Directoarele de la două mari Colegii Naționale din București, eliminate după prima probă de la concursul pentru funcțiile de conducere: „Problema mare a fost timpul”

Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, și Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.L. Caragiale” din București, au fost eliminate din concursul pentru ocuparea funcțiilor de director după prima probă, potrivit publicației specializate Educație Privată.

Cele două licee au avut rezultate bune la examenele naționale în ultimii ani și au o reputație foarte bună în rândul școlilor la nivel național.

Într-o discuție cu Educație Privată, atât Ionela Neagoe, cât și Andreia Bodea, au reclamat timpul insuficient pentru rezolvarea subiectelor, iar Neagoe a semnalat și probleme tehnice în timpul testării.

„Când am văzut cât erau de alambicate erau subiectele, am avut sezația că vor să demonstreze că suntem tâmpiți. Numai 10 minute îți lua să citești subiectele. Cred că pe ultimele patru le-am bifat fără să citesc, fiind conștientă că nu o să iau. Aș vrea ca cei din minister sa dea testul, tot într-o oră, să vedem ce reușesc. Problema mare a fost timpul. Niște oameni cu un istoric bun de management sunt niște oameni obosiți. Au fost subiecte prea lungi. Mi s-a părut că intenția nu e să se verifice capacitățile logice. Nu a funcționat nici aparatura. Toată sala a mers la corectură umană”, a declarat Ionela Neagoe.

„Acest concurs a fost prost conceput. Stau și mă întreb ce s-a urmărit până la urmă”

Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.L. Caragiale”, a indicat probleme similare.

„Timpul a fost problema. Fiecare item avea un text lung, cu informație foarte multă. Nu a fost problema dificultatea, ci raportul cantitate-timp. Trebuia la limită un minut și trei sferturi-două minute ca să citești fiecare cerință de două-trei ori, ca să te gândești la rezolvare. Iar variantele de răspuns erau ele însele redactate lung.

Mi-a lipsit un punct, pentru că nu am mai avut timp. Acest concurs a fost prost conceput. Stau și mă întreb ce s-a urmărit până la urmă. Trebuia sa fie o singură probă scrisă și un interviu”, a declarat Bodea.

Aproape o treime dintre candidați nu au promovat prima probă

Ministerul Educaţiei a anunțat că rata de promovare la proba de competenţe din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat este de 69,05%, din totalul celor 6.684 de candidaţi prezenţi, înaintea contestaţiilor. 34 de candidaţi au obţinut nota 10, iar 4 nota 1,5 şi 17 nota 2. Judeţele Călăraşi şi Mehedinţi au cea mai mică rată de promovare, în timp ce în judeţele Cluj, Covasna şi Sălaj peste 80% dintre candidaţii prezenţi au obţinut note de trecere, potrivit News.ro.

Proba a constat în rezolvarea, de către candidaţi, în maximum 60 de minute, a unui test standardizat cu 20 de itemi, fiecare item (0,5p) având 4 variante de răspuns şi un singur răspuns corect.

„Subiectele au fost elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare (CNCE), au vizat situaţii ipotetice din activitatea curentă a unei şcoli şi au inclus: 7 itemi de raţionament verbal (capacitatea de a utiliza eficient vocabularul pentru a înţelege sau transmite clar concepte şi perspective), 7 itemi de raţionament numeric (abilitatea de a înţelege informaţiile numerice şi de a rezolva corect problemele matematice) şi 6 itemi de raţionament logic (abilitatea de a înţelege ideile exprimate cu ajutorul logicii şi raţiunii). Nota minimă pentru promovarea acestei probe este 6″, a explicat Ministerul Educaţiei.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educaţiei, au fost 6.684 de candidaţi prezenţi din 6.841 de înscrişi şi validaţi. 4.615 candidaţi au promovat, cu nota 6 sau mai mare, rata de promovare dintre cei prezenţi fiind 69,05%.

Candidaţii provenind din unităţi de învăţământ din mediul urban au promovat în proporţie de 70,9%, iar cei provenind din unităţi de învăţământ din mediul rural, în proporţie de 65,7%.

Următoarea probă a concursului, proba scrisă, este programată în 20 octombrie 2026. În perioada 21 octombrie – 4 noiembrie va avea loc evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune de către comisiile de interviu. Proba de interviu se va desfășura în perioada 12–27 noiembrie, iar rezultatele finale vor fi afișate în 9 decembrie 2026.