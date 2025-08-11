Diplomatul văzut drept următorul ministru de externe al Chinei a fost arestat: „Căderea lui va duce la un vid de putere și mai mare” / Ce se știe despre Liu Jianchao

Liu Jianchao, un diplomat chinez de rang înalt considerat de mulți drept un potențial ministru de externe, a fost reținut de autorități pentru a fi interogat la începutul lunii august, au declarat pentru Reuters cinci persoane familiarizate cu acest caz.

Liu, în vârstă de 61 de ani, a fost reținut după ce s-a întors dintr-o călătorie de lucru în Singapore, Africa de Sud și Algeria, care s-a încheiat pe 30 iulie, potrivit acestora.

Casa lui a fost percheziționată de autorități la începutul lunii august, au declarat două dintre surse. Cei care au vorbit cu Reuters au spus că nu știu de ce autoritățile l-au interogat pe Liu.

„Căderea lui va duce la un vid de putere și mai mare”

Arestarea lui Liu marchează dispariția celui mai înalt diplomat de la demiterea fostului ministru de externe și protejat al președintelui Xi Jinping, Qin Gang, în 2023, după o perioadă de absență publică inexplicabilă.

Din 2022, Liu, absolvent al Universității Oxford, a condus Departamentul Internațional al Partidului Comunist, organismul responsabil de gestionarea relațiilor cu partidele politice străine. Profilul său este încă pe site-ul web al departamentului.

El era considerat de diplomații din Beijing și de analiști drept un probabil candidat pentru a-l succeda pe veteranul Wang Yi în funcția de ministru de externe, dar nu a fost promovat în această funcție în cadrul recentei remanieri guvernamentale anuale.

„Dacă este adevărat, căderea lui Liu Jianchao va duce la un vid de putere și mai mare la vârful diplomației chineze”, a declarat Wen-Ti Sung, membru al Atlantic Council’s Global China Hub.

Era favorit să ajungă ministru de externe

„Aceasta elimină un favorit pentru a-i urma lui Wang Yi și privează China de un potențial viitor administrator al politicii externe a Chinei”, a adăugat el.

Liu era cunoscut pentru frecvența și intensitatea neobișnuite ale călătoriilor sale în străinătate, spre deosebire de predecesorii săi, care aveau un profil mai discret.

Diplomații străini din Beijing au lăudat maniera sa încrezătoare și relaxată, engleza fluentă și capacitatea de a se angaja spontan în discuții fără a avea pregătite în prealabil subiectele de conversație.

„Știe cum să modeleze narațiunile chineze într-un mod captivant și atrăgător pentru străini”, a spus unul dintre cei care l-au întâlnit la sfârșitul anului 2023. Un alt diplomat care s-a întâlnit cu asistenții săi în acea perioadă a spus că aceștia erau foarte încrezători că va fi promovat în curând în funcția de ministru de externe.

În timpul unei călătorii de mare anvergură în Statele Unite în 2024, considerată de analiști ca fiind o probă pentru funcția de ministru de externe, el s-a întâlnit cu o serie de oficiali, printre care și secretarul de stat de atunci, Antony Blinken.

Ce se știe despre Liu Jianchao

Născut în provincia Jilin din nord-estul țării, Liu a studiat limba engleză la Universitatea de Studii Străine din Beijing și relații internaționale la Oxford, înainte de a ocupa primul său post ca traducător în cadrul ministerului de externe.

A lucrat în ambasada Chinei în Marea Britanie și, ulterior, ca ambasador în Indonezia și Filipine.

Neobișnuit pentru un diplomat chinez, a ocupat două funcții succesive în cadrul aparatului anticorupție din China între 2015 și 2018, când a ajutat la urmărirea oficialilor corupți care au fugit în străinătate.

În timpul mandatului său de purtător de cuvânt al ministerului, era cunoscut pentru comentariile sale pline de umor și spontane, apărând în același timp cu fermitate poziția Chinei.

O persoană familiarizată cu Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a declarat că Liu era apreciat și respectat de diplomații chinezi pentru abilitățile sale remarcabile și comportamentul cald și prietenos.