete care să îmbunătățească competitivitatea și sustenabilitatea întreprinderilor mici din întreaga Uniune Europeană.

Cum vedeți evoluția ecosistemului de IMM-uri din România în următorii ani? Care sunt direcțiile în care Mastercard va continua să susțină inovația?

Cosmin Vladimirescu: Ecosistemul IMM-urilor din România devine tot mai divers și mai conectat. Vedem o generație nouă de antreprenori care nu mai privesc digitalizarea doar ca pe un instrument, ci ca pe o parte integrantă a modelului lor de business. În următorii ani, credem că vom asista la o maturizare a pieței: companiile mici nu vor mai funcționa izolat, ci vor începe să colaboreze mai mult între ele – fie prin rețele locale, fie prin hub-uri de inovație sau parteneriate sectoriale. Această colaborare le va ajuta să împartă costuri, să învețe unele de la altele și să devină mai vizibile pentru investitori și parteneri mari. Vedem deja exemple în sectoare precum agricultură sau construcții, unde firmele mici se asociază pentru a accesa fonduri sau pentru a implementa soluții comune.

Pentru Mastercard, direcția este clară: vrem să fim catalizatorul acestor schimbări. Vom continua să susținem inovația prin programe care aduc împreună antreprenori, bănci și fintech-uri, prin mentorat și prin acces la resurse care să le facă tranziția mai simplă. În plus, vrem să sprijinim IMM-urile să își construiască încrederea – fie că vorbim de soluții de plată mai sigure, de educație financiară sau de inițiative care le ajută să se deschidă către piețe noi. Practic, rolul nostru este să le oferim instrumentele și contextul pentru a transforma ideile în acțiuni.

Dacă ar fi să transmiteți un mesaj antreprenorilor care ezită să facă pasul spre digitalizare, care ar fi acela?

Cosmin Vladimirescu: Știm că primul pas spre digitalizare poate părea complicat, dar adevărul este că lucrurile devin mai simple odată ce începi. Nu trebuie să faci totul dintr-odată și nici să ai toate răspunsurile. Digitalizarea nu înseamnă să schimbi radical businessul, ci să adaugi treptat soluții care îți fac munca mai ușoară și mai eficientă.

Mesajul nostru pentru antreprenori este acesta: începeți cu pași mici, dar constanți. O soluție de plată online, un instrument de gestiune mai inteligent sau o platformă care vă apropie de clienți pot face diferența imediat. Și nu sunteți singuri; există parteneri, programe și comunități care vă pot ghida. Digitalizarea nu este doar despre tehnologie, ci despre a vă da șansa să creșteți și să fiți mai competitivi.

Articol susținut de Climate Change Summit