Dilema de la Craiova: câte animale de companie pot locui într-un apartament? / Primăria e dată în judecată după ce a limitat numărul la doi câini sau două pisici: „Ce facem cu al treilea animal identificat într-o casă?”

O decizie luată în 27 noiembrie de Consiliul Local Craiova care limitează la cel mult doi câini sau două pisici numărul animalelor de companie care pot locui într-un apartament i-a deteminat pe unii dintre locuitori să dea în judecată primăria. Până acum, în două procese câștig de cauză a avut administrația locală, iar în altul, judecat de aceeași instanță, autoritățile locale au pierdut.

Hotărârea Consiliului Local Craiova prevede:

a) „Se interzice creșterea animalelor și păsărilor, cu excepția animalelor de companie, a albinelor, a păsărilor de expoziție și a porumbeilor implicați în activități columbofile, în municipiul Craiova.

b) Se interzice creșterea unui număr mai mare de 2 câini sau 2 pisici într-un apartament”.

În cazul puilor de pisică sau câine, aceștia pot rămâne în același apartament pe o perioadă „de trei luni de zile, cât este perioada de alăptare”: „Pentru că după, oricum, în toate cazurile, ar trebui să se dea către alți proprietari”, spune primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu.

„Dacă continuă executarea acestei hotărâri de Consiliu Local, oamenii sunt nevoiți practic să își abandoneze animalele”, susține avocatul Sorin Cornel Stănciulescu, care a reprezentat în instanță o femeie din Craiova care a obținut, pentru moment, suspendarea hotărârii de Consiliu Local.

„Ce hotărâre judecătoarească aplicăm?”

Situația de la Craiova a fost făcută publică chiar de către primarul Lia Olguța Vasilescu (PSD), printr-o postare pe Facebook. Ea se întreabă cum se poate ca Tribunalul Dolj să dea decizii diferite pe spețe care privesc același lucru.

„Mai mulți proprietari de câini și pisici sau ONG-uri au dat în judecată Primăria pentru Hotărârea de Consiliu Local referitoare la regulamentul care limitează la doi câini și două pisici numărul de animale de companie dintr-un apartament de bloc. Și acum vine surpriza: la aceeași instanță, primăria a câștigat de două ori, a pierdut o dată și în alte cazuri se judecă încă”, a scris Vasilescu pe Facebook.

HotNews a identificat cele două procese câștigate de primărie. Ambele au fost intentate de două asociații: Asociația Bless Dogs și Asociația Viața Animalelor. În ambele hotărâri ale instanței se precizează că cele două asociații nu au interes legitim în această cauză. Cele două asociații cereau suspendarea hotărârii de Consiliu Local prin care se limitează numărul animalelor de companie dintr-un apartament.

Luni, 29 decembrie, însă, tot Tribunalul Dolj a dat câștig de cauză unei femei din Craiova, Iuliana Popescu, care a solicitat același lucru: suspendarea hotărârii de Consiliu Local. Decizia nu este însă definitivă.

„Sunt 4 dosare începute. Unul pierdut, două câștigate și unul încă se judecă. De care știm în acest moment. Atacăm decizia acolo unde au câștigat”, a precizat, pentru HotNews, Lia Olguța Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu se întreabă „ce hotărâre judecătoarească aplicăm?”:

„Și ce răspundem familiilor disperate, care s-au adresat primăriei că nu mai pot trăi în propriile apartamente din cauza mirosului degajat de fecalele patrupedelor vecinilor care, în unele cazuri, dețin mai mult de 30 de pisici într-un apartament? E inadmisibil să nu poți aplica nicio sancțiune unui astfel de proprietar de animale care e total insensibil când vecinii îi arată că urina de la pisicile lui a trecut prin tavan, iar în apartamentul de la etajul inferior trăiește o familie cu copii mici”.

Cum explică un avocat soluțiile diferite date de aceeași instanță

Avocatul Sorin Cornel Stănciulescu, care a reprezentat-o în instanță pe Iuliana Popescu, care a obținut pentru moment suspendarea hotărârii de Consiliu Local, a explicat pentru HotNews de ce clienta sa a avut câștig de cauză iar celelalte două asociații au pierdut procesele, deși au cerut același lucru.

„Soluțiile la cele două asociații au fost pe lipsa de interes. Deși nu este corectă soluția, asta a fost. Interesul judiciar se traduce prin întrebarea: care este folosul practic, concret, pe care îl are orice reclamant când acționează în justiție? S-a considerat, deocamdată la fond, că asociațiile nu ar fi avut vreun astfel de interes, ceea ce, în opinia mea, este greșit, pentru că interesul este, într-adevăr, diferit față de al celor vizați în mod direct, adică al proprietarilor animalelor, dar asta nu înseamnă că nu există”, a explicat Stănciulescu.

Avocatul a adus drept argument faptul că asociațiile pentru protecția animalelor au un interes clar în această problemă pentru că dacă hotărârea de Consiliu Local rămâne în vigoare ar putea crește numărul de animale abandonate.

Avocatul Sorin Cornel Stănciulescu spune că hotărârea Consiliului Local Craiova este inadmisibilă și a prezentat, în dialogul cu HotNews, unul dintre argumentele pe care le-a dus și în fața instanței.

„Potrivit legislației actuale, este adevărat, animalele sunt considerate bunuri, proprietate. De asta unul dintre motivele noastre a fost acela că afectează dreptul de proprietate. Cert este faptul că dumneai (n. red.: clienta sa) și mulți alții s-au trezit în situația în care ce să facă, să abandoneze sau să predea cuiva animalele? Ceea ce este imposibil din punct de vedere emoțional. Atunci, evident că a trebuit să acționeze”, a explicat acesta.

Stănciulescu spune că, din punctul său de vedere, Curtea de Apel, acolo unde se va judeca recursul făcut de autoritățile locale, va păstra decizia Tribunalului Dolj.

„Cel mai probabil se va menține decizia. Dacă continuă executarea acestei hotărâri de Consiliu Local, oamenii sunt nevoiți practic să își abandoneze animalele. Atunci, eu zic că soluția de la Curtea de Apel, în recurs, va fi respinsă. Asta este opinia mea”, a spus el.

Totuși, acesta nu este ultimul pas. Urmează un nou proces, prin care să se decidă anularea definitivă a hotărârii de Consiliu Local.

„Odată respinsă, hotărârea de Consiliu Local rămâne suspendată până la data la care se judecă în mod definitiv acțiunea în anulare, pe care încă nu am demarat-o, dar urmează să o demarăm, pentru că avem niște termene”, a mai explicat avocatul Sorin Cornel Stănciulescu.

„Ne gândim la ceilalți locatari dintr-un apartament care sunt nevoiți să suporte mirosurile sau zgomotele produse de un proprietar de animale”

Hotărârea Consiliului Local care limitează la 2 numărul animalelor de companie care pot fi ținute într-un apartament de bloc a fost adoptată cu patru voturi împotrivă, iar restul consilierilor prezenți la ședință, din totalul de 27, au fost de acord.

În fața consilierilor locali, Lia Olguța Vasilescu a vorbit și despre o familie cu copii care locuiește sub un apartament în care sunt 32 de pisici, „uneori și 50, că înțeleg că acolo se tot plimbă niște pisici, se aduc, se duc în altă parte când vine poliția locală sau DSP”:

„Cert este că urina de la pisicile respective a pătruns pur și simplu prin pereții locuinței acestei familii cu copii. Au spus că este inadmisibil așa ceva, s-au adresat tuturor organelor competente, că nimeni nu a putut să dea nicio sancțiune pentru că nu s-a gândit nimeni la astfel de aspecte”.

În ședința Consiliului Local două consiliere locale, de la USR și AUR, au adus argumente împotrivă.

„Nu există o lege națională care să limiteze numărul de animale de companie pe care o persoană le poate deține. De aceea, modificările propuse astăzi nu sunt în acord nici cu legea 205 din 2004, legea privind protecția animalelor, prin urmare vă rog să precizați ce trebuie să facă cei care dețin 3-4 pisici sau 3-4 câini cu restul animalelor, care depășesc norma impusă. Știți că pentru iubitorii de animale aceștia sunt ca și membri de familie. La care să renunțe? Poate le recomandați dumneavoastră”, a spus consiliera locală Florentina Emilia Neagu (USR).

Consiliera locală Anca Gina Koc (AUR) a spus că proiectul a primit, în urma consultării publice, 206 propuneri din partea cetățenilor, dintre care 132 de persoane au cerut „sancționarea cazurilor de disconfort real, exceptarea animalelor cu rol terapeutic sau de sprijin pentru persoane cu dizabilități, programe educaționale pentru deținerea responsabilă și soluții pentru evitarea abandonului”.

„Limitarea numerică arbitrară nu rezolvă problema conviețuirii civilizate, ci va crea tensiuni sociale și va încuraja abandonul animalelor. Consider că regulamentul ar fi trebuit să cuprindă măsuri de sancționare doar în cazurile în care deținerea animalelor produce disconfort vecinilor, să fie exceptate animalele cu rol terapeutic, să fie sprijinite programele de educație, sterilizare și adopție, să fie combătut comerțul ilegal cu animale”, a spus consiliera locală.

„Dacă va fi aprobat acest proiect, ce se întâmplă cu al treilea animal care va fi identificat în apartamentele craiovenilor?”, a întrebat aceasta.

Dezbaterea acestui punct în ședința Consiliului Local din 27 noiembrie poate fi urmărită mai jos, de la minutul 18:00.

Consilierul local Marian Daniel Plănoiu de la PSD, partidul Olguței Vasilescu, a replicat că, din punctul său de vedere, colegelor sale de la USR și AUR care au ridicat aceste probleme „li se pare că sună bine și de asta ridică tot felul de probleme”: „Din punctul meu de vedere, nu au legătură cu realitatea aceste puncte de vedere. Cred că doamna Neagu și doamna Koc se referă mai mult la chestiuni personale”.

„Nu știu dacă se încalcă vreo regulă de conduită socială dacă noi am stabilit că într-un apartament se pot ține doi câini sau două pisici. Nu există nicio lege care să ne interzică un astfel de regulament, nimeni nu ne interzice să stabilim acest lucru noi. Ne gândim la ceilalți locatari dintr-un apartament care sunt nevoiți să suporte mirosurile sau zgomotele produse de un proprietar de animale”, a spus Marian Daniel Plănoiu.

„Există un apartament unde sunt undeva la 30 de pisici. Proprietarul și-a luat în chirie un apartament peste drum de locuința pe care o are în proprietate. Adică nici măcar acel proprietar nu suportă mirosurile din casa lui. S-a mutat peste drum, dar în schimb ceilalți oameni din blocul respectiv sunt obligați să suporte mirosurile”, a explicat el.

Foto: Dreamstime.com