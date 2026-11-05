Dincolo de tehnologie, oamenii fac diferența. Cum se construiește performanța la Top Lac

Într-o industrie auto aflată într-o continuă transformare, echipamentele moderne și procesele bine organizate sunt esențiale pentru desfășurarea activității unui service. Însă, dincolo de acestea, rezultatele depind de experiența, responsabilitatea și implicarea celor care le utilizează. Pentru Top Lac, dezvoltarea profesională a angajaților și valorificarea competențelor individuale reprezintă elemente importante ale unei strategii orientate către servicii sigure și eficiente.

În spatele unei reparații auto se află un proces complex, care începe cu evaluarea daunelor și continuă cu planificarea intervențiilor, executarea lucrărilor și verificările finale. Fiecare etapă necesită cunoștințe specifice, atenție la detalii și o bună coordonare între departamente.

La Top Lac, acest proces reunește profesioniști din domenii diverse: tinichigii, vopsitori, mecanici, ingineri, specialiști în constatarea daunelor și colegi responsabili de relația cu clienții sau de activitățile administrative. Deși atribuțiile lor diferă, contribuția fiecăruia este importantă pentru buna desfășurare a operațiunilor și pentru experiența oferită clienților.

„Într-un domeniu atât de complex, nu este suficient să ai acces la cele mai noi echipamente. Contează la fel de mult cine le utilizează, cum sunt luate deciziile și felul în care colegii se sprijină reciproc. Ne dorim să construim un mediu în care fiecare profesionist să aibă resursele necesare pentru a-și desfășura activitatea și oportunitatea de a evolua. Credem că rezultatele durabile vin din responsabilitate, încredere și din contribuția fiecărui membru al organizației. Astfel, performanța nu este rezultatul unei singure persoane sau al unei tehnologii, oricât de avansată ar fi aceasta. Este rezultatul unei echipe în care fiecare specialist își înțelege rolul, își asumă responsabilitatea pentru munca sa și contribuie la un obiectiv comun”, a declarat Ana Petre, CEO Top Lac.

Pregătirea continuă, o necesitate într-o industrie în schimbare

Evoluția automobilelor aduce noi cerințe pentru specialiștii din domeniul reparațiilor. Extinderea segmentului de vehicule electrice și hibride, integrarea sistemelor avansate de asistență pentru șofer (ADAS) și utilizarea unor materiale tot mai sofisticate schimbă modul în care sunt realizate intervențiile. Pentru a răspunde acestor provocări, Top Lac susține participarea angajaților la programe de instruire și specializare, atât în România, cât și în străinătate.

Printre acestea se numără cursurile dedicate tehnologiilor Tesla, programele de pregătire pentru lucrul în siguranță cu sistemele de înaltă tensiune, dar și sesiunile de perfecționare în constatarea și dimensionarea daunelor auto. Aceste inițiative contribuie la actualizarea cunoștințelor și la dezvoltarea capacității de a gestiona intervenții din ce în ce mai complexe.

În același timp, accesul la informații tehnice actualizate, proceduri specifice producătorilor și aparatură performantă le oferă angajaților instrumentele necesare pentru a lucra cu precizie și în condiții corespunzătoare de siguranță.

Un mediu de lucru care încurajează implicarea

Dincolo de pregătirea tehnică, modul în care este organizată activitatea de zi cu zi influențează atât eficiența operațională, cât și motivația angajaților. Responsabilitățile clar definite, comunicarea deschisă și posibilitatea de a învăța permanent contribuie la crearea unui cadru profesional în care oamenii își pot valorifica experiența.

La Top Lac, atenția acordată dezvoltării competențelor este completată de preocuparea pentru optimizarea fluxurilor de lucru și pentru asigurarea resurselor necesare desfășurării activității. Această abordare are efecte și asupra relației cu clienții. O bună organizare permite gestionarea mai eficientă a intervențiilor, oferă o mai mare predictibilitate asupra etapelor de reparație și contribuie la reducerea perioadei în care automobilul este indisponibil.

În cele din urmă, ceea ce clientul vede la predarea mașinii este rezultatul unui efort care implică numeroși specialiști, fiecare având un rol bine definit.

Pentru Top Lac, succesul nu se măsoară doar prin tehnologiile utilizate sau prin complexitatea lucrărilor realizate, ci și prin capacitatea de a reuni profesioniști care împărtășesc aceleași standarde și aceeași preocupare pentru lucrul bine făcut.

Pentru că, indiferent cât de mult evoluează industria auto, oamenii rămân cei care transformă experiența, cunoștințele și resursele disponibile în rezultate concrete.

Articol susținut de Top Lac