Dimensiunea și viteza cu care se răspândește focarul de Ebola din Congo îngrijorează OMS. Peste 130 de morți până acum

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății și-a exprimat marți profunda îngrijorare față de viteza și amploarea focarului de Ebola din Republica Democrată Congo, în contextul în care numărul cazurilor și deceselor continuă să crească, relatează Reuters.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, a declarat că au existat cel puțin 500 de cazuri suspecte și 130 de decese suspectate din cauza Ebola de la debutul noului focar.

Tedros le-a spus membrilor Adunării Mondiale a Sănătății, reuniți săptămâna aceasta la Geneva, că „numerele se vor schimba pe măsură ce operațiunile din teren sunt extinse, inclusiv prin consolidarea supravegherii, a urmăririi contacților și a testărilor de laborator”.

„Sunt profund îngrijorat de amploarea și viteza epidemiei”, a declarat Tedros.

O reuniune a Comitetului de Urgență al OMS este programată pentru mai târziu în cursul zilei de marți, pentru a discuta focarul de Ebola, a precizat Tedros.

Un comitet de urgență este alcătuit din experți internaționali care oferă consiliere tehnică și recomandări directorului general al OMS.

Tedros Adhanom Ghebreyesus este directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Apariția cazurilor de Ebola în zone urbane i-a îngrijorat pe specialiști

Cifre publicate la scurt timp după comentariile directorului general al OMS au ridicat bilanțul la 131 de decese asociate focarului din estul Republicii Democratice Congo. Au fost înregistrate 516 cazuri suspecte și 33 de cazuri confirmate în Congo, potrivit unui buletin zilnic publicat de autoritățile sanitare, precum și două cazuri confirmate în Uganda vecină.

Există mai mulți factori care au determinat îngrijorarea OMS cu privire la potențialul unei extinderi suplimentare, cum ar fi cazurile apărute în zone urbane.

Cazurile raportate în rândul lucrătorilor din domeniul sănătății indică de asemenea transmitere asociată asistenței medicale, a subliniat Tedros.

OMS a aprobat 3,9 milioane de dolari în finanțare de urgență pentru a sprijini autoritățile naționale din Republica Democrată Congo pentru a ține sub control focarul.