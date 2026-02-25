Digitalizarea sustenabilității: Cum transformă AI competitivitatea IMM-urilor în noul context global

Digitalizarea și sustenabilitatea, diferențiatori strategici ai IMM-urilor

Ritmul schimbărilor din piață accentuează nevoia de eficiență și capacitatea companiilor de a demonstra, cu date, ce fac în practică. Digitalizarea proceselor, inclusiv utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, susține decizii mai rapide și o execuție mai bună, cu impact asupra competitivității.

În paralel, cerințele europene privind raportarea de sustenabilitate se consolidează, iar transparența devine și mai relevantă în relația cu clienții, finanțatorii și partenerii. În acest cadru, tehnologiile folosite pentru colectarea și măsurarea datelor de sustenabilitate reduc efortul de raportare și reprezintă o ancoră indispensabilă pentru viitor.

Digitalizarea ca avantaj competitiv pentru IMM-uri

Criteriile raportării de sustenabilitate la nivel european au fost recalibrate recent. CSRD rămâne cadrul obligatoriu pentru companiile vizate, iar pentru IMM-urile nelistate, VSME funcționează ca reper voluntar pentru standardizarea cererilor de date.



În practică, VSME este folosit tot mai des ca limbaj comun între IMM-uri, bănci și companii mari, reducând solicitările ad-hoc și timpul de răspuns atunci când partenerii cer informații comparabile. În plus, oferă un set proporțional de indicatori, astfel încât raportarea să rămână gestionabilă ca timp și cost pentru companiile mici.

În acest context, capacitatea IMM-urilor de a colecta și analiza date reprezintă un diferențiator strategic. Un raport recent arată că adoptarea ultimelor tehnologii, cu precădere a inteligenței artificiale, atât în raportarea de sustenabilitate, cât și în operațiunile de zi cu zi, au potențialul de a transforma măsurile sustenabile ale unei afaceri într-un avantaj competitiv.

Digitalizarea procesului de colectare și analizare a datelor aduce numeroase avantaje pentru IMM-uri:

automatizare: de la colectare și interpretare, până la integrarea rezultatelor în operațiunile zilnice și monitorizare, procesul se simplifică și devine eficient din punct de vedere al costurilor;

poziționarea în piață: întrucât marile companii au obligații de raportare, furnizorii lor se vor diferenția prin capacitatea de a colecta date în mod transparent și eficient; astfel, un IMM digitalizat devine un partener preferat;

finanțare: creditele verzi rămân un instrument important de finanțare pentru IMM-urile care pot demonstra reducerea consumului de resurse, eficiența energetică sau investițiile în tehnologii mai sustenabile.

Inteligența artificială ca instrument de digitalizare

Una dintre formele concrete ale digitalizării modelului de afaceri este includerea AI cu responsabilitate, conform Regulamentului UE privind inteligența artificială (2024/1689), în operațiunile de zi cu zi. La nivel european, circa o pătrime din IMM-uri au un nivel ridicat de digitalizare, iar 20% dintre acestea folosesc în mod specific inteligența artificială.

Cu toate acestea, doar 5% dintre companiile din România o utilizează, ceea ce înseamnă că o majoritate covârșitoare încă operează cu procese manuale, mai lente și mai scumpe. Aceasta este o mare oportunitate de diferențiere în piața națională.

Nu în ultimul rând, este esențial ca IMM-urile, pe măsură ce integrează AI în operațiunile zilnice, să-și sprijine angajații în adaptarea la schimbare. Întrucât doar 32% dintre români au competențe digitale de bază, cu mult sub media europeană de 60%, investițiile în pregătirea forței de muncă sunt indispensabile pentru folosirea eficientă și responsabilă a noilor tehnologii.

Impactul pozitiv al inteligenței artificiale

Când vine vorba de colectarea și interpretarea datelor, AI poate avea aplicații directe în procesele zilnice. De exemplu, în optimizarea resurselor, algoritmii analizează tiparele de consum și identifică zonele de risipă, reducând direct facturile de utilități. Practic, un senzor poate alerta managerul că un utilaj consumă curent inutil în afara orelor de program.

Prin logistică inteligentă, planificarea rutelor de transport și a stocurilor devine mai precisă, contribuind la scăderea amprentei de carbon asociate distribuției. AI poate susține și tranziția către economie circulară, deoarece sistemele inteligente pot anticipa cererea și gestiona resursele pentru a minimiza deșeurile.

În completare, pot sprijini și cuantificarea emisiilor din lanțul de aprovizionare, oferind companiilor o imagine mai clară asupra impactului lor de mediu și a zonelor unde pot interveni pentru reducerea acestuia.

În ceea ce privește impactul asupra dezvoltării durabile, WEF arată că inteligența artificială are un rol semnificativ în accelerarea tranziției climatice. Plecând de la avantajele de business, analiza datelor facilitează reducerea emisiilor globale de carbon cu până la 4% în 2030.

Concluzie

Având în vedere schimbările tot mai rapide din piață și societate, digitalizarea, cu precădere utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, este un pas sigur către un model de afaceri competitiv. În acest context, folosirea noilor tehnologii pentru colectarea și măsurarea datelor de sustenabilitate nu reprezintă doar o reglementare voluntară, ci mai ales un avantaj pe termen lung în fața unui viitor incert.

Sustainability Hub

Sustainability Hub este un proiect inițiat de Social Innovation Solutions, susținut de Rompetrol. Prin acces gratuit la instrumente esențiale și o rețea de experți în sustenabilitate, Sustainability Hub sprijină antreprenorii în construirea unor afaceri sustenabile și cu impact pozitiv asupra mediului și a societății.

Despre Social Innovation Solutions (SIS)

Social Innovation Solutions (SIS) este o organizație activă în Europa Centrală și de Est, care accelerează schimbarea sistemică pentru un viitor sustenabil și competitiv. Misiunea SIS este de a crea o masă critică de lideri, organizații și inițiative capabile să răspundă provocărilor globale prin acțiune și colaborare.

SIS derulează programe educaționale și de sprijin dedicate sustenabilității, inovării și leadershipului, printre care Academia de Sustenabilitate, Transformator, sau ESG Lab. Prin aceste inițiative, SIS susține peste 30.000 de IMM-uri, ONG-uri și lideri din România și alte cinci țări din regiune, iar prin platforme precum Climate Change Summit și parteneriate între sectoarele public, privat și non-profit, SIS dezvoltă soluții menite să reducă decalajele și să contribuie la tranziția verde a regiunii.

Despre Rompetrol

Rompetrol (KMG International) operează în 11 țări și acoperă întreg lanțul valoric al industriei, cu operațiuni de trading și aprovizionare cu țiței, rafinare și producție, distribuție de produse petroliere, servicii industriale și servicii de consultanță și EPCM. Grupul deține cea mai mare rafinărie din România, Petromidia, și una dintre cele mai moderne din Regiunea Mării Negre și Rafinăria Vega, singurul producător din România de normal-hexan, bitum și white spirits.

Rompetrol operează în peste 1000 de puncte de distribuție în România, Bulgaria, Republica Moldova și Georgia, deservind peste 3 milioane de clienți.

Compania are peste 5500 de angajați direcți, din care peste 3500 sunt în România, ce acoperă peste 200 de calificări profesionale.

Articol susținut de Social Innovation Solutions