Directorul care a condus 30 de ani un mare lanț de supermarketuri din Franța e acuzat de manipulare a prețurilor și corupție

Jean-Charles Naouri, fotografiat alături de unul dintre avocații săi înainte de a intra în sala de judecată, FOTO: Lafargue Raphael-ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Procurorii din procesul privind manipularea prețurilor și corupția în cazul grupului francez de supermarketuri Casino și fostului său CEO au cerut o pedeapsă de trei ani cu suspendare și un an de arest la domiciliu pentru pentru Jean-Charles Naouri, relatează Reuters.

Procurorii au cerut, de asemenea ca Naouri, care a condus Casino timp de trei decenii, să fie amendat cu 2 milioane de euro, iar grupul Casino cu 75 de milioane de euro.

„În acest caz, manipularea este evidentă la fiecare nivel”, au declarat procurorii publici, la deschiderea de joi seara a procesului.

Naouri, în vârstă de 76 de ani, a negat acuzațiile care i se aduc.

Procurorii mai susțin că Naouri, acuzat de manipulare organizată a pieței și corupție, a plătit un jurnalist între 2018 și 2019 pentru a publica informații care apărau Casino, în încercarea de a crește prețul acțiunilor companiei. Acesta scăzuse în 2018 din cauza îngrijorărilor legate de datoriile companiei.

Procurorii afirmă de asemenea că Naouri a încercat să răspândească speculații în presa de business că retailerul rival Carrefour ar lua în considerare o preluare ostilă a Casino.

„Rechizitoriile nu reprezintă o decizie judecătorească, iar aceste cereri nu sunt obligatorii pentru instanță”, a declarat grupul Casino într-un comunicat transmis jurnaliștilor joi seara, după audiere.

Verdictul este așteptat la câteva luni după o audiere finală care va avea loc pe 22 octombrie.

Francezul a fost unul dintre cei mai longevivi directori ai unui lanț de supermarket

Naouri, care a condus Casino timp de 30 de ani din 1994, a părăsit compania anul trecut, când aceasta a trecut sub controlul unui consorțiu condus de miliardarul ceh Daniel Kretinsky. El a fost unul dintre cei mai longevivi directori de lanțuri de supermarketuri din Europa, alături de nume ca Dieter Schwarz, care a condus Lidl între 1977 și 2004, sau frații Karl și Theo Albrecht, fondatorii Aldi care au condus compania din 1960 până la moartea lor în 2014, respectiv 2010.

Grupul Casino, compania care deține supermarketurile Casino și Monoprix, este, de asemenea, acuzat de corupție și manipulare a prețurilor. Pe lângă Naouri, alți trei foști directori ai companiei și jurnalistul Nicolas Miguet sunt judecați în acest proces.

Casino, care a demarat o restructurare drastică, a declarat în comunicatul său de joi că solicitările procurorilor „nu țin cont de faptul că noul Casino nu mai are nicio legătură, în ceea ce privește dimensiunea, situația financiară sau guvernanța, cu grupul condus de Naouri”. Avocații companiei au precizat că intenționează să solicite „achitarea completă”.

Grupul, care mai deține magazinele Franprix și Naturalia, a precizat că a vândut 366 de magazine în 2024 și că plănuiește să desființeze 3.200 de locuri de muncă.