Directoarea cu „atelier de ciocolată” în sediul instituției a fost demisă. Ministrul Transporturilor trimite și Corpul de Control

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat vineri că a revocat-o din funcție pe directoarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară (CENAFER), după ce un control efectuat la această instituție de stat a scos la iveală existența unui „atelier de ciocolată” și a unui „hotel” la sediul din clădirea situată în Gara de Nord.

În urmă cu o zi, Radu Miruță a difuzat imagini de la controlul făcut la CENAFER. Ministrul o acuză pe Anna Maria Dudas, directoare a CENAFER din octombrie 2021, după ce a condus instituția și în perioada septembrie 2020 – martie 2021, că „își făcuse un atelier de ciocolată, plus un apartament în toată regula tot pentru dumneaei” în sediul instituției.

Într-o postare pe Facebook, vineri seară, ministrul interimar al Transporturilor anunță că a „semnat astăzi ordinul de revocare din funcția de director general al Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) a doamnei Anna-Maria Dudas”.

„Consider că o persoană care folosește instituția publică în interes propriu și nu respectă legea și regulile nu poate conduce o instituție a statului. Funcțiile publice presupun responsabilitate, integritate și respect față de banul public. Aceste principii nu sunt negociabile”, spune Radu Miruță.

El mai anunță că a dispus, tot astăzi, Corpului de Control al Ministerului să efectueze o verificare completă la CENAFER. „Vor fi analizate contabilitatea instituției, cheltuielile, plățile efectuate, modul în care au fost administrați banii publici și gestionarea patrimoniului instituției”.

„Instituțiile statului trebuie administrate cu responsabilitate, profesionalism și respect față de interesul public. Datoria mea este să mă asigur că fiecare leu din banii contribuabililor este cheltuit corect și că cei aflați în funcții de conducere răspund pentru deciziile lor. Nu voi tolera abuzurile, privilegiile sau folosirea funcțiilor publice în interes personal”, afirmă Radu Miruță în postare.

„În același timp, este la fel de important să îi protejăm pe funcționarii care muncesc zi de zi, cu profesionalism și bună-credință, și care nu trebuie să suporte consecințele deciziilor greșite ale celor care îi conduc. Curățarea administrației nu înseamnă doar sancționarea celor care greșesc, ci și respect pentru oamenii cinstiți care țin instituțiile statului în picioare. Cine confundă funcția publică cu un privilegiu personal nu trebuie sa aibă loc în administrație”, mai afirmă ministrul USR.

„Businessul cu ciocolată” din CENAFER

„Dar câtă Nocciola mâncați, doamnă?”, a întrebat-o pe Anna Maria Dudas, în timpul controlului la CENAFER, un om din echipa ministrului, care căuta prin multiplele cutii din încăpere.

„Îl dau cadou la biserică. L-am luat ca să îl dau la biserică”, a răspuns Anna Maria Dudas.

„Eu nu mănânc dulciuri deloc”, a insistat directoarea CENAFER.

Deși Anna Maria Dudas susține că nu vinde dulciurile respective, ministrul o acuză că făcea reclamă pentru vânzare pe contul personal, cu numărul de telefon personal.

„Cine a stat aici văd că și-a făcut un mic business așa, cu o ciocolată. Păi, văd ciocolată, forme de ciocolată. Să ne explice cum pot exista atât de multe ingrediente, vrac, toate legate pe un subiect așa, dulciuri, ciocolată, mai degrabă”, i-a mai spus omul din echipa ministrului Miruță directoarei CENAFER.

„Este o cofetărie, dacă adun toate ingredientele”, a adăugat acesta.

Apartament în sediul CENAFER

Întrebată de ministrul Miruță dacă a locuit în apartamentul din sediu, despre care acesta susține că este mobilat altfel decât restul încăperilor, directoarea CENAFER a răspuns: „Locuiesc, da, dar nu sunt, sunt din Giurgiu”.

„Aici eu mi l-am amenajat, cum puteam, din banii mei. Mi se pare un pic mai OK”, a continuat ea.

„Dar dvs stați în permanență aici, la cum arată”, i-a răspuns ministrul.

„Vin, plec, vin, plec”, a replicat Anna Maria Dudas.

„Doamnă, aici nu pare că stă cineva care vine și pleacă. Încuiați-vă să nu vă intre cineva după!”, a fost reacția ironică a lui Miruță.

Anna Maria Dudas a insistat în mai multe rânduri că a „moștenit” aceste situații din sediul CENAFER.