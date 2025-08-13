Trump, mesaj dur pentru Putin, înaintea summitului din Alaska: „Vor fi consecințe foarte grave” dacă nu pune capăt războiului / „Șanse foarte mari” pentru o întâlnire Zelenski-Putin

Președintele american Donald Trump a promis, miercuri, „consecințe foarte grave” pentru Rusia dacă omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, nu acceptă să pună capăt războiului din Ucraina în cadrul întâlnirii dintre cei doi lideri care urmează să aibă loc vineri, în Alaska, informează CNN, Reuters și Sky News.

Întrebat dacă Rusia va suferi consecințe în cazul în care Putin nu va fi de acord să oprească războiul după întâlnirea de vineri, Trump a răspuns: „Da, vor fi. Vor fi consecințe”. Declarațiile liderului american au fost făcute în timpul unui eveniment la Kennedy Center din Washington.

Întrebat dacă asta înseamnă noi sancțiuni sau tarife vamale, Trump a ezitat să dea un răspuns clar.

„Nu trebuie să spun”, a precizat el, adăugând doar: „Vor fi consecințe foarte grave”.

Trump spune că nu poate să-l convingă pe Putin să oprească atacurile asupra civililor

Apoi a fost întrebat dacă el crede că îl poate convinge pe Putin să înceteze atacurile asupra civililor din Ucraina, iar președintele american a răspuns că „nu”, spunând că a cerut acest lucru și anterior, dar fără rezultat.

„Ei bine, să vă spun ceva. Am purtat această discuție cu el. Am avut multe discuții constructive cu el. Apoi mă întorc acasă și văd că o rachetă a lovit un azil de bătrâni sau un bloc de apartamente și oamenii zac morți pe stradă. Așadar, cred că răspunsul este nu, pentru că am purtat această discuție”, a precizat liderul american.

Trump amenințase anterior cu noi sancțiuni împotriva Moscovei ca pedeapsă pentru războiul din Ucraina, stabilind vinerea trecută drept termen limită pentru impunerea acestora, cu excepția cazului în care Putin se va prezenta la masa negocierilor.

Termenul limită a expirat fără impunerea de noi sancțiuni, care ar fi putut avea un efect limitat, având în vedere nivelul redus al comerțului dintre SUA și Rusia, notează CNN.

Trump a amenințat, de asemenea, cu sancțiuni secundare împotriva țărilor care achiziționează energie din Rusia. Deși a impus noi taxe asupra Indiei, al doilea cumpărător de petrol rusesc, el nu a mers până la a impune noile taxe asupra celui mai mare client al Indiei, China.

Trump vrea o întâlnire în trei cu Putin și Zelenski „aproape imediat”, după summitul din Alaska

Liderul de la Casa Albă a mai declarat că, dacă întâlnirea sa de vineri cu președintele rus Vladimir Putin va decurge bine, ar dori să organizeze „imediat” o a doua întâlnire la care să participe și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Am avut o discuție foarte bună”, a spus Trump despre întâlnirea online de astăzi cu Zelenski și liderii europeni.

„El a participat la convorbire. Președintele Zelenski a participat la convorbire. Aș nota-o cu nota zece, știți, foarte, foarte prietenoasă”, a mai spus Trump.

Trump a continuat apoi să vorbească despre potențialele măsuri următoare înainte de întâlnirea de vineri.

„Există șanse foarte mari să avem o a doua întâlnire, care va fi mai productivă decât prima, deoarece în prima voi afla unde ne aflăm și ce facem”, a spus el.

Trump a precizat că a doua întâlnire va fi organizată numai dacă summitul său cu Putin „va decurge bine”.

El a adăugat că vrea ca a doua întâlnire să aibă loc „aproape imediat” între Putin și Zelenski „și eu, dacă vor dori să fiu prezent”.

Ce a mai spus Trump:

„ Așa a fost planificat, urma să mă întâlnesc cu președintele Putin. Apoi, după aceea, voi suna liderii și președintele Zelenski. Îl voi suna pe președintele Zelenski, iar apoi probabil îi voi suna pe lideri, în această ordine.

Așa a fost planificat, urma să mă întâlnesc cu președintele Putin. Apoi, după aceea, voi suna liderii și președintele Zelenski. Îl voi suna pe președintele Zelenski, iar apoi probabil îi voi suna pe lideri, în această ordine. (Prima întâlnire) pregătește terenul pentru a doua întâlnire… S-ar putea să nu existe o a doua întâlnire, pentru că, dacă voi considera că nu este oportună, deoarece nu am obținut răspunsurile de care avem nevoie, atunci nu vom avea o a doua întâlnire.”

Zelenski a cerut un armistițiu, sancțiuni împotriva Rusiei și să fie primit la negocieri

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, după ce a participat la o videoconferință a unui grup de lideri europeni cu președintele american Donald Trump, că ‘tema centrală’ a summitului pe care acesta îl va avea vineri în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin trebuie să fie o încetare a focului ‘imediată’ pe frontul din Ucraina, iar dacă Rusia refuză, atunci să-i fie impuse noi sancțiuni, și a cerut să fie primit la masa negocierilor cu Rusia prin organizarea unui summit trilateral cu Trump și Putin, au relatat anterior agențiile AFP, Reuters și EFE.

„Sperăm că tema centrală a întâlnirii (dintre Trump și Putin n.red) va fi o încetare a focului. O încetare a focului imediată”, a indicat Volodimir Zelenski, vorbind la Berlin la o conferință de presă comună cu cancelarul german Friedrich Merz. „Sancțiunile trebuie instituite și (cele existente) consolidate dacă Rusia nu este de acord cu un armistițiu în (discuțiile din) Alaska”, a insistat el, potrivit Agerpres.

„Le-am spus președintelui american și tuturor colegilor noștri europeni că Putin joacă la cacealma. El încearcă înaintea întâlnirii din Alaska să pună presiune pe toate sectoarele frontului ucrainean. Rusia încearcă să arate că poate ocupa toată Ucraina”, a susținut în continuare Zelenski, făcând referire la o înaintare surprinzătoare reușită în ultimele zile de armata rusă în provincia Donețk, în fața unei armate ucrainene aflată în inferioritate numerică.

Președintele ucrainean și-a manifestat de asemenea nemulțumirea că summitul bilateral Trump-Putin nu va fi urmat în Alaska de un summit trilateral la care să participe și el. Zelenski a cerut organizarea unui astfel de summit și a insistat ca orice chestiuni teritoriale să fie discutate numai la o astfel de întâlnire tripartită, nicidecum în lipsa lui. „Fără Ucraina, este imposibil de hotărât acest lucru. Și, de altfel, toată lumea este de acord cu asta”, a spus el, adăugând că a primit din partea lui Trump promisiunea că-l va informa despre discuția pe care o va avea vineri cu Putin.

„Poziția mea nu s-a schimbat”, a răspuns Zelenski unei întrebări despre eventuale cedări teritoriale către Rusia în schimbul unei încetări a focului. „Avem o Constituție. Aceasta este baza noastră. Și Constituția nu s-a schimbat, iar eu nu pot schimba Constituția. Eu sunt garantul Constituției”, a invocat el drept justificare pentru refuzul de a ceda vreun teritoriu Rusiei.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că, la summitul din „Alaska, interesele fundamentale de securitate europene și ucrainene trebuie apărate”.

„Acesta este mesajul pe care noi, europenii, l-am transmis astăzi președintelui Trump. Și pot spune că suntem foarte mult în acord atât asupra evaluării cu privire la poziția de început, cât și asupra obiectivului realizabil pentru vinerea aceasta” la summitul Trump-Putin, a estimat Merz, care a avut inițiativa organizării videoconferinței la care au mai participat șefii de stat sau de guvern din Franța, Regatul Unit, Italia, Polonia și Finlanda, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Acesta din urmă a postat după videoconferință un mesaj pe rețelele de socializare, în care descrie drept ‘foarte bună’ discuția avută cu președintele american. „Apreciez leadership-ul lui Donald Trump, coordonarea apropiată cu aliații. Mingea este acum în terenul Rusiei”, a indicat Rutte.

În timp ce Ucraina și susținătorii săi europeni se tem de riscul că la summitul din Alaska am putea asista la acest summit la o nouă Ialta, cu împărțiri de teritorii și sfere de influență, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a coborât așteptările privind convenirea unui acord de pace în Ucraina la întâlnirea celor doi președinți și a afirmat că pentru președintele american această reuniune va fi mai degrabă un ‘exercițiu de ascultare’ pentru a înțelege intențiile Rusiei.

Trump avansase și posibilitatea ca acest summit bilateral să fie urmat în același loc de un summit trilateral la care să participe de asemenea președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar în cele din urmă acest summit trilateral nu va avea loc, însă aceeași purtătoare de cuvânt a susținut că ar putea fi organizat altă dată.