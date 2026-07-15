DIICOT îl ironizează pe ministrul Dragoș Pîslaru. Fotografia postată pe rețelele sociale

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, este ținta ironiilor DIICOT pe Facebook. Postarea instituției referitor la perchezițiile făcute miercuri la Casa de Pensii din București este însoțită de o fotografie ironică cu trimitere la faptul că Pîslaru a fost nemulțumit că nu a fost anunțat de acțiunea procurorilor în cazul azilului ilegal al lui Viorel Pașca.

„Astăzi suntem și la Casa de Pensii. Scuze că nu am anunțat înainte!”, au scris cei de la DIICOT pe fotografia generată cu inteligența artificială, așa cum apare precizat în postare.

După descinderile de la Bihor, Dragoș Pîslaru a revocat-o pe șefa Autorității Naționale pentru Persoane cu Dizabilități, Alexandra Zară, invocând că nu a fost informat înainte de acțiunea DIICOT.

Pîslaru a revenit apoi cu noi declarații și a acuzat-o pe Zară că este o „sinecuristă PSD” și ocupa funcția de președintă a ANPDPD „numai din considerente politice”.

Procurorii DIICOT au făcut miercuri percheziții în biroul unui funcționar de la Casa de Pensii București, acuzat că face parte dintr-o grupare specializată în comiterea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, prin falsificarea datelor pentru emiterea deciziilor de pensionare pentru un număr de peste 860 de persoane.

Potrivit DIICOT, din 2018, grupul infracțional constituit în Capitală a introdus date fictive în bazele de date ale ANAF prin care se atestau o vechime falsă în muncă „pentru un număr considerabil de persoane, cu scopul de a fi utilizate de Casele de Pensii competente pentru emiterea deciziilor de pensionare și implicit pentru stabilirea cuantumul pensiei.