Directorul Dacia: Mergem cu frâna de mână trasă, curs de schimb care o ia razna, instabilitate politică. Producția va scădea

Mihai Bordeanu, Head of Country Renault Group România și managing director Dacia South East Europe, explică prin intermediul Profit.ro, într-o discuție la Paris, unde au fost prezentate în premieră cele două modele, Spring și Striker, o serie de caracteristici ale pieței auto pe final de an și șansele ca în 2027 să vedem o revenire.

Mihai Bordeanu, cel care conduce activitățile Dacia și Renault în România, inclusiv uzina Dacia, spune că este optimist pentru viitorul pieței auto din România, dar că pe termen scurt sunt multe „lucruri în sens contrar” care fac să „mergem cu frâna de mână trasă”.

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