Din fiecare 100 de lei cheltuiți de Guvern, 18 lei au fost luați pe datorie anul trecut. 2025 este unul dintre cei mai dezechilibrați ani din ultimele două decenii

Finanțele statului au înregistrat o ușoară revenire anul trecut, după creșterile de taxe și unele reduceri de cheltuieli, dar, din cauza deficitului bugetar încă foarte ridicat, din fiecare 100 de lei cheltuiți, Guvernul a fost nevoit să ia 18 lei cu împrumut, doar 82 de lei fiind asigurați din taxe, impozite și alte surse de venit, relevă analiza Profit.ro.

Citește mai mult pe Profit.ro.