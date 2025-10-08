Dinamo propune o schimbare majoră pentru sistemul VAR din SuperLiga

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a lansat o propunere către Kyros Vassaras (59 de ani), șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor. Oficialul „câinilor” își dorește să schimbe regulamentul VAR, după modelul din Premier League, scrie Golazo.ro

Dinamo vrea să schimbe modul în care sistemul VAR funcționează în România, iar inițiativa e susținută chiar de rivala Rapid. Propunerea a venit în cadrul ședinței de astăzi de la sediul CCA.

Președintele lui Dinamo își dorește ca în Liga 1 arbitrul să explice la microfon deciziile luate de VAR, exact ca în Premier League și Serie A.

„În opinia mea, suntem cu un pas înainte față de anul trecut din punct de vedere al arbitrajului. Una dintre temele importante ale discuției e cum se interpretează la VAR și de ce anumite faze sunt analizate diferit.

Dacă s-ar putea să avem o explicație a arbitrului, pe care să o auzim, după fiecare analiză VAR, toată lumea ar fi mai puțin vehementă. Cum e în afară. Să înțelegem ce văd pe reluări, care e analiza. Cred că ar fi mult mai deschis.

Eu am propus, nu de depinde de noi. Depinde de conducerea de Comisiei Centrale a Arbitrilor. Dinamo o să facă o hârtie prin care să propună acest lucru”, a declarat Andrei Nicolescu, transmite Golazo.ro