Dilema unui polițist de la rutieră care a oprit o mașină fără șofer. Nu a știut ce să treacă în procesul verbal

Polițiștii din San Bruno au observat vehiculul autonom efectuând o întoarcere ilegală în fața lor la un semafor. Sursă foto: Departamentul de Poliție din San Bruno

Mașinile autonome, care odată păreau de domeniul SF, au devenit realitate, iar chemarea unui taxi fără șofer este o opțiune din ce în ce mai populară în SUA.

Polițiștii rutieri din California aflați într-o misiune de depistarea conducătorilor auto care se urcă băuți la volan au avut parte de un incident în care a fost implicat un robotaxi ce i-a lăsat într-un impas.

Dacă un vehicul efectuează o întoarcere ilegală, dar nimeni nu se află la volan, mașina primește totuși o amendă? Un departament de poliție din California s-a confruntat cu această întrebare existențială săptămâna trecută, scrie The Guardian.

Ofițerii care patrulau în orașul californian San Bruno au observat cum sub privirilor lor un taxi fără șofer Waymo a făcut o întoarcere ilegală.

Vehiculul autonom a comis infracțiunea rutieră la un semafor, au povestit reprezentanții Departamentul de Poliție din San Bruno pe rețelele de socializare, potrivit AOL.

Polițiștii au precizat că nu au dat nicio amendă deoarece în procesul verbal nu există o rubrică pentru „robot”.

Postarea departamentului de poliție din San Bruno a fost însoțită de o fotografie în care se vede ofițerul care se uită spre un Waymo, principalul vehicul autonom din zona golfului San Francisco, după ce l-a oprit în trafic.

Departamentul a declarat că a alertat Waymo cu privire la această problemă și că „sperăm că reprogramarea va împiedica efectuarea altor manevre ilegale”.

Waymo a precizat că sistemul de conducere autonomă al companiei, Waymo Driver, „este conceput pentru a respecta regulile de circulație”.

„Analizăm această situație și ne angajăm să îmbunătățim siguranța rutieră prin învățarea și experiența noastră continuă”, se arată în declarația trimisă ziarului britanic.

Waymo este un serviciu public de ride-hailing complet autonom, care permite utilizatorilor să solicite vehicule fără șofer prin intermediul unei aplicației mobile.