Din ce țară va veni primul astronatut străin care va vizita stația spațială chineză

Un astronaut pakistanez va deveni primul străin care va vizita stația spațială chineză, a anunțat sâmbătă Agenția Chineză pentru Zboruri Spațiale cu Echipaj (CMSA), citată de France Presse.

Pakistanul și China întrețin de zeci de ani relații diplomatice și strategice strânse și au semnat în februarie 2025 un acord pentru un program de formare al guvernului chinez destinat astronauților pakistanezi.

Astronautul pakistanez, al cărui nume nu a fost anunțat oficial, va decola împreună cu echipajul navei Shenzhou-24 la o dată care nu a fost încă precizată de CMSA în comunicatul publicat pe rețelele sociale.

Astronautul pakistanez, un „specialist în sarcină utilă”, se va întoarce pe Pământ după un zbor orbital de scurtă durată.

Un specialist în sarcină utilă este membru al echipajului însărcinat cu punerea în funcțiune și supravegherea instrumentelor științifice, a sateliților sau a experimentelor de la bord.

Pakistanezul se va întoarce cu capsula spațială Shenzhou-23, andocată la stația spațială chineză Tiangong în luna mai.

Comunicatul nu menționează numele astronautului, dar CMSA a indicat în aprilie că astronauții Muhammad Zeeshan Ali și Khurram Daud au fost selectați pentru a-și începe pregătirea în China.

Beijingul a investit masiv în programul său spațial în ultimii ani pentru a ajunge din urmă principalul său rival, Statele Unite, și intenționează să trimită astronauți pe Lună până în 2030.

China este primul partener comercial al Pakistanului și un investitor important, care a injectat zeci de miliarde de dolari pentru a finanța proiecte de anvergură în domeniul transporturilor, energiei și infrastructurii.

În cadrul acordului din 2025, după o pregătire în China, astronauții pakistanezi vor desfășura misiuni de scurtă durată alături de omologii lor chinezi în „următorii ani”.