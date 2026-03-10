Iranul va răspunde „ochi pentru ochi, dinte pentru dinte” la orice atac asupra infrastructurii sale

Președintele Parlamentului iranian, influentul Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat marți că orice atac împotriva infrastructurii Iranului va atrage o ripostă de aceeași amploare, în a unsprezecea zi a războiului declanșat de atacurile israeliano-americane, relatează AFP.

„Inamicul să știe că, indiferent ce va face, va exista cu siguranță o ripostă proporțională și imediată”, a scris Ghalibaf, un fost militar, pe X.

„Astăzi luptăm ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, fără compromisuri și fără excepții”, iar „dacă vor ataca infrastructurile, le vom viza și noi” ca represalii, a adăugat el.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat marți că aceasta va fi cea mai intensă zi de atacuri asupra Iranului din campania militară de până acum.

„Cel mai mare număr de avioane de vânătoare, cele mai multe bombardiere, cele mai multe atacuri”, a anunțat el într-o conferință de presă susținută la Pentagon.

Hegseth a refuzat în același timp să precizeze durata pe care o ia în considerare Washingtonul pentru acest război, subliniind că decizia îi revine președintelui Donald Trump.

Prezent alături de el, șeful Statului Major american, generalul Dan Caine, a declarat că Statele Unite continuă să „vâneze și să lovească navele care instalează mine și depozitele de mine”, într-un moment în care problema libertății de navigație în strâmtoarea Ormuz – esențială pentru economia mondială și blocată în prezent de Iran – este un subiect omniprezent.

Pete Hegseth a afirmat, de asemenea, că „în ultimele 24 de ore, Iranul a lansat cel mai mic număr de rachete pe care a fost capabil să le lanseze până acum”.

Președintele american Donald Trump a făcut ieri declarații contradictorii cu privire la războiul din Iran, sugerând că acesta este „aproape terminat” – ceea ce a dus la o scădere instantanee a prețului petrolului – și afirmând, în același timp, că ofensiva va continua.

El a dat asigurări, într-un interviu la CBS News, că războiul este „cu mult înainte” față de calendarul de patru-cinci săptămâni pe care îl menționase în trecut.

Dar Trump a afirmat, de asemenea, în cadrul Conferinței Republicanilor din Camera Reprezentanților – reuniți la una din proprietățile sale din apropierea Miami, în Florida – că Statele Unite „nu se vor opri până când inamicul nu va fi învins complet și definitiv”.

În cadrul conferinței sale de presă de marți, Pete Hegseth a reiterat această frază cuvânt cu cuvânt și a adăugat: „O facem urmând propriul nostru calendar și după cum decidem noi”.