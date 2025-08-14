ULTIMA ORĂ Din Biroul Oval, cu doar câteva ore înaintea summitului din Alaska, Trump e convins că Putin „nu se va juca cu mine” / Care va fi „cea mai importantă” întâlnire

Președintele Donald Trump vorbește cu reporterii în Biroul Oval de la Casa Albă, joi, 14 august 2025, la Washington, DC. FOTO: WILL OLIVER / UPI / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat joi că liderii europeni ar putea participa la întâlnirea pe care speră să o organizeze între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu scopul de a opri războiul, relatează CNN, Reuters și Sky News. De asemenea, liderul de la Casa Albă s-a arătat convins că Putin „nu se va juca cu mine” în cadrul discuțiilor de la summitul din Alaska.

„Întâlnirea cea mai importantă va fi a doua întâlnire pe care o vom avea”, a spus Trump în Biroul Oval, cu câteva ore înaintea summitului de vineri cu Putin, programat în Alaska.

Trump vrea o întâlnire între Putin-Zelenski în Alaska

Astfel, președintele american a făcut clar că ar dori să vadă o a doua întâlnire în Alaska, între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

„Aș spune că mâine (vineri, n.r.), tot ce vreau să fac este să pregătesc terenul pentru următoarea întâlnire, care ar trebui să aibă loc în curând. … Mi-ar plăcea să văd că se întâmplă, poate în Alaska”, a spus Trump.

„Vom avea o întâlnire cu președintele Putin, președintele Zelenski și cu mine, și poate vom invita și câțiva lideri europeni, poate nu”, a adăugat șeful Casei Albe.

Trump a precizat că el crede că Putin și Zelenski sunt gata să facă pace după mai bine de trei ani de lupte, deși s-a plâns că războiul din Ucraina s-a dovedit mai dificil de rezolvat decât se aștepta inițial.

„Vom vedea dacă se vor înțelege”, a spus Trump. „Credeam că acesta (conflictul din Ucraina) va fi cel mai ușor (de rezolvat, n.r.). De fapt, este cel mai dificil”, a mai spus el.

Putin și Zelenski „vor face pace”, crede liderul american

De asemenea, Donald Trump a fost întrebat dacă este pregătit să-i ofere lui Vladimir Putin acces la mineralele rare pentru a-l stimula să pună capăt războiului din Ucraina.

„Vom vedea ce se va întâmpla, avem o întâlnire importantă. Cred că va fi foarte important pentru Rusia și va fi foarte important pentru noi că vom salva multe vieți”, a răspuns liderul republican.

Trump a reiterat că se întâlnește cu Putin „pentru a salva mii de soldați (care mor) pe săptămână”.

„Cred că va fi una bună”, a continuat el, referindu-se la întâlnirea din Alaska.

Trump le-a mai spus reporterilor că el crede că Putin și Zelenski „vor face pace”.

Răspunsul lui Trump, întrebat dacă „îl recompensează pe Putin”

Donald Trump a fost întrebat din nou dacă summitul în sine sau preconizatele stimulente pentru încheierea unei păci „recompensează” Rusia chiar dacă a invadat Ucrainei.

„Cred că ne aflăm într-o situație care nu ar fi trebuit să existe, nu ar fi trebuit să existe”, a spus Trump, evitând un răspuns direct.

„Nu a început sub mandatul meu și timp de patru ani nici măcar nu s-a discutat despre asta. Am putut să anticipez că (războiul, n.r.) se va întâmpla, după ce am plecat am văzut ce se întâmplă… toți sunt de vină, Putin este de vină, toți sunt de vină”, a adăugat președintele american.

„Eu sunt președinte și el nu se va juca cu mine”

În cursul conferinței de presă din Biroul Oval, Donald Trump a fost întrebat și dacă Vladimir Putin va avea „mâna puternică” mâine.

„Păi, a venit în țara noastră”, a răspuns Trump.

Liderul de la Casa Albă le-a spus apoi reporterilor că el crede că Putin „ar dori să ajungă la un acord”.

„Cred că, dacă nu aș fi președinte, ar ocupa toată Ucraina, este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată”, a adăugat el.

Iar apoi a continuat: „Dacă nu aș fi eu președinte, în opinia mea, (Putin) ar avea șansele să ocupe toată Ucraina, dar eu sunt președinte și el nu se va juca cu mine”.

Trump a încheiat conferința reiterând că a propus Alaska drept locul de desfășurare a celei de-a doua întâlniri (cea dintre Putin și Zelenski), pe care el ar dori să o organizeze „foarte repede”.

Trump, convins că Putin „va face o înțelegere”, dar Kremlinul exclude semnarea vreunui document

Anterior în cursul zilei de joi, Donald Trump afirmase, la postul Fox Radio, că este convins că liderul rus Vladimir Putin vine la summitul de mâine din Alaska cu intenția de a ajunge la un acord pentru încheierea războiului din Ucraina.

„Cred că acum este convins că va face o înțelegere. Va face o înțelegere. Așa cred. Și vom afla, eu voi ști foarte repede”, a spus Trump. Întrebat dacă ar oferi stimulente economice Rusiei în cadrul întâlnirii, Trump a evitat și atunci să dea un răspuns direct.

„Ei bine, aș prefera să nu spun, pentru că nu vreau să-mi arăt cărțile în public, dar, orice ar fi, stimulentele economice, și poate descurajările, sunt mai importante, într-un fel, însă stimulentele economice, știți…”, a afirmat el.

Tot la Fox Radio, el a estimat o probabilitate „de 25%” ca summitul pe care-l va avea cu Putin la o bază militară din apropierea orașului Anchorage să se încheie cu un eșec, caz în care, a spus el, își va vedea mai departe de conducerea SUA, sugerând astfel că nu se va mai implica în soluționarea negociată a războiului ruso-ucrainean. „În funcție de ce se întâmplă la întâlnirea mea (cu Putin), îi voi telefona președintelui Zelenski și îl voi anunța dacă se pot întâlni”, a concluzionat liderul american.

Cu o zi în urmă, Trump a avertizat din nou Rusia cu „consecințe foarte grave” dacă nu acceptă să încheie războiului, el amenințând-o anterior cu noi sancțiuni directe și cu sancțiuni impuse partenerilor comerciali ai săi prin taxe vamale secundare asupra importurilor de petrol rusesc, amintesc AFP și Reuters.

Între timp, la Moscova, Kremlinul a transmis că Putin și Trump vor aborda la summitul din Alaska „chestiunile cele mai complexe”, războiul din Ucraina fiind doar una dintre ele, o alta fiind stabilitatea strategică.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că nu există planuri de semnare a vreunui document la finalul summitului din Alaska.

„Președintele Putin și președintele Trump sunt gata să discute și vor aborda cele mai dificile probleme”, a adăugat el.