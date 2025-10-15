Din confortul casei direct spre următorul pas în carieră: Cum contribuie terapia online la creșterea încrederii angajaților români?

Unul din patru români apelează la terapie online pentru probleme legate de muncă, potrivit unui sondaj realizat recent printre terapeuții activi pe platforma Pleso Therapy. De la termene limită copleșitoare și procrastinare până la depresie de lungă durată, impactul muncii moderne asupra sănătății mintale este semnificativ. Multe dintre aceste dificultăți își au originea și în dinamica interpersonală de la birou: tensiuni apărute când un coleg nou se alătură unei echipe consolidate, conflicte nerezolvate sau sentimentul de izolare din medii competitive.

Terapia online oferă o modalitate accesibilă de a aborda aceste provocări, fără stresul navetei, fără tarife variabile și cu discreție totală. Sute de terapeuți atent verificați, cu specializări diverse, sunt disponibili pe platformă la un tarif unic pe ședință.

Dezvoltarea încrederii la locul de muncă îi ajută pe angajați să facă pași concreți de evoluție în carieră. Pentru mulți, asta înseamnă să găsească curajul de a merge la manager și a cere ceea ce li se cuvine, fie o mărire de salariu, fie o promovare. Alții învață să delege, în loc să preia toate sarcinile din teamă că vor pierde aprecierea colegilor. La toate nivelurile, o siguranță de sine sporită îmbunătățește comunicarea cu colegii, facilitează rezolvarea conflictelor și sprijină un stil de leadership echilibrat.

Reziliența, empatia și echilibrul emoțional sunt la fel de importante ca expertiza tehnică. A crede în propriile abilități înseamnă să ai curajul să îți exprimi opiniile, să gestionezi constructiv feedback-ul și să construiești încredere în echipa ta. Iar încrederea nu este ceva cu care te naști sau nu – este o abilitate. Și, ca orice abilitate, poate fi cultivată.

Terapia ca instrument pentru dezvoltarea de zi cu zi



Dezvoltarea încrederii în sine presupune adesea explorarea rădăcinilor nesiguranței: convingeri limitative, experiențe din trecut sau teama de eșec. Este un proces de înlocuire a tiparelor de gândire care nu ajută, cu unele mai sănătoase și mai constructive. Nu este vorba de o schimbare instantanee, ci de pași mici și constanți care te fac să te simți mai capabil în fiecare zi, atât în viața personală, cât și în carieră.

„Terapia online este eficientă și practică, fapt confirmat de numeroase studii. Clienții apreciază confortul și accesibilitatea, posibilitatea de a programa o ședință chiar în timpul programului de lucru. Toate acestea răspund ritmului de viață modern. În același timp, terapia rămâne accesibilă”, explică Anna Lissova, co-fondator și Chief of Therapy Pleso Therapy.

De la a repara, la a face să funcționeze la maximum

Un studiu recent realizat printre terapeuții români de pe platforma Pleso Therapy arată că peste un sfert dintre pacienți caută inițial ajutor pentru stres legat de muncă. Presiunea jobului este una dintre principalele cauze ale problemelor de sănătate mintală astăzi. Însă ceea ce începe ca o modalitate de a face față stresului se transformă adesea într-o oportunitate: prin terapie, clienții nu doar că își recapătă echilibrul, ci își dezvoltă și siguranța de sine, reziliența și abilitățile interpersonale care îi ajută să evolueze în carieră și să își îmbunătățească viața personală.

De ce Pleso Therapy?

Pleso Therapy, una dintre principalele platforme de terapie online din România, face sprijinul profesionist mai simplu și accesibil. Cu un model de tarif unic, fiecare ședință costă la fel, indiferent de terapeutul ales. Acest lucru înseamnă că oricine poate accesa profesioniști cu multă experiență, fără grija costurilor variabile.

Platforma reunește aproximativ 500 de terapeuți în mai multe limbi, dintre care circa 100 sunt în România, și a facilitat mii de ședințe de terapie online la nivel local. Prin sistemul de potrivire bazat pe inteligență artificială și prin consultanții umani, Pleso Therapy ajută clienții să găsească terapeutul cel mai potrivit nevoilor lor.

De la încredere, la rezultate

Încrederea nu este doar o stare de spirit, ci fundația pe care acționăm. Cu mai multă încredere în sine, angajații nu doar că se simt mai bine, ci și performează mai bine. Încheie mai multe vânzări, dezvoltă relații mai solide cu clienții și creează echipe sănătoase și motivate. Liderii încrezători deleagă eficient și rețin talente valoroase în echipă, în timp ce angajații încrezători vin cu idei proaspete și energie în rolurile lor. Terapia oferă cadrul necesar pentru a dezvolta această încredere pas cu pas, transformând creșterea personală în rezultate profesionale măsurabile.

Cu Pleso Therapy, această călătorie devine mai simplă: ședințe accesibile, terapeuți de încredere și un sistem conceput să te sprijine la fiecare pas.

Articol susținut de Pleso Therapy